Pedro Castillo en CNN: los memes que aparecieron tras la entrevista con Fernando del Rincón

El presidente de la República de Perú, Pedro Castillo brindo una entrevista a CNN con el periodista mexicano Fernando del Rincón, donde tocó varios puntos de interés. Sin embargo, una actitud del mandamás fue tendencia en redes sociales, ¿qué sucedió? Y es que, el jefe de Estado “se quedó sorprendido” con las preguntas que le hizo el hombre de prensa en Palacio de Gobierno.

Durante su conversación con el periodista Fernando del Rincón fue consultado por sus primeros seis meses de gobierno, sobre todo por los escándalos que han surgido durante este tiempo. El dinero de Bruno Pacheco encontrado en Palacio, los supuestos beneficios de Karelim López, la influencia de Vladimir Cerrón, las visitas no registradas a la casa de Breña, entre otros puntos que fueron apareciendo durante la conversación. Ante las respuestas del mandatario, diversos usuarios de Twitter hicieron los respectivos memes sobre el comportamiento de Pedro Castillo mientras era interrogado por el comunicador.

Horas previas a la emisión de la entrevista, Pedro Castillo había dado luces de su disconformidad de dicha entrevista a CNN por las preguntas incómodas en las que se vio enfrentado y que en muchas veces no tuvo una respuesta convincente.

“En la mañana de hoy he tenido una entrevista. Bueno, más que entrevista me he quedado sorprendido de unas preguntas que se me hacía, que nada importante tiene para el país. Me preguntaron sobre Bruno Pacheco, que Sarratea, cuando esas cosas las tenemos muy claras. Acá no hemos venido a robarle al país. Hemos venido a contribuir al país”, señaló el mandatario en el muelle de pescadores artesanales de Chorrillos.

Inmediatamente, Pedro Castillo añadió: “Las cosas que son de investigación, vamos a abrir las puertas donde estén para que en cualquier momento se hagan las investigaciones”.

Un inicio tenso

Desde un inicio de la entrevista, el comunicador de CNN, Fernando Rincón arremetió contra Pedro Castillo, a lo que el mandatorio respondió. “Usted lo ha dicho, son sospechas. Han pasado cosas horribles durante 200 años mi estimado Fernando y el pueblo quiere que remedie lo que no se hizo en 200 años, que le dejen gobernar a un maestro. Soy el primer presidente rural del país, y a veces se me quiere poner lo que usted está diciendo para tapar las cosas que no se ventilaron en su época”, fueron las primeras palabras del mandatario peruano a CNN.

“Yo no soy el responsable de lo que acabas de decir, son todas especulaciones. La realidad va a salir a la luz. Me dirijo al pueblo y al mundo para decir que yo no he venido a fallarle a mi patria. Es el momento que estoy en la obligación por el respeto al país de desenmascarar todo lo que se ha dicho”, agregó.

Pedro Castillo se defiende ante acusaciones

Según Castillo ve las acusaciones como fortaleza para seguir adelante como presidente de la República. “Yo no voy a decir nada hasta que no sea testigo presencial de lo que se dice. Él pueblo me ha traído acá no para hacer lo que se sospecha, sino hacer las cosas bien. Yo no voy a robar ni un centavo a mi país”, afirmó.

“Nunca me formé para político. Como reitero, nunca fui entrenado para presidente. He venido por mandato del pueblo para no cometer lo mismo”, añadió el jefe de Estado.

No obstante, el mandatario aseguró que aunque no cuenta con un adiestramiento político no pasará los cinco años de mandato aprendiendo.

“Eso no quiere decir que me voy a pasar todo mi gobierno aprendiendo. Ya basta de eso. La escuela es hacer las cosas bien, corregir errores y hacer las cosas para el bienestar de los peruanos”, puntualizó Pedro Castillo.

Finalmente, los cibernautas no perdieron el tiempo y mediante las redes sociales compartieron estos divertidos memes tras la primera parte de la entrevista de Pedro Castillo con CNN.

