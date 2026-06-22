INDECI recomienda tomar precauciones ante el descenso extremo de temperaturas de hasta -21 °C en estas regiones

Regiones del centro y sur del país deberán tomar medidas de prevención ante un fenómeno meteorológico que provocará el descenso de la temperatura nocturna en los próximos días. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendó a la población prepararse frente a valores extremos de frío.
El pronunciamiento del INDECI se conoció luego de que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitiera una alerta de nivel naranja, una categoría que advierte la posibilidad de fenómenos peligrosos y recomienda a la población mantenerse atenta a la evolución de las condiciones del tiempo.
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Según el Senamhi, el evento se presentaría desde el martes 23 hasta el jueves 25 de junio, con noches más frías de lo habitual, además de ráfagas de viento, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna.
Senamhi advierte heladas y temperaturas de hasta -20 °C en la sierra
El SENAMHI informó que el descenso de la temperatura nocturna se registrará entre el martes 23 de junio a las 00:00 horas y el jueves 25 de junio a las 23:59 horas, con un periodo de vigencia de 71 horas, de acuerdo con la alerta emitida el domingo 21 de junio.
El aviso detalla que el evento tendrá una intensidad de moderada a fuerte en la sierra centro y sur. En ese periodo, también se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a 50 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna, condiciones que pueden intensificar la sensación de frío durante la noche y madrugada.
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Para el martes 23 de junio, el SENAMHI prevé temperaturas mínimas próximas entre -1 °C y -9 °C en zonas sobre los 3.200 m s. n. m., además de valores cercanos a -19 °C en áreas por encima de los 4.000 m s. n. m. en la sierra sur. El miércoles 24 se estimaron mínimas de -1 °C a -5 °C en la sierra centro y de -1 °C a -9 °C en la sierra sur, con registros próximos a -20 °C sobre los 4.000 m s. n. m.
¿Qué regiones están bajo alerta por el descenso de temperatura?
El INDECI precisó que el aviso meteorológico del SENAMHI abarca zonas de la sierra centro y sur de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.
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De acuerdo con el comunicado difundido, en la sierra centro se prevén temperaturas mínimas próximas entre -1 °C y -8 °C en zonas ubicadas por encima de los 3.200 m s. n. m. En la sierra sur, los valores oscilarían entre -1 °C y -9 °C en localidades sobre los 3.200 m s. n. m.
El reporte también advierte valores extremos cercanos a -21 °C en áreas situadas por encima de los 4.000 m s. n. m., lo que eleva el nivel de riesgo para poblaciones expuestas, especialmente en zonas rurales altoandinas donde el frío puede impactar con mayor fuerza en horas nocturnas.
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Recomendaciones del INDECI para enfrentar el frío extremo
Ante este escenario, el INDECI recomendó tomar medidas para proteger la salud y reducir la exposición al frío. Entre las principales acciones, planteó evitar los cambios bruscos de temperatura y cubrir la cabeza, el rostro y la boca para impedir el ingreso de aire frío a los pulmones.
La entidad también sugirió el uso de ropa de abrigo, como chompas, guantes y gorros, además de reforzar el cuidado de niños y adultos mayores, por ser más vulnerables frente a las bajas temperaturas. En caso de presentarse una infección respiratoria, indicó que se debe evacuar de inmediato hacia el centro de salud más cercano.
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En el plano preventivo, el INDECI recomendó consumir bebidas calientes y mantener una dieta con frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas, con el objetivo de incrementar la capacidad de resistencia al frío. También planteó almacenar en un lugar seguro los alimentos y el agua potable, como parte de la preparación ante el impacto del fenómeno.
El INDECI informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo de los departamentos en alerta y coordina con autoridades regionales y locales para seguir los efectos del evento meteorológico durante su periodo de vigencia.
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