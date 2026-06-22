A qué hora juega Francia vs Irak: partido por la fecha 2 del Mundial 2026.

Francia e Irak se enfrentarán el lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo I en la Copa del Mundo 2026. El partido se disputará en el Lincoln Financial Field, ubicado en Filadelfia, Estados Unidos. A continuación, los horarios del encuentro para cada país.

Horarios del Francia vs Irak

Este cotejo se iniciará a las 16:00 horas de Perú, a las 00:00 horas de Irak (del martes 23 de junio), y a las 23:00 horas de Francia. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 15:00 horas de México; a las 16:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 17:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 18:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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Dónde ver Francia vs Irak: canal TV

En Perú y Sudamérica, el partido se transmitirá por DSports y su plataforma de streaming DGO. En México, estará disponible exclusivamente por streaming en ViX Premium. En Estados Unidos, la transmisión será por FOX en inglés y por Telemundo y Peacock en español. En España, el encuentro podrá verse en exclusiva a través de la plataforma DAZN.

En paralelo, Infobae Perú realizará el seguimiento en vivo, con la previa, el relato de las jugadas más destacadas, declaraciones de los protagonistas y los resultados de otros partidos del grupo y del campeonato. Así, los aficionados podrán optar entre televisión, plataformas digitales y coberturas online para seguir todos los detalles de este encuentro clave.

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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Tabla de posiciones del Grupo I

Tras la primera fecha, Noruega y Francia lideran la tabla del Grupo I con tres puntos cada uno, aunque los ‘vikingos’ ocupan el primer lugar por mejor diferencia de gol. Irak y Senegal cierran las posiciones sin unidades.

Así va la tabla de posiciones del Grupo I previo a los partidos de la fecha 2 del Mundial 2026.

Francia superó a Senegal con brillante actuación de Mbappé

Francia debutó con una victoria por 3-1 sobre Senegal en el Estadio Metlife, por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. Tras un primer tiempo disputado, el conjunto europeo tomó el control en la segunda mitad y abrió el marcador con un gol de Kylian Mbappé a los 65 minutos.

Bradley Barcola amplió la diferencia a los 82, e Ibrahim Mbaye descontó para Senegal en el tiempo añadido. Sobre el final, Mbappé anotó su segundo gol y sentenció el triunfo. Francia mostró contundencia y supo resolver el partido en los minutos decisivos.

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Mundial 2026 - Francia 3 - Senegal 1

Irak fue goleado por Noruega

Irak sufrió una dura derrota en su estreno en el Mundial 2026 al caer 4-1 ante Noruega en el Estadio Boston, por la primera fecha del Grupo I. Tras un comienzo equilibrado y con una defensa ordenada, recibió el primer gol de Erling Haaland.

La reacción llegó a los 39 minutos, cuando Hussein Aymen igualó el marcador con un cabezazo. Sin embargo, poco después, el delantero del City marcó su segundo gol tras un error en la defensa iraquí.

En la segunda mitad, Leo Østigård amplió la diferencia de cabeza y, en los minutos finales, un centro de Ajer terminó en autogol de Aymen, dejando a Irak sin posibilidades de remontar ante la efectividad noruega.

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Mundial 2026 - Iraq 1 - Noruega 4.

Posibles alineaciones

- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Marcus Thuram. DT: Didier Deschamps.

- Irak: Hassan; Ali, Younis, Hashem, Doski; Farji, Al Ammari, Sher, Bayesh; Hussein y Al Hamadi. DT: Graham Arnold.