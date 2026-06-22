Dónde ver Francia vs Irak hoy en Perú: canal TV del partido por el Grupo I del Mundial 2026

Francia e Irak se enfrentan por la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026. Crédito: Agencias

Francia e Irak protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. Ambas selecciones se medirán este lunes 22 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, con la necesidad de sumar puntos importantes en su lucha por avanzar a los dieciseisavos de final del certamen.

El conjunto francés llega con el objetivo de dar un paso decisivo hacia la siguiente ronda luego de imponerse en su debut, mientras que los iraquíes buscarán recuperarse tras una dura caída en la primera jornada. Por ello, se espera un duelo intenso entre dos equipos con realidades distintas, pero con la misma ambición de acercarse a la clasificación.

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Mundial 2026 - Francia 3 - Senegal 1 - ES

¿Dónde ver Francia vs Irak por el Mundial 2026?

En Perú y el resto de Sudamérica, el partido entre Francia e Irak será transmitido por DSports, canal disponible a través del servicio de televisión de DirecTV. Asimismo, los aficionados podrán seguir todas las incidencias por medio de DGO, plataforma de streaming que ofrecerá el encuentro en vivo desde dispositivos móviles, tablets, computadoras y televisores inteligentes.

En México, la transmisión estará disponible exclusivamente mediante ViX Premium. Por otro lado, en Estados Unidos el duelo podrá verse por FOX en inglés, mientras que Telemundo y Peacock emitirán el compromiso en español para la audiencia latina. En España, el encuentro será transmitido por DAZN, plataforma que posee los derechos de emisión del Mundial 2026 en territorio español.

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Por otro lado, Infobae realizará una cobertura completa del compromiso. En nuestra página web podrás seguir la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, los goles y las declaraciones de los protagonistas. Además, encontrarás la actualización de la tabla de posiciones del Grupo I y todos los detalles relacionados con la segunda jornada del torneo.

Horarios del Francia vs Irak por el Mundial 2026

De acuerdo a la programación oficial de la FIFA, el encuentro entre Francia e Irak se disputará el lunes 22 de junio y comenzará en los siguientes horarios:

Perú: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Estados Unidos: 17:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Paraguay: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

México: 15:00 horas

Francia: 23:00 horas

Irak: 00:00 horas del martes 23 de junio

Francia es una de las candidatas al título del Mundial 2026. Crédito: REUTERS/Dylan Martinez

¿Cómo llegan Francia e Irak al partido?

La selección de Francia afrontará este compromiso después de un auspicioso debut en la Copa del Mundo 2026. Los dirigidos por Didier Deschamps derrotaron por 3-1 a Senegal en la primera jornada del Grupo I, un resultado que les permitió comenzar con buen pie su camino en el certamen y ratificar su condición de candidatos para pelear por el título.

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Gracias a ese triunfo, el conjunto galo tiene la posibilidad de dar un paso importante hacia la clasificación a los dieciseisavos de final. Una nueva victoria lo dejaría muy cerca de asegurar su presencia en la siguiente ronda, por lo que buscará imponer su jerarquía y experiencia en una cita mundialista.

Irak, en cambio, llega urgido de puntos tras caer por 4-1 frente a Noruega en su estreno. El combinado asiático mostró algunos momentos interesantes en ataque, pero evidenció problemas defensivos que terminaron costándole caro. Ahora está obligado a sumar para no complicar seriamente sus opciones de clasificación y confía en dar la sorpresa frente a uno de los favoritos del torneo.

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