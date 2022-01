Guido Bellido defendió a Pedro Castillo tras entrevista a CNN: "lo dejaron en una situación complicada"

Guido Bellido salió en defensa del presidente Pedro Castillo tras entrevista que dio a la cadena internacional CNN en Español. REUTERS/Angela Ponce

Pese a estar alejado de Pedro Castillo tras su salida del gabinete presidencial, Guido Bellido no dudó en salir en defensa del mandatario tras la polémica entrevista que dio a Fernando del Rincón de CNN en español. El expremier culpó al periodista de la cadena internacional de hacerle muchas preguntas al mismo tiempo que lo dejaron sin alternativa y libertad de responder adecuadamente.

Bellido criticó el planteamiento de las preguntas de Fernando del Rincón y de las anteriores entrevistas, ya que durante esos encuentros se utilizaron “preguntas elaboradas” y con varias ideas en simultáneo.

“Es un error gravísimo, incluso el periodista sabe lo que está haciendo, pero la forma como ha llevado la entrevista ayer (…) Yo he visto que le ha dado una lista de ciertos hechos y va a ser un poco complicado para cualquiera responder. No he visto la entrevista completa, pero en una he visto que el periodista incluso habla de mi persona, sin tener fehacientemente la situación en la que se vienen desarrollando ciertas acusaciones”, reprochó.

También mostró su incomodidad al ser mencionado por el periodista mexicano por su polémico nombramiento como premier teniendo aún investigaciones sobre sus vínculos con el terrorismo.

“Suelto de huesos el señor se manda y ni siquiera ha visto la carpeta fiscal de cómo se está desarrollando y se despacha con todo y a mí realmente esa forma de entrevista es con malicia porque si quiere preguntar, se hace una pregunta, pero no te hago una lista de 50 preguntas y al final dejas al entrevistado en una situación complicada. Siempre es importante el respeto y es importante la idea de llevar la información de manera correcta”, agregó.

En otro momento, Bellido también cuestionó que en la entrevista con el periodista César Hildebrandt “se le haya metido en el mismo saco” con Bruno Pacheco para que el jefe de Estado reconozca un error en los nombramientos de ambos.

“El país sabe cuáles han sido los motivos del retiro de Bruno Pacheco y el pedido de la renuncia de mi persona. Si el periodista preguntara cuáles han sido las motivaciones, por qué se ha retirado a Guido bellido, la preguntas va a ser mucho más precisa. El presidente no respondió a ninguna de las dos, sino de manera general”, anotó.

Guido Bellido defiende a Pedro Castillo tras polémica entrevista a la cadena CNN en español

CRÍTICAS A PEDRO CASTILLO

Tras la entrevista a CNN, políticos de diversas bancadas salieron al frente para criticar a Castillo Terrones por las respuestas que en la entrevista internacional.

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, además de cuestionar que el Gobierno no haya tomado “acciones inmediatas” ante el derrame de petróleo que ha afectado varias playas de Ventanilla y Ancón, hizo un llamado a que se ponga a trabajar.

“Ante el desastre causado por Repsol, el Congreso ratificó en el Pleno su rol fiscalizador para formar una comisión investigadora. Presidente, es su gobierno el que no tomó acciones inmediatas, tal vez por el aprendizaje confesado en la entrevista de ayer. ¡Es hora de trabajar!”, tuiteó Alva.

El congresista Héctor Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), calificó de “tormentosa” la entrevista que le hizo el periodista Fernando del Rincón al presidente Pedro Castillo.

“Hoy me he enterado por los medios, por las redes y sé que ha sido una entrevista un poco tormentosa y preocupante, porque nosotros, como peruanos, necesitamos mejor representación”, comentó.

“Necesitamos un presidente que se sienta presidente, que no se sienta no maestro de escuela”, se quejó el legislador de APP.

