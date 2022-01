Jorge Luna, de Hablando Huevad..., se arrepiente de burlas hacia Yahaira Plasencia tras conocerla en persona

Jorge Luna habló sobre su experiencia tras conocer en persona a Yahaira Plasencia. (Foto: Composición)

Jorge Luna, de Hablando Huevadas, se presentó en La Lengua, espacio de entrevistas conducido por Jesús Alzamora, donde reveló que él y Ricardo Mendoza se arrepintieron de haberse burlado de Yahaira Plasencia en sus presentaciones tras conocerla en persona.

Durante la entrevista, el comediante reflexionó sobre el odio que reciben algunos artistas en redes sociales, especialmente en la plataforma Twitter. Fue en ese momento que habló sobre una experiencia que tuvo al momento de entrevistar a Yahaira Plasencia.

“Sentí que a ella no le jo…, a ella le duele lo que le ha pasado. Ella es muy consciente que ha sido por errores de ella, pero es un error de una chica de 21 años. ¿Tú no la has cag…?, ¿nunca has llegado borracho a tu casa? ”, comentó Jorge Luna en referencia a las críticas que recibió la salsera por festejar su cumpleaños en plena pandemia de COVID-19.

Jesús Alzamora estuvo de acuerdo y señaló que, probablemente, ellos hicieron cosas peores durante su juventud, solo que el “monstruo mediático los agarró a los 25 y 24 años”, algo que no ha gozado Yahaira Plasencia, quien ganó gran popularidad con tan solo 17 años al integrar “Son tentación”.

LA CONOCIERON EN PERSONA

Jorge Luna se refirió sobre los continuos ataques que ha recibido Yahaira Plasencia en redes sociales. Según el humorista, Hablando Huevadas jamás ha intentado hacer sentir mal a la salsera con sus bromas, a diferencia de los usuarios que la critican detrás de una pantalla.

“A Yahaira la han destruido. Me dio pena… Nosotros hemos hecho chistes sobre Yahaira, la hemos jodido y todo lo que quieras. Pero lo que hacen las redes es hacerte sentir mal a ti, a tu mamá, de culparte, que no cantas ni mied***”, expresó.

Jorge Luna indicó que, luego de conversar con ella personalmente, él y su compañero Ricardo Mendonza se arrepintieron de haberse burlado de ella durante sus shows presenciales, pues no era la misma chica que se veía en televisión.

“ La conocimos como persona, no la que ves en entrevistas de televisión. Me pareció de la pu***. Me arrepentí de muchos chistes que le hice. Nos dolió mucho, dijimos ‘por qué la hemos jo*** así antes. Es muy buena’”, dijo.

SACA CARA POR YAHAIRA PLASENCIA

Jorge Luna defendió a Yahaira Plasencia de las burlas que recibió en su momento por no haber tenido gran éxito en su concierto realizado en la Cúpula de las Artes, en el Jockey Plaza, donde la ausencia del público se hizo notar.

“La hicieron m*** por no vender entradas para su concierto porque tenía 30 personas cuando entraban 200. La humillaron, la destruyeron. No saben cómo estaba renegando porque la gente no ve lo que hay detrás”, comentó.

“Ella gastó su plata en alquilar el local, alquilando luces, pantalla, elenco y todo. ¿Para que tú vengas y te burles? A ti te puede llegar al pinc***, desliza, no pierdas el tiempo en algo que no te interesa ”, añadió.

HABLANDO HUEVADAS SE DEFIENDE

Durante una de sus presentaciones, Ricardo Mendoza y jorge Luna hablaron sobre las críticas que han recibido en redes sociales por su humor ácido y cargado de lisuras, algo que no es del agrado de varios internautas.

“¿Si necesitamos filtros? No, todo lo contrario”, dijo un firme Ricardo. Mientras que Jorge señaló: “ Tú puedes ver o no ver, u odiarnos en Hablando Huevadas, pero has escuchado por lo menos. Es imposible que te hayas hecho el de la vista gorda como que no pasa nada aquí. El programa que desata ese boom en Twitter, es un programa que tiene 90 mil personas conectadas en vivo. Ese es el rating para tele, e incluso hay programas que no lo hacen. Creo que el éxito como tal (es) el formato”.

Asimismo, señaló que no harán caso a un grupo de personas que critican el programa, cuando hay muchas más que los ven. “Ellos salieron a decir ‘cancelen Hablando Huevadas’, ‘son vulgares’, etcétera. (...) Todos reniegan ahí solitos”, acotó Jorge.

