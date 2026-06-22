FAP bajo investigación: denuncias de tortura, maltratos y abuso en escuela de oficiales en Surco

Las denuncias incluyen uso de sustancias en el cuerpo, agresiones físicas, insultos racistas y tratos denigrantes. Latina/ Punto Final.

El silencio de la noche se rompió con una llamada que, según el reportaje de ‘Punto Final’ de Latina Televisión, marcó el inicio de una de las denuncias más graves contra una institución militar en los últimos años. Al otro lado de la línea, un joven aspirante a oficial de la Fuerza Aérea del Perú —identificado como Carlos para proteger su identidad— llamaba desesperado desde el interior de la Escuela de Oficiales de la FAP, ubicada en la base de Las Palmas, en Surco.

Su voz, según el informe, era de angustia y dolor. “Ahí es donde le dice: mamá, me han quemado los testículos. O sea, como ahí sí, jode y esto que lo otro. Y se cortó la llamada por arte de magia”, relató su madre, quien se convirtió en una de las principales voces del caso.

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“Me quemaron los testículos”: grave denuncia de abuso dentro de formación militar en el Perú. Captura: Punto Final.

Investigación en la Escuela de Oficiales de la FAP: denuncias de presunta tortura

De acuerdo con el dominical, esta llamada fue el primer indicio de una serie de hechos que hoy están bajo investigación de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Derechos Humanos, que evalúa el caso como presunta tortura dentro de un proceso de formación militar.

La denuncia se centra en lo ocurrido en febrero de 2026, cuando 129 jóvenes ingresaron a la Escuela de Oficiales de la FAP con el sueño de convertirse en oficiales. Sin embargo, en el primer mes, 32 de ellos solicitaron su baja.

“Me quemaron los testículos”: grave denuncia de abuso dentro de formación militar en el Perú. Captura: Punto Final.

“Mi hijo me contó lo que pasaba”: el relato de una madre

La madre de Carlos reconstruyó ante cámaras los presuntos hechos ocurridos durante la instrucción militar. Según su testimonio, los cadetes de mayor antigüedad habrían ejercido presión sobre los ingresantes durante ejercicios físicos.

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“Tú, póntete en los (testiculos), así, póntete en las (testiculos). Y le dijo: no, así no voy a... Si se echó a un costadito. Entonces, le dijo: no, coge más, coge más o te echo yo mismo”, relató.

Según su versión, el joven terminó accediendo por presión del entorno. “Entonces, lo que él dijo: ya, bueno, cogió y se echó, ¿no?”, añadió.

“Me quemaron los testículos”: grave denuncia de abuso dentro de formación militar en el Perú. Captura: Punto Final.

Uso de crema y ejercicios extremos bajo investigación

El reportaje detalla que los aspirantes habrían sido sometidos a ejercicios físicos intensos mientras se les aplicaba una sustancia de uso muscular. “Le empezaron que haga ejercicios para que sude. Planchas como loco, polichinelas”, señaló la madre.

En otro punto del informe se menciona que el producto habría sido aplicado en zonas sensibles del cuerpo. “Con el ICJ ya entre sus partes íntimas”, indicó la madre.

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De acuerdo con información médica citada por el reportaje, la piel genital masculina puede absorber sustancias hasta 40 veces más rápido, lo que incrementaría los efectos del producto en el organismo bajo esfuerzo físico.

“Esa noche no pegó el ojo en nada. Dice que era un ardor hasta, o sea, todos sus partes, su solo adentro le dolía horrible”, relató la madre.

“Me quemaron los testículos”: grave denuncia de abuso dentro de formación militar en el Perú. Captura: Punto Final.

“Agua en la nariz y la boca”: presuntos abusos en baños

Según el testimonio recogido, los hechos habrían continuado en los baños de la escuela militar. “Le echaban agua en la nariz y en la boca, agua, agua, agua, pero él dice que se está ahogando”, relató la madre.

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En medio de estos episodios, los presuntos agresores habrían proferido insultos y frases de humillación: “¿qué cosa quieres ser grande?, vas a ser un miserable, tú no eres nada, no sirves”.

