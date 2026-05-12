¿Qué pasará con los conciertos en Arena 1 y Costa 21?: San Miguel convoca a la Marina para evaluar seguridad de locales

Jorge Román, gerente municipal de San Miguel, se pronuncia sobre la polémica generada por los conciertos en el recinto Arena 1. Explica los detalles de la concesión del terreno y la disputa legal que mantienen con la Marina de Guerra del Perú sobre el uso del espacio.

La Municipalidad de San Miguel ha solicitado la intervención de la Marina de Guerra del Perú y de otras autoridades para evaluar la seguridad en los recintos Arena 1 y Costa 21. Esto luego de las alertas emitidas sobre la capacidad y resistencia de los suelos donde se realizan conciertos.

Las alertas de la Marina de Guerra advierten que los suelos sobre los que se levantan Costa 21 y Arena 1 no serían adecuados para soportar grandes concentraciones de público, así como la idoneidad de las estructuras montadas para albergar conciertos y eventos con aforos que superan las 20 mil personas.

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El gerente municipal de San Miguel, Jorge Román, respondió a estas preocupaciones al sostener que las críticas resultan “irracionales y desproporcionadas”. Román explicó que el tratamiento de los suelos en ambos recintos es similar al aplicado en las instalaciones de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. A su juicio, la compactación y estabilización de los terrenos cumple con estándares técnicos aprobados para obras de mayor peso y complejidad.

La municipalidad distrital busca resolver la controversia sobre la seguridad de los recintos, tras informes de organismos especializados y la postura de la Marina sobre el uso del terreno para espectáculos masivos| Foto: BHTV

“Costa 21 y Arena 1 tienen el mismo tratamiento que la sede de los Juegos Panamericanos”, afirmó Román a TV Perú. Añadió que, a diferencia de las estructuras de concreto utilizadas en los juegos, los recintos de espectáculos cuentan con instalaciones desmontables y de menor carga.

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¿Se suspenderán los conciertos?

Frente a las alertas técnicas, la municipalidad anunció que ha enviado oficios a Gestión de Riesgos de Lima Metropolitana y a la Marina de Guerra para convocar una mesa de trabajo conjunta. El objetivo es analizar los criterios que sustentan la autorización de aforos y las alertas de riesgo emitidas por el IGP y el Ingemmet. De esta manera, se tomará la decisión del futuro de los eventos ya programados.

El funcionario detalló el proceso implementado desde 2016 para mejorar la estabilidad de los suelos en la Costa Verde. “La municipalidad realizó un trabajo científico, asesorado por expertos y monitoreado por organismos como el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Ambiente”, aseguró.

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El método consiste en la compactación del material de excavación en capas, lo que, según el municipio, otorga la firmeza necesaria para la realización de actividades masivas. Esto como respuesta a la Marina de Guerra.

En cuanto a la autorización de los eventos, Román aclaró que la municipalidad distrital solo puede aprobar reuniones con menos de tres mil asistentes. Para aforos superiores, como el reciente concierto de The Killers que congregó a 26 mil personas, la responsabilidad recae en Lima Metropolitana.

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Composición: Infobae Perú

“Lima Metropolitana evalúa y aprueba el plan de gestión de riesgos antes de cada concierto de gran magnitud”, puntualizó el gerente.

Disputa por el uso de la concesión

La controversia también abarca el alcance de la concesión otorgada por la Marina de Guerra del Perú en 2019 para el uso del terreno. De acuerdo con declaraciones de la Marina, la cesión fue destinada exclusivamente a áreas verdes y de esparcimiento, mientras que la municipalidad sostiene que existe un “componente recreativo” que permite la instalación de recintos para eventos.

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Román expuso que la zona destinada a espectáculos representa solo un 3% de los 550 mil metros cuadrados de la concesión. La disputa sobre el uso permitido se encuentra actualmente en litigio judicial.

Foto: Arena 1

“No estamos afirmando que tenemos la razón absoluta, estamos en una contienda judicial para determinarlo”, precisó el funcionario.

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