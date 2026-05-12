Los elegidos de Julen Lopetegui: los convocados de la selección de Qatar para el Mundial 2026

Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Group A - Qatar v Palestine - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 1, 2025 Qatar coach Julen Lopetegui gives instructions to Qatar's Ahmed Fathy REUTERS/Thaier Al-Sudani

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 avanza y las selecciones nacionales empiezan a definir sus plantillas preliminares. Qatar se convirtió en una de las primeras selecciones en anunciar una prelista, revelando este martes un grupo de 34 futbolistas que fueron citados por el técnico Julen Lopetegui.

Lista preliminar de la selección de Qatar para el Mundial 2026

- Arqueros: Shehab Ellethy, Salah Zakaria, Meshaal Barsham, y Mahmud Abunada

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- Defensas: Bassam Al Rawi, Boualem Khoukhi, Hashmi Al Hussain, Homam El Amin, Issa Laye, Jassem Gaber, Lucas Mendes, Niall Mason, Pedro Miguel, Rayyan Ahmed Al Ali, Sultan Al Brake, y Tarek Salman

- Volantes: Abdulaziz Hatem, Ahmed Fathy, Assim Madibo, Ayoub Al Ouwi, Karim Boudiaf, Mohammad Al Mannai, y Mohammed Waad

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- Delanteros: Ahmed Al Ganehi, Ahmed Alaa, Akram Afif, Almoez Ali, Edmílson Junior, Hassan Al Haydos, Mohammed Muntari, Sebastián Soria, Tahsin Jamshid, y Yusuf Abdurisag.

Lista preliminar de la selección de Qatar para el Mundial 2026

Novedades en la prelista de la selección de Qatar

La competencia por un lugar en el arco de Qatar se presenta especialmente reñida, ya que cuatro porteros fueron incluidos en la prelista, pero solo tres podrán estar en la convocatoria final para la Copa del Mundo 2026. El entrenador Julen Lopetegui deberá definir cuál de ellos quedará fuera antes del inicio del torneo, convirtiendo la lucha por el puesto en uno de los principales puntos de análisis en la preparación del equipo.

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Qatar llega a esta cita con la experiencia de haber participado en el Mundial anterior, donde fue anfitrión en 2022. Con el objetivo de llegar en el mejor estado competitivo posible, el seleccionado asiático disputará un partido amistoso frente a República de Irlanda el 28 de mayo, seguido de un encuentro ante El Salvador una semana antes de que arranque la competencia internacional.

El debut de Qatar en la fase de grupos está programado frente a Suiza. Más adelante, el equipo enfrentará al país organizador, Canadá, y cerrará su participación en la primera ronda ante Bosnia y Herzegovina. Estos compromisos marcarán la exigencia inicial para una selección que busca consolidar su crecimiento en el escenario mundial.

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Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Group A - Qatar v Tunisia - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 7, 2025 Qatar's Akram Afif in action with Tunisia's Ferjani Sassi REUTERS/Thaier Al-Sudani

Fixture de la selección de Qatar en el Mundial 2026

Sábado 13 de junio

- Qatar vs. Suiza (Grupo B) | Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) | Sede: San Francisco

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Jueves 18 de junio

- Canadá vs. Qatar(Grupo B) |Horarios: 19:00 (ARG/URU), 18:00 (CHI), 17:00 (COL/ECU/PER), 16:00 (MEX) |Sede: Vancouver

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Miércoles 24 de junio

- Bosnia y Herzegovina vs. Qatar(Grupo B) |Horarios: 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX) |Sede: Lumen Field, Seattle

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Qatar's defender #23 Assim Madibo checks on Qatar's Spanish coach Julian Lopetegui after hitting him with the ball during the FIFA World Cup 2026 Asian qualifier football match between Qatar and the UAE at Jassim Bin Hamad Stadium in Doha on October 14, 2025. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)

Canal TV para ver el Mundial 2026 en Perú

La transmisión televisiva de la Copa del Mundo 2026 presenta múltiples alternativas pensadas para distintos públicos y presupuestos. Quienes deseen acceso completo a la totalidad de los partidos podrán hacerlo a través de Directv, que mediante su plataforma DGO ofrece los 104 encuentros del certamen en vivo y en alta definición, garantizando cobertura integral para sus suscriptores.

En el ámbito de la televisión abierta, América TV transmitirá de forma gratuita 40 partidos. Este paquete incluye 25 encuentros de la fase de grupos, seis duelos de dieciseisavos de final, cuatro partidos de octavos, dos enfrentamientos de cuartos de final, ambas semifinales y la final del torneo. El enfrentamiento por el tercer puesto no formará parte de la programación de señal abierta.

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Como innovación en esta edición, la FIFA estableció un acuerdo con YouTube que permitirá la transmisión gratuita de los primeros 10 minutos de cada partido. Esta modalidad facilita el acceso inmediato al inicio de todos los encuentros desde cualquier dispositivo móvil, ampliando la posibilidad de seguir el torneo a una audiencia global y diversa.