Perú Deportes

A qué hora juega Francia vs Irak: partido por la fecha 2 del Mundial 2026

Kylian Mbappé y compañía van por su segunda victoria en esta Copa del Mundo. Conoce los horarios del duelo por el Grupo I

Guardar
Google icon
A qué hora juega Francia vs Irak: partido por la fecha 2 del Mundial 2026.
A qué hora juega Francia vs Irak: partido por la fecha 2 del Mundial 2026.

Francia e Irak se enfrentarán el lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo I en la Copa del Mundo 2026. El partido se disputará en el Lincoln Financial Field, ubicado en Filadelfia, Estados Unidos. A continuación, los horarios del encuentro para cada país.

Horarios del Francia vs Irak

Este cotejo se iniciará a las 16:00 horas de Perú, a las 00:00 horas de Irak (del martes 23 de junio), y a las 23:00 horas de Francia. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 15:00 horas de México; a las 16:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 17:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 18:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

PUBLICIDAD

Dónde ver Francia vs Irak: canal TV

En Perú y Sudamérica, el partido se transmitirá por DSports y su plataforma de streaming DGO. En México, estará disponible exclusivamente por streaming en ViX Premium. En Estados Unidos, la transmisión será por FOX en inglés y por Telemundo y Peacock en español. En España, el encuentro podrá verse en exclusiva a través de la plataforma DAZN.

En paralelo, Infobae Perú realizará el seguimiento en vivo, con la previa, el relato de las jugadas más destacadas, declaraciones de los protagonistas y los resultados de otros partidos del grupo y del campeonato. Así, los aficionados podrán optar entre televisión, plataformas digitales y coberturas online para seguir todos los detalles de este encuentro clave.

PUBLICIDAD

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Tabla de posiciones del Grupo I

Tras la primera fecha, Noruega y Francia lideran la tabla del Grupo I con tres puntos cada uno, aunque los ‘vikingos’ ocupan el primer lugar por mejor diferencia de gol. Irak y Senegal cierran las posiciones sin unidades.

Así va la tabla de posiciones del Grupo I previo a los partidos de la fecha 2 del Mundial 2026.
Así va la tabla de posiciones del Grupo I previo a los partidos de la fecha 2 del Mundial 2026.

Francia superó a Senegal con brillante actuación de Mbappé

Francia debutó con una victoria por 3-1 sobre Senegal en el Estadio Metlife, por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. Tras un primer tiempo disputado, el conjunto europeo tomó el control en la segunda mitad y abrió el marcador con un gol de Kylian Mbappé a los 65 minutos.

Bradley Barcola amplió la diferencia a los 82, e Ibrahim Mbaye descontó para Senegal en el tiempo añadido. Sobre el final, Mbappé anotó su segundo gol y sentenció el triunfo. Francia mostró contundencia y supo resolver el partido en los minutos decisivos.

Mundial 2026 - Francia 3 - Senegal 1

Irak fue goleado por Noruega

Irak sufrió una dura derrota en su estreno en el Mundial 2026 al caer 4-1 ante Noruega en el Estadio Boston, por la primera fecha del Grupo I. Tras un comienzo equilibrado y con una defensa ordenada, recibió el primer gol de Erling Haaland.

La reacción llegó a los 39 minutos, cuando Hussein Aymen igualó el marcador con un cabezazo. Sin embargo, poco después, el delantero del City marcó su segundo gol tras un error en la defensa iraquí.

En la segunda mitad, Leo Østigård amplió la diferencia de cabeza y, en los minutos finales, un centro de Ajer terminó en autogol de Aymen, dejando a Irak sin posibilidades de remontar ante la efectividad noruega.

Mundial 2026 - Iraq 1 - Noruega 4.

Posibles alineaciones

- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Marcus Thuram. DT: Didier Deschamps.

