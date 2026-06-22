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Dónde ver Argentina vs Austria por el Mundial 2026: canal TV en Perú del duelo de hoy en Dallas

Tras triunfo con ‘hat trick’ de Lionel Messi, los ‘albicelestes’ enfrentarán a los austriacos para celebrar su segunda victoria por el Grupo J. Conoce las señales disponibles del emocionante cotejo

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Dónde ver Argentina vs Austria por el Mundial 2026. (Argentina)
Dónde ver Argentina vs Austria por el Mundial 2026. (Argentina)

Hoy, lunes 22 de junio, Argentina se mide ante Austria por la segunda fecha del Grupo J en el Mundial 2026. Bajo la conducción de Lionel Scaloni, la selección albiceleste llega a este torneo como defensora del título y con el reconocimiento de bicampeón de América, lo que la ubica como una de las máximas candidatas a quedarse nuevamente con la copa.

Dónde ver Argentina vs Austria por el Mundial 2026

Los aficionados del Mundial 2026 en Perú y Sudamérica tendrán varias alternativas para seguir el partido entre Argentina y Austria. La señal de DirecTV será la encargada de transmitir el encuentro en televisión, permitiendo que el público acceda a la cobertura deportiva desde sus hogares.

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Para quienes prefieran opciones digitales, las plataformas DGO y Paramount+ ofrecerán el partido en directo mediante streaming. Esta modalidad facilita el acceso desde dispositivos móviles o computadoras, adaptándose a las necesidades de los usuarios que buscan flexibilidad para no perderse ningún instante del juego.

Además, quienes deseen información detallada sobre el desarrollo del encuentro podrán recurrir a Infobae. El portal ofrecerá una cobertura especial que incluye la previa, declaraciones de los protagonistas y un relato minuto a minuto de todo lo que ocurra en la segunda jornada del Grupo J, con sede en Texas.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

A qué hora juega Argentina vs Austria por el Mundial 2026

Argentina enfrentará a Austria por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026 en el Dallas Stadium hoy, lunes 22 de junio. El encuentro tiene horario de inicio diferenciado según el país: en Argentina y Uruguay comenzará a las 14:00 horas, en Chile a las 13:00 horas, mientras que en Colombia, Ecuador y Perú el pitazo inicial será a las 12:00 horas.

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El estadio de Dallas será escenario de este duelo clave para las aspiraciones de la selección dirigida por Lionel Scaloni. La programación horaria permite que seguidores de distintas partes de Sudamérica puedan seguir en directo la actuación del vigente campeón del mundo frente a un rival europeo en la fase de grupos.

A qué hora juega Argentina vs Austria por el Mundial 2026. (ESPN)
A qué hora juega Argentina vs Austria por el Mundial 2026. (ESPN)

Así llegan Argentina y Austria al partido

Argentina llega al segundo partido del Grupo J tras un inicio contundente en el Mundial 2026. La selección dirigida por Lionel Scaloni superó a Argelia con un marcador de 3-0 gracias a un triplete de Lionel Messi, lo que la coloca en una posición favorable para avanzar a los 16avos de final si vence a Austria.

El equipo austríaco, bajo la conducción de Ralf Rangnick, también sumó tres puntos en su debut al imponerse por 3-1 a Jordania en San Francisco. Con este resultado, Austria aspira a sorprender a los campeones del mundo y asegurarse un lugar en la siguiente ronda, lo que agrega tensión e interés al enfrentamiento.

Ambos equipos llegan igualados en la tabla, por lo que quien logre la victoria dará un paso crucial hacia la clasificación. El Mundial, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, observa de cerca el rendimiento de la albiceleste, que defiende la corona tras su consagración en Qatar 2022.

En el historial de enfrentamientos, Argentina y Austria se han cruzado en dos amistosos: el primero, en 1980, terminó con triunfo argentino por 5-1 con tres goles de Diego Maradona; el segundo, diez años después, finalizó igualado 1-1. Estos antecedentes añaden contexto al duelo, aunque el partido en Dallas tiene un valor decisivo que trasciende la estadística.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

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