Raúl Romero reaparece en entrevista con ‘Hablando Huevad...’ y reafirma que no estará en EEG: “No es estrategia”

Raúl Romero brindó entrevista a los conductores de Hablando Huevadas. (Foto: Instagram)

Después de mucho tiempo, Raúl Romero aceptó brindar una entrevista y eligió como vitrina Radio Huevadas, espacio para suscriptores de Hablando Huevadas. Durante esta entrevista, el conductor de televisión no solo respondió a las ocurrencias de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, sino también se refirió a su esperado regreso a la pantalla ante el anuncio de Habacilar, en su nueva versión Esto es Habacilar.

Ante ello, Romero señaló que ya había explicado a través de su cuenta de Instagram que no iba a estar en este nuevo espacio, sin embargo, le parece curiosa que los seguidores no le crean y piensen que se trata de una estrategia de marketing. Es ahí donde el también cantante afirmó una vez más que no estará el programa de Peter Fajardo y María Ramírez del Villar.

“Es curioso porque lo expliqué en Instagram (que no estará en Habacilar). La mayoría de la gente recibió el mensaje: ‘No voy a ir a la tele’; pero hay gente que cree que se trata de una estrategia de marketing y hay otra gente que no puede creer que algo que ve en la TV no sea verdad”, indicó Raúl Romero.

Aunque este emisión es solo para suscriptores, los extractos de esta entrevista no tardaron en hacerse virales a través de la cuenta de TikTok. Muchos de los fans lamentaron la confirmación de Raúl Romero, quien aprovechó el programa para halagar a los conductores.

“Estoy en una catedral del entretenimiento y la diversión”, indicó Raúl Romero en el programa ‘Radio Huevadas’.

Por su parte, Ricardo Mendoza se mostró muy emocionado, señalando que era fan de Raúl desde muy pequeño, y que el primero concierto que escuchó de él fue a los 3 años. Hecho que recuerda claramente. Mientras que Jorge Luna le agradeció la entrevista, teniendo en cuenta que son muchos los medios que quieren una declaración suya, más aún tras el regreso de Habacilar.

Raúl Romero en Radio Huevadas. (Foto: TikTok)

Habacilar regresa en su nueva versión como Esto es Habacilar este 24 de enero a las 7 p.m., por América TV. Aún no se sabe quién estará en la conducción, pero ya se confirmó la participación de las modelos Thalia Estabridis y Tracy Freundt, además del regreso de los guerreros. El programa se llamará Esto es Habacilar.

LOS GUERREROS ESTARÁN EN ESTO ES HABACILAR

Esto es Habacilar se verá en el mismo horario que se emitía Esto es Guerra, por lo que la tarea de la producción será también congregar a los jóvenes seguidores del programa que por ahora se encuentra de vacaciones.

“Habacilar es un formato que para muchas personas va ser algo nuevo, y aunque es una vuelta al pasado, estoy segura que logrará jalar al público de EEG, habrá algunos guerreros incluidos en el formato, incluido en otros roles, en otros formatos”, dijo la productora, confirmando así el regreso de los chicos reality a través de este nuevo programa.

PETER FAJARDO ASEGURA QUE ESTO ES HABACILAR TENDRÁ LA ESENCIA DE HABACILAR

En una transmisión en vivo que realizó el productor Peter Fajardo con Johanna San Miguel, él se animó a revelar algunos detalles del nuevo magazine, como la vuelta del público al set de grabación.

“No puedo decir quién va a estar el día lunes, pero puedo decir que la gente que veía Habacilar, va a sentir el ADN del programa. Los que no han visto el programa, les va a gustar, es una mezcla divertida y moderna de Habacilar”, sentenció.

“De repente mucha gente no sabe, pero yo he sido productor de R con R y de Habacilar, después Habacilar fui productor de Esto es Guerra. Después de 10 años de aguantar a los ‘combatientes’ y ‘guerreros’, ya no, dije regreso 10 años atrás cuando era feliz”, indicó el productor, quien señaló que la idea delo programa es que “que la gente gane su platita y se divierta. A parte de divertirse, el público va a participar por dinero en efectivo todos los días. La gente va a ir al estudio”.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA ESTO ES HABACILAR?

Esto es Habacilar se estrena este 24 de enero a las 7 p.m, por América TV y América TV GO. Todos las incidencias también podrás verlas a través de Infobae.

¿CÓMO VER ESTO ES HABACILAR A TRAVÉS DE AMÉRICA TV GO?

Puedes ver Esto es Habacilar a través de América TV GO descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular.

