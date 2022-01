Derrame de petróleo: Gobierno evalúa entrega de bono a pescadores afectados

Tras el derrame de petróleo originado desde la refinería La Pampilla de Repsol, no solo las aguas y la fauna de la zona se ha visto afectada, sino también las familias que viven en los alrededores y que subsisten gracias a la pesca artesanal. Estos no han podido continuar con sus labores por el estado en que se encuentran el mar ocasionando que se vean afectados económicamente. Ante esto, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez , manifestó que desde el Gobierno se está evaluando la entrega de un bono para las familias afectadas.

“En uno o dos días se entregarán canastas de alimentos a todos los involucrados. Y en segundo tramo evaluaremos, también necesariamente, un bono porque se necesita paliar esta economía cotidiana de miles de familias”, declaró Sánchez a la prensa. Por su parte, Pedro Francke , ministro de Economía y Finanzas , señaló que esta idea ha sido conversada brevemente con el titular del Mincetur y acotó que la entrega de bonos es “una posibilidad” que necesita de una evaluación previa.

“Creo que el Estado debe dar una respuesta a estas familias que se han quedado disminuidas en su capacidad económica y creo que una posibilidad es entregar algún tipo de bono”, agregó el titular del MEF durante una conferencia de prensa. Resulta importante señalar que muchas de las familias afectadas tienen como único ingreso las ganancias de la pesca del día, así que este desastre les ha imposibilitado de trabajar en su principal fuente de ingreso.

| Foto: Agencia Andina

DIFÍCIL MOMENTO

Desde que se notificó sobre la contaminación de las playas del norte de Lima con crudo proveniente de la refinería La Pampilla, los pescadores mostraron su malestar por la manera en que se vieron afectados. Durante una entrevista con el programa Sálvese quien pueda, el pescador Alejandro Huaroto recalcó que las familias de pescadores están muy preocupadas por lo sucedido. “Nosotros estamos tan, pero tan afectados por esto, que ni siquiera estamos molestos, estamos tristes. En nuestra asociación hay 200 pescadores con sus familias” , dijo el pescador con la voz entrecortada.

El pescador expuso que si el derrame se dio el sábado 15 de enero, la empresa Repsol “se calló, no dijo nada, permitió que los niños se metan al agua contaminada el domingo, permitió que sigan pescando en agua contaminada y los coman o los vendan. Yo no entiendo eso”. Respecto al anuncio de la empresa sobre entrega de canastas a las familias afectadas, Huaroto lo calificó de burla y señaló que es como una maniobra “para taparnos la boca”.

Por su parte, el presidente de Repsol Perú, Jaime Fernández-Cuesta, señaló que el apoyo de las familias también es una prioridad de la empresa. “De momento estamos en las labores de limpieza y atender a las poblaciones afectadas”, señaló el representante de Repsol. Al preguntársele si se ha cuantificado el número de afectados dijo: “Estamos en ello. Las asociaciones pesqueras nos cuentan sus necesidades, nos explican lo que necesitan y les tratamos de dar o les estamos dando lo que necesitan, algunos en términos de vales de comida”.

Al ser consultado sobre los restos tóxicos que quedarían en el mar peruano tras la limpieza, Fernández-Cuesta señaló que “estamos orgullosos de que estén todas las playas manchadas y estamos trabajando para limpiar. Yo creo que no son metales y no hay nada que no se pueda corregir o arreglar medioambientalmente”, señaló durante su aparición en el programa Punto Final.