- Irak: Hassan; Ali, Younis, Hashem, Doski; Farji, Al Ammari, Sher, Bayesh; Hussein y Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Francia Mundial 2026Selección Irak Mundial 2026peru-deportes

Más Noticias

Dónde ver Argentina vs Austria por el Mundial 2026: canal TV en Perú del duelo de hoy en Dallas

Tras triunfo con ‘hat trick’ de Lionel Messi, los ‘albicelestes’ enfrentarán a los austriacos para celebrar su segunda victoria por el Grupo J. Conoce las señales disponibles del emocionante cotejo

Dónde ver Argentina vs Austria por el Mundial 2026: canal TV en Perú del duelo de hoy en Dallas

Dónde ver Francia vs Irak hoy en Perú: canal TV del partido por el Grupo I del Mundial 2026

El cuadro europeo parte como favorito ante una selección iraquí necesitada de puntos en el torneo. Conoce cómo y dónde ver el compromiso en directo

Dónde ver Francia vs Irak hoy en Perú: canal TV del partido por el Grupo I del Mundial 2026

Mohamed Salah lidera a Egipto y sueña con los dieciseisavos del Mundial 2026: “Podemos hacer historia”

El astro egipcio valoró la histórica victoria ante Nueva Zelanda, resultado que dejó a los ‘faraones’ como líderes del Grupo G y muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo

Mohamed Salah lidera a Egipto y sueña con los dieciseisavos del Mundial 2026: “Podemos hacer historia”

¿A qué hora juegan Argentina vs Austria HOY? Horario en Perú del partido por el Grupo J del Mundial 2026

Con un Lionel Messi incombustible, el equipo de Scaloni asume su segundo desafío en Norteamérica ante el conjunto europeo. Ambos sumaron de a tres en su estreno. Conoce la programación del compromiso

¿A qué hora juegan Argentina vs Austria HOY? Horario en Perú del partido por el Grupo J del Mundial 2026

¿Dónde ver Noruega vs Senegal HOY? Canal TV del partido por el Mundial 2026

El conjunto nórdico buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda cuando reciba a un elenco africano que quiere sumar sus primero tres puntos. Conoce cómo seguir el encuentro

¿Dónde ver Noruega vs Senegal HOY? Canal TV del partido por el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Juntos por el Perú presenta denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por presunto fraude en el extranjero

Juntos por el Perú presenta denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por presunto fraude en el extranjero

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

José Balcázar llevó a sus dos hijas a audiencia privada con el Papa León XIV y la primera dama gestionó privilegios

Rafael López Aliaga busca una “reelección encubierta” en Lima con “fraude a la Constitución”, afirma Francis Allison

Keiko Fujimori felicita a Abelardo de la Espriella por su elección en Colombia y le agradece haberla respaldado antes del balotaje

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burla de ‘Cri Cri’ tras negar infidelidad y asegurar que lo ‘sembraron’: “¿Cómo se siembra un hijo?”

Magaly Medina se burla de ‘Cri Cri’ tras negar infidelidad y asegurar que lo ‘sembraron’: “¿Cómo se siembra un hijo?”

Youna va por un lugar en ‘La Prisión de Destino’ y pide ayuda para entrar al reality en Miami: “Sería un sueño”

Murió ex de Olinda Castañeda en vísperas del Día del Padre y su último mensaje para sus hijas conmueve: “Así pasamos los domingos...”

Cachaza mostró el video en el que André Bankoff descubre que será papá y rompe en llanto: “Feliz Día del Padre, mi amor”

Shirley Arica y Pablo Heredia se dan apasionado beso en el cumpleaños de ‘la chica realidad’ y se van de la mano tras la fiesta

DEPORTES

Gabriel Costa provoca ilusión en un River Plate en reconstrucción: “Estamos expectantes, porque es un jugador de renombre y reconocido”

Gabriel Costa provoca ilusión en un River Plate en reconstrucción: “Estamos expectantes, porque es un jugador de renombre y reconocido”

Dónde ver Argentina vs Austria por el Mundial 2026: canal TV en Perú del duelo de hoy en Dallas

Dónde ver Francia vs Irak hoy en Perú: canal TV del partido por el Grupo I del Mundial 2026

Mohamed Salah lidera a Egipto y sueña con los dieciseisavos del Mundial 2026: “Podemos hacer historia”

¿A qué hora juegan Argentina vs Austria HOY? Horario en Perú del partido por el Grupo J del Mundial 2026