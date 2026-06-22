Perú

INDECI recomienda tomar precauciones ante el descenso extremo de temperaturas de hasta -21 °C en estas regiones

La alerta naranja del Senamhi regirá por 71 horas en zonas de la sierra centro y sur, donde se esperan vientos de hasta 50 km/h y temperaturas extremas

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Personas con vestimenta tradicional y alpacas caminan por un camino helado en un pueblo andino con casas rústicas y montañas nevadas al fondo.
Habitantes de la sierra sur de Perú enfrentan temperaturas gélidas, con más de 600 mil personas afectadas por un frío extremo que alcanza los -14°C, como se observa en este paisaje helado con pastores y alpacas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regiones del centro y sur del país deberán tomar medidas de prevención ante un fenómeno meteorológico que provocará el descenso de la temperatura nocturna en los próximos días. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendó a la población prepararse frente a valores extremos de frío.

El pronunciamiento del INDECI se conoció luego de que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitiera una alerta de nivel naranja, una categoría que advierte la posibilidad de fenómenos peligrosos y recomienda a la población mantenerse atenta a la evolución de las condiciones del tiempo.

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Según el Senamhi, el evento se presentaría desde el martes 23 hasta el jueves 25 de junio, con noches más frías de lo habitual, además de ráfagas de viento, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna.

Senamhi alerta por descenso de temperatura nocturna y vientos de hasta 45 km/h en la sierra del Perú. (Foto: Agencia Andina)
Senamhi alerta por descenso de temperatura nocturna y vientos de hasta 45 km/h en la sierra del Perú. (Foto: Agencia Andina)

Senamhi advierte heladas y temperaturas de hasta -20 °C en la sierra

El SENAMHI informó que el descenso de la temperatura nocturna se registrará entre el martes 23 de junio a las 00:00 horas y el jueves 25 de junio a las 23:59 horas, con un periodo de vigencia de 71 horas, de acuerdo con la alerta emitida el domingo 21 de junio.

El aviso detalla que el evento tendrá una intensidad de moderada a fuerte en la sierra centro y sur. En ese periodo, también se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a 50 km/h, escasa nubosidad e incremento de la temperatura diurna, condiciones que pueden intensificar la sensación de frío durante la noche y madrugada.

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Para el martes 23 de junio, el SENAMHI prevé temperaturas mínimas próximas entre -1 °C y -9 °C en zonas sobre los 3.200 m s. n. m., además de valores cercanos a -19 °C en áreas por encima de los 4.000 m s. n. m. en la sierra sur. El miércoles 24 se estimaron mínimas de -1 °C a -5 °C en la sierra centro y de -1 °C a -9 °C en la sierra sur, con registros próximos a -20 °C sobre los 4.000 m s. n. m.

Frío extremo en la sierra: Senamhi pronostica bajas temperaturas, escasa nubosidad y vientos de hasta 45 km/h. (Foto: Agencia Andina)
Frío extremo en la sierra: Senamhi pronostica bajas temperaturas, escasa nubosidad y vientos de hasta 45 km/h. (Foto: Agencia Andina)

¿Qué regiones están bajo alerta por el descenso de temperatura?

El INDECI precisó que el aviso meteorológico del SENAMHI abarca zonas de la sierra centro y sur de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

De acuerdo con el comunicado difundido, en la sierra centro se prevén temperaturas mínimas próximas entre -1 °C y -8 °C en zonas ubicadas por encima de los 3.200 m s. n. m. En la sierra sur, los valores oscilarían entre -1 °C y -9 °C en localidades sobre los 3.200 m s. n. m.

El reporte también advierte valores extremos cercanos a -21 °C en áreas situadas por encima de los 4.000 m s. n. m., lo que eleva el nivel de riesgo para poblaciones expuestas, especialmente en zonas rurales altoandinas donde el frío puede impactar con mayor fuerza en horas nocturnas.

Hasta la fecha, se han reportado 59 fallecidos por enfermedades respiratorias relacionadas al frío extremo en Junín. (Andina Noticias)
Hasta la fecha, se han reportado 59 fallecidos por enfermedades respiratorias relacionadas al frío extremo en Junín. (Andina Noticias)

Recomendaciones del INDECI para enfrentar el frío extremo

Ante este escenario, el INDECI recomendó tomar medidas para proteger la salud y reducir la exposición al frío. Entre las principales acciones, planteó evitar los cambios bruscos de temperatura y cubrir la cabeza, el rostro y la boca para impedir el ingreso de aire frío a los pulmones.

La entidad también sugirió el uso de ropa de abrigo, como chompas, guantes y gorros, además de reforzar el cuidado de niños y adultos mayores, por ser más vulnerables frente a las bajas temperaturas. En caso de presentarse una infección respiratoria, indicó que se debe evacuar de inmediato hacia el centro de salud más cercano.

En el plano preventivo, el INDECI recomendó consumir bebidas calientes y mantener una dieta con frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas, con el objetivo de incrementar la capacidad de resistencia al frío. También planteó almacenar en un lugar seguro los alimentos y el agua potable, como parte de la preparación ante el impacto del fenómeno.

El invierno, que será más frío este 2024 en Perú, pone en mayor riesgo de gravedad y muerte a los adultos mayores con comorbilidades
El invierno, que será más frío este 2024 en Perú, pone en mayor riesgo de gravedad y muerte a los adultos mayores con comorbilidades | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

El INDECI informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo de los departamentos en alerta y coordina con autoridades regionales y locales para seguir los efectos del evento meteorológico durante su periodo de vigencia.

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