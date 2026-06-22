Juntos por el Perú presenta denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja por presunto fraude en el extranjero

Canciller Carlos Pareja invitó a María Corina Machado a visitar el Perú y confirmó su apoyo a la democracia en Venezuela. (Foto: Cancillería)

A poco de que se terminen las audiencias de reconteo de votos en los Jurados Electorales Especiales (JEE), y a pocos días de que se declaren los resultados de las Elecciones 2026, Juntos por el Perú ha presentado un nuevo recurso para defender su argumento sobre la existencia de un presunto “fraude” durante la segunda vuelta: una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja.

El punto central de Juntos por el Perú es el voto de peruanos en el extranjero, precisamente el grupo de actas en las que cuenta con menos apoyo. Según el partido del candidato Roberto Sánchez, existe la posibilidad de que exista una vulneracióni del material electoral debido a las dudas que tiene sobre la cadena de custodia para trasladar las actas al Perú.

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Por medio de su personero legal, Pablo Salas Charca, la organización política presentó la acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. La denuncia imputa a Pareja presunto fraude electoral, obstrucción de actos electorales y omisión de funciones por la supuesta vulneración de la cadena de custodia del material proveniente del exterior.

La acusación se apoya en la Resolución Jefatural N.° 90-2026-JN/ONPE, emitida días antes de la segunda vuelta. Según la agrupación, esa decisión permitió cambios sustanciales en el manejo de actas y cédulas de los peruanos residentes fuera del país.

Peru's left-wing presidential candidate Roberto Sanchez uses a megaphone to address supporters during a protest, after he alleged irregularities at the electoral authority, in Lima, Peru, June 19, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

La tesis del partido, recogida por Exitosa, es que la Cancillería ejecutó esas disposiciones de manera irregular. Entre los puntos que cuestiona figuran la fusión de mesas, la designación de miembros por parte de cónsules y el traslado físico del material en valijas diplomáticas en lugar de su digitalización inmediata.

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La denuncia invoca artículos de la Constitución y del Código Penal y solicita la apertura de un juicio político por infracción constitucional y un antejuicio por delito funcional. Mientras esa ofensiva busca trasladar la controversia al Congreso, la Cancillería informó que pondrá a disposición de las autoridades electorales, de control y jurisdiccionales la documentación de sustento que le sea requerida.

La versión de la Cancillería

En un intento de defender al canciller de las acusaciones en su contra, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que rechazan “cualquier afirmación que atribuya a sus funcionarios consulares actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral”.

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También se pidió preservar la honorabilidad de sus funcionarios de carrera y afirmó que todos actuaron bajo los procedimientos establecidos por la normativa electoral.

Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja. (Foto: ANDINA/Daniel Bracamonte)

El ministerio reconoció que en la primera vuelta, a solicitud de la ONPE, se implementó de manera complementaria un aplicativo para el escaneo de actas. Esa herramienta, subrayó, no fue general y no sustituyó el procedimiento legal de remisión física.

Además, la Cancillería informó que el aplicativo de escaneo de actas usado como apoyo en la primera vuelta operó solo en 108 de 180 oficinas consulares y que no se continuó en la segunda por “serias dificultades técnicas y operativas” reportadas por una parte importante de esas sedes.

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Suspensión del escaneo en la segunda vuelta

Con ese diagnóstico, la cartera afirmó que, en coordinación con la ONPE, se dispuso no continuar con esa actividad complementaria en la segunda vuelta. Agregó que esa decisión no modificó la Ley Orgánica de Elecciones ni alteró el procedimiento legal de repliegue del material electoral.

El ministerio aseguró que la falta de uso del aplicativo en la segunda vuelta “tampoco produjo un vacío en la cadena de custodia ni un periodo sin control sobre el material electoral”. Según esa versión, desde el cierre de la votación los resultados quedaron documentados en actas lacradas y el material permaneció bajo mecanismos oficiales de seguridad durante todo el repliegue.

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El candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, denuncia graves irregularidades en el voto consular, alegando cambios en los procedimientos que habrían roto la cadena de custodia. Exige la anulación total de las elecciones.

La cartera sostuvo además que “todas las actas y cédulas de sufragio utilizadas llegaron a la sede de la ONPE intactas conforme a los cargos de recepción correspondientes”. Ese es el principal dato con el que busca refutar la acusación de manipulación.

Según el comunicado difundido por el ministerio, el repliegue del material se completó dentro de los cuatro días posteriores a la primera vuelta y dentro de las 72 horas de culminado el escrutinio en la segunda. La cartera añadió que el traslado se hizo mediante valija diplomática y con acompañamiento de funcionarios consulares como correos diplomáticos.