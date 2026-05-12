“Era para tarjeta amarilla”: la firme postura de exárbitro FIFA sobre la expulsión de José Carabalí en Universitario vs Sport Boys

Winston Reátegui afirmó que el defensor de Universitario no debió ser expulsado ante Sport Boys. Créditos: L1 Max.

El lunes 11 de mayo, Universitario de Deportes igualó 0-0 ante Sport Boys en la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El equipo dirigido por Jorge Araujo afrontó casi todo el partido en desventaja numérica tras la expulsión de José Carabalí al primer minuto en el estadio Miguel Grau del Callao.

La acción que derivó en la tarjeta roja se produjo cuando Carabalí derribó a Luis Urruti cerca del área de la ‘U’. El árbitro Bruno Pérez no dudó y expulsó al jugador. Sin embargo, la decisión ha generado debate entre especialistas en el reglamento, quienes consideran que la sanción fue excesiva y perjudicó a los ‘cremas’.

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Winston Reátegui, exárbitro FIFA y expresidente de la CONAR, detalló los criterios que un árbitro debe evaluar para sancionar con expulsión en una jugada de último hombre. “Se tienen que dar cuatro consideraciones para que sea una oportunidad manifiesta de gol: número y posicionamiento de jugadores, distancia al arco, control del balón y dirección del balón”, explicó en el programa Hablemos de Max.

Sobre el control del balón, Reátegui señaló que existen interpretaciones distintas. “¿El jugador del Boys tenía controlado el balón? Había ganado la posición, pero algunos sostienen que aún no lo tenía controlado. Otros opinan que, con un gesto técnico, ya lo controlaba”, precisó.

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Respecto al cuarto criterio, la dirección del balón, expresó dudas sobre su aplicación en esta jugada. “No me queda clara esta cuarta consideración, porque veo que el balón iba hacia el costado del campo. Bajo esas condiciones, en mi opinión, correspondía solo tarjeta amarilla”, concluyó.

El lateral vio la roja tras derribar a Luis Urruti como último hombre de los 'cremas' - Crédito: L1MAX.

Próximo partido de Universitario

El próximo partido entre Universitario de Deportes y Atlético Grau será uno de los principales atractivos de la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. El encuentro, programado para el viernes 15 de mayo en el estadio Monumental, marcará el último compromiso de Jorge Araujo como técnico interino antes de la llegada de Héctor Cúper al banquillo de los ‘cremas’.

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Con el objetivo de ampliar el alcance de la transmisión, la organización del torneo definió horarios específicos para distintos países. El partido comenzará a las 20:00 horas en Perú. En México, la transmisión arrancará a las 19:00 horas; en Colombia y Ecuador, a las 20:00 horas; en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (Miami) y Chile, a las 21:00 horas; mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el inicio está previsto para las 22:00 horas.

Universitario recibirá a Atlético Grau en el estadio Monumental por el Torneo Apertura 2026.

El encuentro entre Universitario de Deportes y Atlético Grau, válido por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Monumental, podrá verse en exclusiva a través de L1 Max. Este canal transmite todos los partidos de la jornada y puede sintonizarse en plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite que los hinchas accedan a la señal desde cualquier ubicación.

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Para quienes prefieran opciones digitales, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de seguir el partido en vivo desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras, facilitando el acceso a la transmisión según las necesidades de cada usuario.

Adicionalmente, Infobae Perú brindará una cobertura especial del partido. Los lectores encontrarán información previa, seguimiento en tiempo real, detalles de los goles y las jugadas más importantes, así como declaraciones de los protagonistas tras el encuentro, con el objetivo de ofrecer un seguimiento integral a quienes buscan estar al tanto de todos los aspectos del campeonato nacional, más allá de la televisión.

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