Pedro Castillo en CNN: presidente se enteró de la fiesta de cumpleaños de su hija por la bulla del evento

El presidente Pedro Castillo brindó su primera entrevista a un medio internacional desde que asumió el mandato hace seis meses. Durante la conversación con el periodista Fernando del Rincón de CNN en español se hizo un repaso por los escándalos que han marcado el medio año de gobierno del mandatario como la intromisión en ascensos, las visitas clandestinas en el domicilio de Breña, los vínculos con miembros del Movadef, entre otros. El nombre de Karelim López, como era de esperarse, también apareció entre las preguntas.

“Lo de Karelim López, ¿es casualidad que e haga una fiesta de cumpleaños a su hija”, preguntó del Rincón a Pedro Castillo a lo que este señaló que fue una sorpresa para él. “ Yo fui al sepelio de un congresista y regresé (a Palacio de Gobierno) y seguí en el despacho. Luego se escucha la bulla y como venían a entregarme algunos regalos… quizás por la investidura que tengo vienen otras personas ”, agregó el presidente a su entrecortada respuesta.

Cabe recordar que López es una empresaria que viene siendo investigada por el Ministerio Público tras las visitas que realizó a Palacio de Gobierno, donde supuestamente se habría reunido con el presidente Castillo y su entonces secretario Bruno Pacheco. López se habría visto beneficiada tras este encuentro y, además, fue captada ingresando al domicilio del presidente Castillo ubicado en el pasaje Sarratea en Breña.

Karelim López estaría evaluando ser colaboradora eficaz tras investigaciones de la Fiscalía.

CUESTIONADO VÍNCULO

Desde su vinculación con el mandatario, este ha señalado que no los une ningún tipo de nexo laboral o amical e incluso ha recalcado que nunca la ha conocido. “Me parece una casualidad enorme que Karelim López, que dice usted que no es su amiga, que dice usted que no le favoreció con ningún acuerdo, le haga la fiesta de cumpleaños a su hija”, señaló del Rincón al jefe de Estado. “ ¿Qué poderes puede tener Karelim López para disponer de una fiesta de la hija del presidente? Eso es seguridad de estado. Eso es un tema del que no puede disponer cualquier persona”, agregó.

Ante el cuestionamiento, el presidente Pedro Castillo solo atinó a responder diciendo que nunca se había hablado sobre la posibilidad del evento y que nadie le avisó que López se aparecería con regalos y una fiesta en las instalaciones de Palacio de Gobierno. “Ni siquiera eso, mi estimado Fernando, entiéndame. Para mí fue una sorpresa escuchar una bulla, ir y saludarle a mi hija delante de la gente. Salí y volví a entrar”, agregó el mandatario.

“Es un tema de seguridad nacional”, acotó el periodista refiriéndose al hecho de que una persona que supuestamente no cuenta con la confianza del jefe de Estado pueda tener las facilidades y la atribución para organizar un evento social dentro de la casa de gobierno. “¿Cómo puede permitir eso si no es una persona en la que se confía o conoce? Eso es seguridad nacional porque quien planea un cumpleaños de la hija del presidente puede también planear su secuestro. ¿Qué confianza hay en Karelim López para hacer eso?”, preguntó. El presidente Castillo repitió que López no cuenta con su confianza y que “jamás” la había conocido. “Puede traer un regalo para mi hija y pueda aceptarla”, agregó.

Las preguntas sobre los escándalos que han marcado sus primeros meses de gobierno continuaron y el presidente Castillo señaló que todos los casos mencionados son “supuestos” hasta el momento. Aseguró que apoyará con las investigaciones en los que se encuentre involucrado.

SEGUIR LEYENDO