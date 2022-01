Presidente supervisa limpieza de playas en Ancón: “Muchos creen que el Gobierno solo va donde está la foto”

Foto: Captura Latina

El presidente de la República, Pedro Castillo, recorrió esta mañana las playas de Ancón tras el derrame de petróleo ocurrido en Ventanilla por la refinería La Pampilla, junto al ministro del Ambiente, Rubén Ramírez. Comentó que el estado ya se encuentra viendo de qué manera pueden parar este desastre, ya que “en anteriores Gobiernos solo llegaban las autoridades ‘para la foto”.

“Esta indignación también la siento en carne propia, porque esto no es reciente; no solo dejan a personas con hambre, sino contaminados de plomo en la sangre. Esto no va a quedar así, mi solidaridad con todos ustedes. Muchas veces llegan las autoridades están donde solamente llega la foto y la cámara, por ello hemos venido nosotros acá para saber de qué manera a través del gabinete tenemos que profundizar la preocupación que tiene este Gobierno. Ustedes conocen la necesidad y por eso estamos acá”, menciona

