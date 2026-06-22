Youna va por un lugar en ‘La Prisión de Destino’ y pide ayuda para entrar al reality en Miami: “Sería un sueño”

Youna, expareja de Samahara Lobatón, reveló que fue seleccionado para competir por un lugar en el reality ‘La Prisión de Destino’, que se desarrolla en Miami. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de ver a Youna dentro de un reality de convivencia está cada vez más cerca. El joven barbero, conocido en el mundo del espectáculo por haber mantenido una mediática relación con Samahara Lobatón, sorprendió a sus seguidores al revelar que ha sido seleccionado para competir por un lugar en ‘La Prisión de Destino’, un popular programa que reúne a influencers y creadores de contenido en una experiencia de convivencia extrema en la ciudad de Miami.

La noticia fue compartida por el propio Youna a través de un video publicado en sus redes sociales este domingo 21 de junio. En el clip, el peruano se mostró entusiasmado por la oportunidad que se le ha presentado y no dudó en pedir el apoyo de las personas que siguen su carrera para lograr convertirse en uno de los participantes oficiales del programa.

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El anuncio llamó la atención debido a que, en los últimos meses, el nombre de Youna ha vuelto a generar interés entre los seguidores de la farándula nacional, especialmente por los constantes episodios relacionados con su expareja, Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug. Sin embargo, esta vez el foco no estuvo puesto en las polémicas, sino en un proyecto personal que podría marcar una nueva etapa en su vida.

El joven barbero aseguró que se encuentra entre los favoritos del concurso y pidió el respaldo de sus seguidores para alcanzar el primer puesto y asegurar su ingreso. Captura: Youna IG.

Youna sorprende y apunta a reality internacional en Miami

Según explicó, ha sido elegido entre varios postulantes para competir por un cupo en ‘La Prisión de Destino’, un reality creado por Destino Positivo que se desarrolla en Miami y que tiene como principal atractivo la convivencia entre influencers dentro de un espacio acondicionado como una prisión.

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El formato del programa ha despertado interés en redes sociales debido a los desafíos, conflictos y dinámicas que suelen surgir cuando varias personalidades deben compartir el mismo lugar durante un periodo prolongado. En esta edición, los organizadores han seleccionado a un grupo de candidatos que buscarán ganarse el respaldo del público para convertirse en integrantes oficiales del programa.

Youna anuncia que fue seleccionado para reality de convivencia en Miami. Captura: Instagram Youna.

Ex de Samahara Lobatón busca entrar a ‘La Prisión de Destino’

Visiblemente emocionado, Youna contó que se encuentra entre los participantes con mayores posibilidades de ingresar y por ello decidió acudir a sus seguidores para solicitarles apoyo.

“Mi gente, les quiero contar que he sido seleccionado para participar en un reality ‘La Prisión de Destino’ y queda aquí en Miami. Necesito el apoyo de todos ustedes para que esto se pueda hacer real”, expresó el joven barbero en el video.

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Las palabras reflejan la ilusión que siente por esta oportunidad. Desde que se estableció en Estados Unidos, Youna ha compartido con frecuencia aspectos de su vida laboral y familiar, mostrando su crecimiento como emprendedor y su adaptación a una nueva realidad lejos del Perú. Ahora, considera que participar en un reality podría abrirle nuevas puertas dentro del mundo digital.

Youna anuncia que fue seleccionado para reality de convivencia en Miami. Captura: Instagram Youna.

“Necesito el apoyo de todos”: el pedido de Youna a sus seguidores

Pero la competencia aún no está definida. El ex de Samahara explicó que varios postulantes se encuentran disputando los primeros lugares y que la decisión final dependerá del respaldo que reciban durante los próximos días. Por ello, volvió a dirigirse a sus seguidores para pedirles que se sumen a la campaña y lo ayuden a escalar posiciones en la tabla de votación.

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“Hemos sido 17 las personas seleccionadas y ahorita me encuentro en el cuarto puesto y necesito el apoyo de todos ustedes para llegar al primer puesto. Este concurso termina en una semana, entonces el jueves sabremos quién es la persona ganadora que va a ingresar. Sería un sueño ingresar y experimentar una convivencia aquí en Miami. Agradezco”, manifestó.

El reality ‘La Prisión de Destino’, producido por Destino Positivo, ha ganado notoriedad por su propuesta de convivencia extrema, donde influencers deben permanecer en un entorno diseñado como una prisión simbólica.

Youna anuncia que fue seleccionado para reality de convivencia en Miami. Captura: Instagram Youna.

Youna ocupa el cuarto lugar en la competencia por votos

La declaración del barbero dejó en evidencia la expectativa que tiene respecto al resultado final. Aunque actualmente ocupa el cuarto lugar, el peruano confía en que la comunidad que lo sigue en redes sociales pueda impulsarlo hasta la cima de la votación.

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La posibilidad de verlo dentro de un reality de convivencia también ha despertado curiosidad entre quienes recuerdan algunos de los episodios mediáticos que protagonizó durante su relación con Samahara Lobatón. Para muchos, una participación en este tipo de formatos podría permitir conocer una faceta distinta de su personalidad, lejos de las controversias que en algún momento rodearon su vida privada.

La decisión final se definirá en una semana de votación digital

Mientras tanto, Youna continúa promoviendo la campaña para obtener más votos y ha explicado detalladamente el procedimiento para quienes desean apoyarlo.

El concurso se encuentra en su fase decisiva y el desenlace se conocerá en pocos días. La competencia depende exclusivamente del respaldo del público, lo que ha convertido la votación en una dinámica activa dentro de redes sociales.

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Youna anuncia que fue seleccionado para reality de convivencia en Miami. Captura: Instagram Youna.

Cómo votar por Youna para que ingrese a ‘La Prisión de Destino’

A través de su cuenta de Instagram, el joven compartió los pasos que deben seguir sus seguidores para registrar su voto y ayudarlo a conseguir el primer lugar.

Los interesados deben ingresar a YouTube y buscar el programa ‘La Prisión de Destino’. Una vez dentro de la transmisión, deberán acceder al chat en vivo y seleccionar la opción de Súper Chat. Antes de realizar el aporte económico que funciona como voto, deberán escribir la frase “TEAM YOUNA”, de manera que el apoyo quede registrado correctamente.

Pasos:

1. Ingresar a YouTube.2. Buscar el reality ‘La Prisión de Destino’.3. Entrar al chat en vivo.4. Hacer clic en la opción Súper Chat.5. Escribir “TEAM YOUNA” antes de enviar la donación.

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Con el concurso entrando en su etapa decisiva, el joven peruano espera que el respaldo de sus seguidores le permita alcanzar el objetivo que se ha propuesto. De conseguirlo, pasará a formar parte de uno de los realities de convivencia más comentados entre la comunidad latina de creadores de contenido en Miami.

Youna anuncia que fue seleccionado para reality de convivencia en Miami. Captura: Instagram Youna.