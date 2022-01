Ricardo Mendoza, de Hablando Huevad.., rechazó propuesta para conducir EEG: “Jamás en mi vida voy a ir”

Ricardo Mendoza rechazó ser conductor de Esto es Guerra, en la temporada de verano. (Foto: América TV/ YouTube Hablando Huevadas)

Durante su último show, el comediante Ricardo Mendoza reveló que un productor de Esto es Guerra se comunicó con su mánager para proponerle que sea conductor del reality, temporada de verano. Ante ello, el conductor de Hablando Huevadas no dudó en responder fiel a su estilo.

Incluso, mostró a su público un pantallazo de la propuesta y señaló que jamás aceptaría estar en ese tipo de programas, logrando carcajadas en los presentes.

“No te alcanza para tenerme en tu programa de mie..., muchas gracias por pensar en mí, pero jamás en mi p... vida voy a ir”, indicó el comediante dirigiéndose al productor.

Asimismo, destacó que no aceptaría trabajar para alguien, cuando él en su programa Hablando Huevadas es su propio jefe.

Por su parte, Jorge Luna también aprovechó para mandarle un mensaje al realizador de Esto es Guerra.

“Quiero mandarle un mensaje a ese señor. Le invitó a esa persona que te escribe para que negocié conmigo tu carta pase de YouTube a la tele, pero sí le advierto que es bien caro”, indicó Jorge Luna

“Ok, cómo cuanto”, respondió de inmediato Ricardo Mendoza. “Dame precios”, acotó.

“Mensualmente 90 mil dólares”, dijo Luna. “Me gusta, yo pido 90 dólares y que te den también 90 mil dólares a ti, y los dos vamos a animar. Desde acá decirle que si no nos pagan los doscientos mil dólares, de verdad no estamos interesados”, señaló Ricardo Mendoza causando carcajadas en los presentes.

“Yo solo quiero responderle a este maravilloso público y a nadie más, pero cuídense, que les vaya bien”, dijo finalmente el humorista, logrando el aplauso del público.

¿QUÉ ES ‘HABLANDO HUEVADAS’ Y POR QUÉ TIENE TANTO ÉXITO?

Hablando Huevadas es un programa de YouTube, conducido por Jorge Luna y Ricardo Mendoza, que cuenta con más de 1,29 millones, y cada publicación se vuelve un boom. Cabe resaltar que los conductores dejan claro que su humor es negro, para que estén preparados de lo que se viene.

Este estilo lo dejaron notar desde el primero programa, publicado el pasado 9 de abril de 2019, que lleva como titulo ‘Bolt vino a hacer huevadas y “Qué tan put** eres?”. Esta publicación ha logrado más de 1.4 millones de visualizaciones.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza son dos comediantes que no solo hacen humor negro a través de su canal, sino también a través de su stand up comedy, los cuales no tardan en agotar entradas y tienen bastante afluencia del público. Mediante sus shows, los humoristas han arremetido contra conocidas figuras de la farándula, generando la reacción del público y de las redes sociales.

Los comediantes de Hablando Huevadas conducen el espacio como si fuera una conversación de ‘patas’, donde usan lenguaje coloquial, jergas y lisuras.

Y aunque son muchas las figuras de la TV que han expresado su enojo contra ellos y su estilo, hay otros que no han dudado en sentarse en su set para ser bromeados por ellos, tales como Carlos Barraza, Jonathan Rojas, Yahaira Plasencia, Rosa María Palacios, Aldo Miyashiro, La Uchulú, Josimar, el ‘Cóndor’ Andrés Mendoza y más.

