‘Puma’ Carranza advirtió a jugadores de Universitario tras llegada de Héctor Cúper: “El que no juega es porque no pone de su parte”

El exjugador se pronunció por la contratación del veterano DT argentino y lanzó una advertencia al plantel. (Video: Trivu / La Interna)

El empate de Universitario de Deportes frente a Sport Boys en la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 marcó el cierre casi definitivo de la etapa del entrenador interino Jorge Araujo. El último encuentro de ‘Coco’ será este viernes ante Atlético Grau en el estadio Monumental, para luego entregar la dirección técnica a Héctor Cúper, quien llega con el reto de cambiar el rumbo deportivo del club.

La designación del veterano argentino ha generado expectativa y opiniones encontradas. Uno de los históricos referentes del equipo, José Luis Carranza, no tardó en pronunciarse sobre su llegada, lanzando una advertencia clara al actual plantel.

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“El técnico va a ver a todos, ahí tienen la oportunidad de dar lo mejor porque el que no juega es porque no lo merece ni pone de su parte”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, La Interna, enfatizando que la meritocracia será la norma bajo el mando del nuevo entrenador.

El ‘Puma’ también se refirió a la costumbre de alinear futbolistas por nombre o pasado, desestimando que el ‘Cabezón’ vaya a ceder ante presiones externas o internas. “¿Tú crees que al entrenador le va a importar lo que tú tengas? Él va a ver día a día, tienes que demostrar y cambiar este rumbo”, subrayó.

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Ronaldo confesó que Héctor Cúper fue uno de los técnicos que más lo presionó, cuando lo tuvo en Inter de Milán. - créditos: AFP

El ‘Puma’ Carranza recordó que, si bien el plantel de Universitario cuenta con profesionales trabajadores y comprometidos, la responsabilidad de revertir la situación recae en el colectivo. “Yo conozco a todos, son trabajadores, muy buenos profesionales, es un buen grupo. No busquen cosas que no hay”, puntualizó.

El mensaje de Carranza no solo funcionó como advertencia, sino como un llamado a la autocrítica y al esfuerzo necesario para estar a la altura de la exigencia que impone un entrenador del calibre de Cúper. El ídolo ‘crema’ ha estado acerca del grupo en las últimas semanas y pudo conocer ‘in situ’ de cómo se encuentra la interna en el camerino.

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El comando técnico de Héctor Cúper en Universitario

La llegada de Héctor Cúper a Universitario implica la incorporación de un comando técnico experimentado y con perfiles diversos. Destaca la presencia de Zacarías Gaggero como preparador físico, profesional argentino con una reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano, especialmente por su paso por Boca Juniors. En el club ‘xeneize’, Gaggero integró los cuerpos técnicos de Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra, participando en la obtención de la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga Argentina 2022.

Gaggero, además de enfocarse en la preparación física, ha desarrollado una faceta complementaria como coach ontológico y deportivo. “El cuerpo puede estar listo, pero si la cabeza no te acompaña, el rendimiento no aparece. Por eso decidí formarme como coach ontológico y deportivo, porque el verdadero cambio empieza cuando te animas a mirar hacia adentro, a reconocer tus emociones, tus creencias, tus bloqueos, y transformar”, explicó en un video en su cuenta de Instagram.

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El expreparador físico de Boca Juniors trabajará en la 'U' con el flamante DT, Héctor Cúper. (Video: Instagram Zacarías Gaggero)

Esta visión integral será fundamental en la etapa de Cúper al frente de Universitario. El comando técnico se completa con Santiago Cúper, hijo del entrenador, como primer asistente, y Carlos Amodeo como segundo asistente. La experiencia conjunta del grupo de trabajo promete un salto de calidad en la planificación, ejecución y seguimiento del plantel ‘merengue’.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en Modo Fútbol, el propio Cúper manifestó a la directiva su intención de conocer a fondo las características del plantel antes de definir un sistema de juego fijo. Aunque el argentino tiene predilección por el 4-4-2, no descarta adaptar el esquema si identifica potencial en otras variantes tácticas. De hecho, planea utilizar la pausa del Mundial 2026 para consolidar su propuesta y hacer los ajustes necesarios.

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