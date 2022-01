Derrame de petróleo EN VIVO: daños, alcance, cifras y las últimas noticias del desastre ambiental causado por Repsol

Cleaning crews work to remove oil from a beach in the Peruvian province of Callao on January 17, 2022, after a spill which occurred during the unloading process of the Italian-flagged tanker "Mare Doricum" at La Pampilla refinery caused by the abnormal waves recorded after the volcanic eruption in Tonga. - A massive volcanic eruption in Tonga triggered tsunami waves around the Pacific, with waves strong enough to drown two women in Peru, more than 10,000 kilometres (6,000 miles) away. (Photo by Cris BOURONCLE / AFP)

La petrolera española Repsol deberá responder por el derrame de unos 6 mil barriles de crudo en el litoral de Ventanilla, atribuido al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. Este evento ocurrido en Ventanilla es considerado “el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos, y ha ocasionado un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores”, afirmó la Cancillería en un mensaje en Twitter.

ÚLTIMAS NOTICIAS

20:42

Miriam Alegría, presidenta de la OEFA señaló que aumentó la extensión de la zona afectada por el derrame y ahora son 1 millón 739 mil metros cuadrados de zona afectada por este evento ocasionado por la empresa Repsol.

La funcionaria no descartó que estos casi dos millones de metros cuadrados afectados puedan seguir extendiéndose, y por ello están en proceso de supervisión permanente. Señaló que el crudo ha llegado hasta las playas Santa Rosa, balneario de Ancón, Chancay, y hasta Pasamayo.

17:30

Pedro Castillo sobrevuela la zona

El presidente de la República, Pedro Castillo, realizó un sobrevuelo por las zonas afectadas debido al derrame de 6,000 barriles de petróleo en Ventanilla. En un helicóptero del Ejército del Perú, el mandatario pudo observar la magnitud de este desastre ecológico, ocurrido el pasado 15 de enero.

El presidente Castillo observó la mancha de petróleo que se extiende por el litoral de Ventanilla y que llegó hasta la zona de Ancón, donde se registra un impacto negativo en la flora y fauna marina.

16:50

Citación al Congreso

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, señaló que su grupo de trabajo prevé iniciar las investigaciones respectivas para esclarecer responsabilidades entre los funcionarios públicos o representantes de las empresas involucradas, en referencia a Repsol, propietaria de la refinería La Pampilla. “En la Comisión de Fiscalización justamente tenemos que velar por los intereses del país”, señaló Ventura a la prensa.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Ruth Luque, adelantó que se convocará a representantes de la empresa Repsol y autoridades.

16:23

Sin plan de contingencia

La premier Mirtha Vásquez refirió que el gobierno a través del Ministerio del Ambiente ha estado en diálogo con Repsol pidiéndole explicaciones porque en principio lanzaron una alerta que minimizaba el hecho.

“Hay una primera observación, por la información inexacta que dieron al inicio, hay también una observación porque no se estableció la magnitud de este derrame y también nos comentaban de la OEFA que al parecer la empresa no tenía plan de contingencia y no tenía capacidad de reacción y recién hablan de contratar una empresa para que haga la limpieza y remediación, pero no habían medidas concretas que se puedan asumir. Han pasado cuatro días y el desastre se sigue extendiendo”, comentó la premier.

15:16

Repsol deslinda de responsabilidades

En entrevista para RPP, la gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales de Repsol Perú, Tine van den Wall Bake Rodríguez, dijo que la empresa no ocasionó el desastre ecológico. “Nosotros estábamos haciendo una descarga desde el día anterior, nosotros llamamos a la Marina de Guerra, les pedimos confirmación acerca de la alerta en la costa del Perú”, dijo.

Al ser consultada sobre quién sería el responsable del derrame de petróleo, la representante insistió en “narrar los hechos”.

13:42

Muñoz tuitea, OEFA responde

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, manifestó este miércoles en su cuenta de Twitter que la Municipalidad de Lima viene inspeccionando desde el lunes las playas afectadas. “Ante el derrame de petróleo en nuestro litoral, desde el lunes, venimos inspeccionando las playas afectadas y hemos remitido un oficio al OEFA para que actúe inmediatamente. Sin perjuicio de ello, hemos dispuesto personal para sumarnos a la limpieza de la zona afectada”, publicó.

“Buenas tardes, Jorge Muñoz, en relación al derrame ocurrido en Ventanilla debemos precisar que iniciamos la supervisión el domingo 16 de enero y hemos dictado las siguientes medidas administrativas de cumplimiento inmediato”, respondió OEFA también a través de Twitter.

13:31

Información inexacta

La jefa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), Miriam Alegría Zevallos sostuvo que la empresa española Repsol, les había dado un informe irreal sobre la situación del derrame de petróleo, asegurando que la zona de derrame “era de hasta 2.5 metros cuadrados” en total y que era “algo mínimo”.

A través de una comunicación con RPP, Alegría Zevallos narró detalles reveladores sobre la contaminación del mar a causa del derrame de petróleo por parte de la empresa Repsol. Sobre el tema indicó que la Oefa recién tuvo conocimiento sobre el hecho a las 22:06 horas del día 15 de enero, a pesar de que el último derrame se dio entre las 17:00 horas del día en mención.

13:16

Acciones legales

La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales dio a conocer que tomará acciones legales contra los responsables de este daño ambiental en la zona costera. Por ello, contará con el apoyo de la Procuraduría General del Estado.

El personal especializado se encargará de realizar el estudio del daño ambiental a fin de exigir la indemnización correspondiente sobre las partes responsables de este daño al ecosistema. Tras esta evaluación, la Procuraduría Especializada en Materia Ambiental podrá implementar las acciones legales en materia civil, independientemente de las medidas administrativas que las autoridades ya han dispuesto contra la refinería de La Pampilla.

12:03

“El peor desastre ecológico”

El ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que el derrame de petróleo es el peor desastre ecológico de los últimos tiempos en Lima, y la empresa debe resarcir el daño de manera inmediata, ya que se ha puesto en peligro la flora y fauna de dos áreas naturales protegidas.

“El derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla, es el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos, y ha ocasionado un grave perjuicio a cientos de familias de pescadores. Repsol debe resarcir este daño de manera inmediata”, señaló la Cancillería a través de su cuenta en Twitter.

10:29

Cerrón pide renegociar contrato

El secretario de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pidió al Gobierno que se renegocie inmediatamente el contrato con la empresa Repsol tras el derrame de 6 mil barriles de petróleo en Ventanilla que inundaron 18 kilómetros del mar peruano, el pasado sábado 15 de enero.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el también ex gobernador de Junín afirmó que los delitos ambientales, tributarios y laborales son “fenómenos repetitivos” en las transnacionales y “se pasan por agua tibia”.

“Lo ocurrido con Repsol debe llamar al Gobierno a renegociar inmediatamente el contrato ley. Los delitos ambientales, tributarios y laborales, son fenómenos repetitivos en las transnacionales, los mismos que se pasan por agua tibia”, señaló.

09:37

Pescadores serían contratados por Repsol

El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, sostuvo una reunión con representantes de la empresa Repsol, para coordinar las acciones que se tomarán para la recuperación de las zonas afectadas por el derrame de petróleo de cerca de 6 mil barriles. El ministro señaló que, además de atender el tema ambiental, también buscarán reparar el daño social.

Indicó que existen siete organizaciones de pescadores de la zona que no pueden trabajar desde el domingo ni generar ingresos para sus hogares a causa del derrame. La empresa se comprometió a contratar a estos pescadores, “que conocen bien el tema marítimo”, para realizar trabajos de apoyo a la descontaminación y remoción del crudo.