El informe agrega que uno de los supuestos instructores habría registrado los hechos con un celular.

“Me quemaron los testículos”: grave denuncia de abuso dentro de formación militar en el Perú. Captura: Punto Final.

Restricción de movimiento y presunta violencia física

Otra parte de la denuncia señala que el joven habría sido inmovilizado con cinta adhesiva y cubierto parcialmente, lo que le dificultaba respirar. La Fiscalía, según el reportaje, también investiga consecuencias médicas posteriores.

“Eso también miraba, pues que a otros chicos les metían en los roperos, les raciaban, les decían: negro, indio, cholo, tú no debes estar acá”, declaró la madre, aludiendo a presuntos insultos racistas dentro de la formación.

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“Me quemaron los testículos”: grave denuncia de abuso dentro de formación militar en el Perú. Captura: Punto Final.

Intentos de denuncia interna sin respuesta

Según el testimonio, Carlos intentó reportar lo ocurrido dentro de la cadena de mando, pero no obtuvo respuesta. “Todo lo que había pasado y que él había dado parte, pues a su monitor, luego al monitor de año, luego le dio a su técnico”, relató su madre.

Sin embargo, afirmó que no recibió apoyo institucional tras alertar los hechos.

“Me quemaron los testículos”: grave denuncia de abuso dentro de formación militar en el Perú. Captura: Punto Final.

Otro caso: el aspirante ‘Ernesto’ y los maltratos físicos

El reportaje también presenta el caso de Ernesto, otro joven aspirante que habría atravesado situaciones similares. “No quería pedir su baja. Dice: yo quería aguantar esto, quería estar”, relató su madre.

Sin embargo, su condición física habría empeorado. “Empezó a arrastrar las piernas”, añadió. Además, denunció que los llamados descansos médicos no eran respetados: “Lo mandan a estar parado en su cuadra, a estar parado con cara al cielo”.

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“Me quemaron los testículos”: grave denuncia de abuso dentro de formación militar en el Perú. Captura: Punto Final.

Respuesta de la FAP: “hechos aislados”

El general Nelson Suárez, representante de la Fuerza Aérea del Perú, indicó que los responsables de la instrucción fueron cadetes de segundo año debido a que los de cuarto año estaban en cursos externos.

“Los mejores cadetes. Aquellos que rinden bien académicamente, físicamente y militarmente”, sostuvo. Sin embargo, estos mismos cadetes fueron posteriormente separados de la institución. Ante ello, respondió: “Bajo ningún aspecto esa disciplina se puede confundir con la comisión de faltas graves o muy graves”. También afirmó: “Hemos cumplido con todo. Todo el procedimiento de instrucción se ha cumplido… son hechos aislados”.

“Me quemaron los testículos”: grave denuncia de abuso dentro de formación militar en el Perú. Captura: Punto Final.

Investigación fiscal por presunta tortura en la FAP

El caso ya está en manos de la Fiscalía de Derechos Humanos, que abrió diligencias preliminares por presunta tortura. El 27 de mayo de 2026 se solicitaron imágenes de cámaras de seguridad, registros médicos y listas de personal de guardia.

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La abogada del caso, Keider Díaz, señaló: “Aquí lo que han hecho en contra del exaspirante son tratos denigrantes, inhumanos”.

“Me quemaron los testículos”: grave denuncia de abuso dentro de formación militar en el Perú. Captura: Punto Final.

Consecuencias psicológicas en los jóvenes denunciantes

Tras salir de la institución, Carlos fue derivado a atención psiquiátrica. Según su madre, las secuelas persisten. “Saltaba en las noches para dormir. Él dice que soñaba que lo ahogaban todos los días”, relató.

El caso continúa en investigación mientras la Fiscalía analiza responsabilidades individuales e institucionales dentro de la Escuela de Oficiales de la FAP.

“Me quemaron los testículos”: grave denuncia de abuso dentro de formación militar en el Perú. Captura: Punto Final.