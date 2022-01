Fernando del Rincón sobre Pedro Castillo: “Es una persona que no tiene habilidades comunicacionales”

La conversación que sostuvo el presidente Pedro Castillo con el periodista mexicano Fernando del Rincón se convirtió en tendencia en Twitter durante su transmisión. El encuentro despertó diversos comentarios en todas las redes sociales donde algunos destacaron las preguntas del periodista y otros elogiaron y criticaron las respuestas del mandatario. Quien también tuvo comentarios sobre la entrevista fue el propio del Rincón quien conversó apareció en la pantalla de CNN en español una vez culminada la emisión de su encuentro con el presidente peruano.

“Tú has entrevista a presidentes y figuras de talla mundial, ya tienes experiencia en esas ligas. ¿Qué te llamó la atención de Castillo en comparación con el resto?”, fue la consulta que le formuló su colega. “Tengo que ser muy sincero contigo, Iván. Me parece que el presidente Castillo tiene muy poca capacidad para poderse comunicar con los medios de comunicación. Es recurrente en sus respuestas, el tema de la pertenencia al pueblo, de responderle al pueblo, le falta definición, le falta puntualizar ”, señaló en referencia a las repetidas veces en la que Pedro Castillo señaló que se debía al pueblo y no podía defraudarle.

Del Rincón acotó que se trata de una apreciación suya, pero aprovechó para compararlo con otros mandatarios con los que ha tenido oportunidad de entrevistas. “Como tú lo dices, Iván, con la experiencia que tengo entrevistando a tantos presidentes, es una persona que no tiene habilidades comunicacionales que resaltar. Definitivamente en este momento tan complejo de su administración, cuando él mismo está siendo investigado por la fiscalía, este es un tema sumamente importante ”, recalcó.

Durante el intercambio de opiniones, el periodista mexicano mencionó el hecho de que Pedro Castillo ha brindado sus primeras entrevistas tras seis meses en el cargo. Desde entonces ha mantenido una relación distante con la prensa, llegando incluso a dejar que su seguridad agreda a los hombres y mujeres de prensa que buscaban formularle alguna pregunta. “Además, es un hombre que hasta ahora, empieza a abrirse un poco a la prensa porque durante seis meses no había dado conferencia de prensa, no había dado entrevistas y, de hecho, esta es la primera entrevista que da Pedro Castillo a un medio internacional. En definitiva, su habilidad comunicaciones no es la mejor y debería de serlo ”, resaltó.

Fernando del Rincón entrevista a Pedro Castillo

ACALORADO ENCUENTRO

Durante la conversación entre Pedro Castillo y Fernando del Rincón, el periodista cuestionó al mandatario por el tiempo que ha dejado pasar para brindar su primera entrevista a un medio internacional y a la prensa local. “No es que no me guste hablar con la prensa, hablo con los niños, con la gente, con los alcaldes. Tengo razones por los que no he dado [entrevistas], una de ellas es por los maltratos en la campaña. Ahora estoy dispuesto a hablar con la prensa nacional e internacional”, dijo Castillo.

También se mencionaron los diversos escándalos que han aparecido durante los primeros seis meses de su mandato. La intromisión en los ascensos de las FF.AA., el dinero de Bruno Pacheco encontrado en un baño de Palacio de Gobierno, la presencia de Karelim López, sus visitas al dimicilio de Breña, entre otros, aparecieron durante la conversación. “Usted lo ha dicho, son sospechas. Han pasado cosas horribles durante 200 años, el pueblo quiere que las remedie. Que dejen gobernar a un maestro. Yo no soy responsable de todo lo que se acaba de decir, todas son especulaciones. Yo no he venido a fallar a mi patria. Estoy en la obligación por respeto al país de desenmascarar”, agregó el presidente.

