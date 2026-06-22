Detienen a un alcalde en Tacana por presunta agresión sexual contra mujer durante reunión por Día del Padre

El alcalde distrital de La Yarada Los Palos, Samuel Cueva Huisa, permanece bajo detención mientras avanzan las investigaciones por presunta agresión sexual en Tacna| Samuel Cueva (Facebook)

El alcalde distrital de La Yarada Los Palos, Samuel Cueva Huisa, enfrenta una orden de detención judicial de siete días tras ser denunciado por presunta agresión sexual y física contra una joven animadora durante una reunión social en Tacna. La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino al funcionario la noche del viernes, en respuesta a los hechos ocurridos en un local de la Asociación de Viviendas Las Palmeras, donde se celebraba vísperas del Día del Padre.

De acuerdo con la denuncia, la víctima se encontraba animando el evento cuando habría sido objeto de tocamientos indebidos y golpes en el rostro y otras partes del cuerpo. La agresión, atribuida al alcalde y a una mujer que lo acompañaba, motivó la intervención inmediata de la policía y la detención de Cueva Huisa en flagrancia, conforme detalló la Fiscalía de Tacna.

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“Estuvimos trabajando con normalidad y en una de esas el alcalde Samuel me sorprende por atrás, agarrándome parte de mi glúteo y con una fuerza. Entonces, al ver que los presentes se ríen, no sabía cómo actuar”, manifestó la víctima a la Radio RCC Tacna.

Samuel Cueva Huisa, autoridad edil de La Yarada Los Palos, fue intervenido por la Policía Nacional tras la denuncia presentada por una joven animadora durante un evento social| Facebook

En esta reunión también se habrían encontrado funcionarios y trabajadores del municipio, quienes, según testimonio de la víctima, no mostraron ningún rechazo al accionar del burgomaestre.

Pese a la intervención inicial,el alcalde habría insistido con los tocamientos indebidos hacia la joven animadora, quien reaccionó reclamando en el acto y le dio una bofetada en respuesta a la situación.

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“Viene una señorita, no sé si es su enamorada, y entre los dos me empiezan a agredir. Me agarran del cabello, me tiran al suelo y me patearon”, relató.

Bajo detención preliminar

Durante los incidentes también se registraron daños a equipos de sonido y a la infraestructura del establecimiento, elementos que forman parte de las diligencias abiertas por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri). El caso incluye la recolección de pruebas, pericias médico-legales y declaraciones de testigos, según informó el Ministerio Público, con el fin de establecer responsabilidades y esclarecer los hechos.

La autoridad edil permanece bajo detención preliminar mientras avanzan las investigaciones. La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva, ha recibido atención médica.

Asimismo, aún no se ha confirmado si la mujer con quien le habría agredido sería su pareja o una trabajadora municipal. Hasta el momento, no se ha compartido ningún comunicado oficial del alcalde.

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Autoridades policiales y judiciales mantienen bajo detención a Samuel Cueva Huisa, investigado por supuestos actos de violencia y abuso contra una joven durante un acto público en La Yarada Los Palos| Difusión

Canales de ayuda

Ante situaciones de violencia o agresión, comunícate con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para recibir orientación gratuita y confidencial desde cualquier parte del país Las denuncias por agresión pueden realizarse en cualquier comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) o llamando al 105, disponible las 24 horas para emergencias Acude a un Centro de Emergencia Mujer (CEM) para recibir asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento; consulta la ubicación del CEM más cercano en www.mimp.gob.pe/cem o llama a la Línea 100 para información.