Fiscal tenía relación sentimental con narcotraficante y hoy se encuentra prófuga

La investigación por el asesinato de un exconvicto en Lima destapó una red de narcotráfico en la que estaría involucrada una fiscal adjunta, quien actualmente se encuentra prófuga. El caso de Carmen López Chávez, fiscal adjunta de Lima Este, ha generado impacto en el sistema judicial tras conocerse su relación sentimental y delictiva con Juan Muñoz Tarazona, quien lideraba una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

De acuerdo con información de Cuarto Poder, Carmen López Chávez mantuvo una convivencia con Juan Muñoz Tarazona, un hombre con antecedentes penales por tráfico de monedas y billetes falsificados, así como por robo agravado. A pesar de su historial delictivo, Muñoz alcanzó un lugar de confianza en la vida de la funcionaria.

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La fiscal, reconocida por su ascenso de asistente a fiscal adjunta, fue identificada por los investigadores como parte de una trama que involucraba viajes al extranjero y el manejo de fondos provenientes del narcotráfico.

“Carmen López Chávez habría tenido una doble vida, por un lado defendía la legalidad, y por otro encubría delitos graves como el tráfico ilícito de drogas”, señaló la fiscal antidrogas, Yubitza Estremadoyro Rodríguez,

Una representante del Ministerio Público quedó bajo investigación luego de que la muerte de su pareja, un exconvicto, destapara una red criminal con conexiones familiares y envíos de droga a Europa| Cuarto Poder

Viajes, burriers y una red familiar

Las pesquisas revelaron que López Chávez y Muñoz Tarazona realizaron viajes a Europa, incluyendo un desplazamiento a Roma, en el que también participó Yanela Amparo Raimundo, identificada como burrier y actualmente presa en el penal de Santa Mónica. La Fiscalía sostiene que estos desplazamientos no tenían como único objetivo el turismo, sino el traslado de dinero producto del tráfico de drogas.

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La organización captaba a personas de escasos recursos, incluidas mujeres embarazadas y personas con discapacidades, para enviar droga a países como Italia, Francia y España. Fotografías obtenidas durante la investigación muestran a Carmen López Chávez y Yanela Raimundo compartiendo momentos en restaurantes de Roma, lo que, según las autoridades, evidencia vínculos estrechos en la red criminal.

La fiscal antidrogas explicó que “se habían organizado para captar, financiar y enviar burriers principalmente entre 2022 y 2024”, labor que se realizaba de manera sistemática. Según la tesis fiscal, López Chávez habría sido la tesorera de la organización, encargada de coordinar la entrega de dinero para los boletos de los burriers, como en el caso de Yanela Raimundo y Elvis de la Cruz, detenidos en 2024 en el aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban salir del país con más de un kilo de cocaína camuflado en sus cuerpos.

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Carmen López Chávez, la fiscal que pasó de perseguir delitos a integrar una organización narco| Cuarto Poder

El asesinato de Muñoz y la caída de la organización

En marzo de 2024, Juan Muñoz Tarazona fue asesinado frente a la vivienda que compartía con la fiscal. Las cámaras de seguridad registraron el ataque perpetrado por sicarios en motocicleta, quienes dispararon y robaron pertenencias del exconvicto. La fiscal López Chávez intentó buscar ayuda durante el ataque, pero no pudo evitar la muerte de su pareja.

Las indagaciones apuntan a que el crimen fue un ajuste de cuentas relacionado con una deuda pendiente por el envío de cocaína a Europa, según explicó la fiscal antidrogas. Con la muerte de Muñoz, las autoridades profundizaron la investigación y descubrieron que la red criminal también habría implicado a miembros de la familia de López Chávez. Su hermano, Rudy López Chávez, empleado de SENASA en el aeropuerto, fue detenido y permanece bajo prisión preventiva. La madre de la fiscal, por su edad, cumple medidas restrictivas sin encarcelamiento.

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Actualmente, Carmen López Chávez se encuentra prófuga. Cuando la Policía y la Fiscalía Antidrogas fueron a detenerla, ya había abandonado su domicilio.