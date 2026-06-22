Marina del Perú ejecutó ejercicios de alta exigencia en Estados Unidos previos a RIMPAC 2026, el mayor ejercicio naval del mundo

Dos buques de la Marina de Guerra del Perú navegan en el océano durante la fase Group Sail, un entrenamiento previo al ejercicio multinacional RIMPAC 2026 entre San Diego y Hawái. (Foto: Marina de Guerra del Perú)

Las unidades de la Marina de Guerra del Perú iniciaron una fase de entrenamiento operativo de alta exigencia durante su despliegue hacia Hawái, en Estados Unidos, como parte de su participación en el Ejercicio Multinacional RIMPAC 2026. La instrucción se desarrolla en plena travesía y apunta a elevar el nivel de preparación de las dotaciones antes del inicio oficial de las maniobras en el Pacífico.

El entrenamiento corresponde al denominado Group Sail, un periodo de navegación conjunta que se realiza entre San Diego y Hawái del 12 al 21 de junio. En ese tramo, las unidades peruanas y fuerzas navales de países aliados ejecutan eventos operacionales planificados para medir desempeño, ajustar procedimientos y consolidar capacidades de actuación combinada.

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De acuerdo con información difundida por la institución a través de sus canales oficiales, esta etapa busca fortalecer la interoperabilidad, el alistamiento operacional y la capacidad de respuesta en un entorno multinacional. La agenda incluye prácticas tácticas, ejercicios de fuego y procedimientos de coordinación que demandan precisión, disciplina y estandarización.

Unidades navales de la Marina de Guerra del Perú realizan la fase de entrenamiento Group Sail en el océano Pacífico, previo al Ejercicio Multinacional RIMPAC 2026. (Foto: Marina de Guerra del Perú)

Los ejercicios que realizaron los buques peruanos en alta mar

La fase de entrenamiento en navegación tiene un propósito central: garantizar que las dotaciones lleguen a RIMPAC 2026 con un estándar común de ejecución y coordinación con unidades de marinas amigas. En un escenario donde la interacción entre plataformas y tripulaciones es constante, el Group Sail permite afinar maniobras, comunicaciones y tiempos de reacción bajo condiciones operacionales reales.

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Durante el despliegue se ejecutaron ejercicios de interdicción marítima y abordaje (SURFEX 993), así como actividades de control aéreo e integración con diferentes aeronaves (HELL CROSSDECK). Estas prácticas se complementaron con ejercicios de tiro naval (GUNEX 612 y GUNEX 603), con empleo de vehículos aéreos no tripulados (UAV), además de entrenamiento de tiro contra blancos tipo flare.

La imagen muestra a unidades navales de la Marina de Guerra del Perú navegando en el mar, durante la fase Group Sail de entrenamiento conjunto rumbo al Ejercicio Multinacional RIMPAC 2026. (Foto: Marina de Guerra del Perú)

La programación incluyó, además, entrenamientos de protección de cuerpo principal (SURFEX 420 ENCOUNTEREX), orientados a perfeccionar capacidades tácticas y la coordinación entre las fuerzas participantes. A ese conjunto se sumaron ejercicios de comunicaciones, maniobras tácticas simuladas, señalización mediante destellos y banderas, aproximaciones tácticas y operaciones de reaprovisionamiento en la mar (RAS).

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Por qué este entrenamiento es clave para el Perú

La participación en un ejercicio de la magnitud de RIMPAC 2026, considerado una de las principales instancias de entrenamiento naval multinacional, exige que las unidades participantes operen bajo procedimientos compatibles y con capacidad de coordinación sostenida. En ese marco, el Group Sail funciona como una fase de ajuste fino: permite estandarizar técnicas operacionales y consolidar procedimientos antes de enfrentar escenarios de mayor complejidad.

Según lo señalado por la Marina de Guerra del Perú, el entrenamiento contribuye a elevar el nivel de alistamiento y a reforzar la capacidad de actuación combinada con fuerzas navales de países aliados. También abre espacio para el intercambio de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, un componente que adquiere valor cuando se trata de operaciones marítimas que involucran diferentes doctrinas y sistemas.

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Perú en RIMPAC 2026: B.A.P. Chipana llega a Pearl Harbor. (Foto: X/@naval_peru)

En términos institucionales, la etapa busca sostener un objetivo operativo: fortalecer capacidades para operar en escenarios multinacionales, con dotaciones entrenadas para responder en ejercicios de alta exigencia y mantener estándares de coordinación en el ámbito marítimo.

Las unidades peruanas que participan en RIMPAC 2026

La participación peruana en RIMPAC 2026 incluye al B.A.P. Chipana, submarino que arribó a la Base Naval de Pearl Harbor, en Hawái, para integrarse al ejercicio organizado por la Armada de Estados Unidos. El despliegue también contempla al B.A.P. Pisco (AMP-156), buque de desembarco multipropósito que, al igual que el Chipana, atravesó durante los últimos meses un proceso de alistamiento para afrontar las exigencias operativas del entrenamiento internacional.

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Ambas unidades representan componentes clave de la participación peruana en el ejercicio, al poner a prueba sus capacidades en un entorno multinacional que reúne a más de 30 países. Su desempeño será fundamental para fortalecer la preparación operativa y la proyección de la fuerza naval peruana en el ámbito internacional.

B.A.P. Chipana ya está en Hawái para el ejercicio naval más grande del mundo. (Foto: X/@naval_peru)