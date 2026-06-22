Se revelaron los cambios en Alianza Lima con el nuevo Fondo Blanquiazul: “Hay temas financieros que involucran lo deportivo”

Cambios en la dirigencia de Alianza Lima generan rumores de quién será el nuevo administrador. YouTube Fútbol Satélite

La falta de movimientos en el mercado de pases de mitad de año ha sido uno de los temas que más ha llamado la atención entre los hinchas de Alianza Lima. A pesar de la expectativa habitual por refuerzos, el club se ha mantenido al margen de las negociaciones, mientras en el ámbito institucional se desarrollan cambios profundos. El ingreso de un nuevo Fondo Blanquiazul marcará la salida de Fernando Cabada como administrador y abrirá una nueva etapa en la gestión ‘aliancista’.

Según información que brindó el periodista deportivo, Kevin Pacheco, en el programa de YouTube, Fútbol Satélite, la transición ya tiene un calendario definido. El nuevo Fondo, teniendo como caras visibles a Fernando Farah y Antonio Armejo, asumirá oficialmente las funciones en el club entre el 17 y el 22 de julio, lo que implica la desvinculación formal del actual administrador. El impacto de este movimiento va más allá de lo directivo y se espera que afecte diversas áreas, desde la estructura económica hasta la deportiva.

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Este proceso de recambio ha generado diversas versiones sobre quién podría ocupar la administración tras la salida de Cabada. Se mencionaron alternativas como Jean Marcel Robilliard y Diego Montoya, ambos socios del club, pero Pacheco aclaró que la nueva junta de acreedores prefiere evitar que un socio asuma ese rol. Por el momento, la opción más concreta es que José Asti, actual gerente legal, tome el mando de manera interina, aunque no hay certeza sobre la duración de este encargo.

José Asti (izquierda), gerente legal de Alianza Lima, podría asumir como nuevo administrador. - créditos: Alianza Lima

El periodista también advirtió que habrá ajustes en otros frentes relevantes para la economía del club. Uno de los aspectos en revisión es el del patrocinador principal, que podría cambiar debido a vínculos comerciales con los antiguos inversionistas. Esta decisión tendrá repercusiones tanto en las finanzas como en la imagen institucional de Alianza Lima, en un contexto de redefinición interna.

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Mientras la administración vive una etapa de transición, la estructura deportiva se mantendrá sin modificaciones sustanciales. Pacheco fue enfático: “A los Navarro no los van a tocar y a Guede tampoco. El área deportiva no se toca”. Según trascendió, ya se habría producido un intercambio de información entre la nueva gestión y el equipo técnico para garantizar la continuidad del proyecto deportivo.

¿Quién tomará las decisiones deportivas en Alianza Lima tras la salida de Fernando Cabada?

La incertidumbre sobre el futuro inmediato de Alianza Lima se concentra ahora en la toma de decisiones clave. El club atraviesa un período en el que, según Pacheco, “está manejándose casi en piloto automático. Hay temas en lo financiero que implican en lo deportivo y en la preparación, que no parecen tan importantes pero lo son”.

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Pablo Guede continuará al mando de Alianza Lima tras llegada de nuevos acreedores.

En el actual escenario, si surgiera una oferta por algún jugador, la responsabilidad recaería en el área deportiva junto con el administrador en funciones. Sin embargo, la salida inminente de Fernando Cabada plantea interrogantes sobre la agilidad y claridad en estos procesos. Diego Rebagliati, consultado sobre el asunto, ilustró la complejidad de la coyuntura: “Cabada puede agarrar y decir ‘si yo me voy a quedar hasta el 28 de julio, mañana vendo un jugador y no pasa nada’”.

La institución de La Victoria vive un periodo de indefinición en el que las decisiones de fondo se ven condicionadas por la transición administrativa. Incluso, detalles logísticos como la organización de un cuadrangular internacional en el estadio de Matute se complican, ya que el administrador saliente se encuentra cerrando números y nadie asume la iniciativa de nuevos compromisos.

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A pesar de estas dificultades, existe claridad respecto a la continuidad del trabajo en el área deportiva. Se reconoce la planificación existente, especialmente en lo que respecta a los Navarro, piezas clave dentro de la estructura del club. Esta estabilidad responde, en parte, a las relaciones personales y profesionales forjadas previamente: “Fernando Farah tiene una muy buena relación con Franco Navarro hijo. Trabajaron juntos en la Federación, en la Comisión de Menores. Entonces, lo deportivo en general no se toca”, remarcó Pacheco.