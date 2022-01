Pedro Castillo y las tres versiones que dio sobre Karelim López y su relación son su gobierno

Pedro Castillo y las versiones que dio sobre su relación con Karelim López

Karelim López se ha convertido en la verdadera ‘piedra en el zapato’ del presidente Pedro Castillo y de su gobierno. La polémica empresaria ha sido tema de conversación en las tres entrevistas que el mandatario dio tras seis meses de haber asumido el cargo; sin embargo en las tres oportunidades ha dado diversas versiones sobre la verdadera relación que mantiene con la también lobbista.

En su encuentro con el periodista César Hildebrandt, Castillo Terrones manifestó no conocer a Karelim ni saber qué es lo que hacía la empresaria en la casa del pasaje Sarratea. “La señora Karelim López no es mi amiga… Es una persona que, como cualquier ciudadano, ingresa a alguna entidad, ingresa a Palacio y no nos arrastra ningún vínculo amical, ningún vínculo laboral…”

“Para mí también fue una sorpresa eso (fiesta de cumpleaños de su hija). Nosotros nos trasladamos a Tacna y en la tarde llegamos a despachar y siempre los cumpleaños de la familia se han hecho tomándonos un café, de una forma sencilla y familiar. Después yo me enteré que fulano y zutano habían organizado una fiesta. Pero yo no planifiqué nada de eso…”, agregó.

Indicó además que él nunca citó a López. “No sé por qué fue y nunca nos encontramos. Hoy está en un proceso de investigación y estoy llano para que estas cosas se vean con transparencia…”

Pero ante Nicolás Lúcar, el Jefe de Estado sostuvo que sí recibió a López en Palacio de Gobierno para hablar sobre los pequeños y medianos empresarios.

“Yo la recibí (en Palacio), conversamos un momento y hablamos de que es necesario hacer una convocatoria a los micros y pequeños empresarios […] pero jamás se me pasó por la cabeza que era una persona interesada”, indicó.

Pedro Castillo, en entrevista con CNN, reconoció que sí recibió a empresarios en Breña

El mandatario aclaró que durante el encuentro que sostuvo con la empresaria, no se abordó el tema de la licitación del proyecto de construcción del puente Tarata sobre el río Huallaga, en el departamento de San Martín.

“Acá no es el espacio para tratar, no tengo por qué tratarla, para eso están los sectores. Nunca se trató (sobre el tema del puente) y ninguna sola palabra ha habido de eso. Hoy, en este marco de las investigaciones, es el espacio donde se va a ventilar (la verdad)”, aseguró Pedro Castillo.

OTRA VERSIÓN CON CNN

En su encuentro con el periodista Fernando del Rincón, Castillo volvió a responder sobre Karelim López y el periodista le refutó al mandatario sobre el ‘poder’ que la empresaria tiene en el gobierno que él dirige.

“¿Lo de Karelim López es una casualidad que le haga una fiesta a su hija? Yo no puedo entender eso. Me parece una casualidad enorme que ella, que dice usted que no es su amiga, que no la favoreció en ningún acuerdo, le haga una fiesta para el cumpleaños de su hija ¿qué poderes puede tener Karelim López para disponer de una fiesta de la hija del presidente, eso es seguridad de Estado. Ese es un tema que no puede disponerlo cualquier persona”, refutó el periodista de CNN.

Fernando del Rincón critica Pedro Castillo por relación con Karelim López | VIDEO: CNN en Español / Conclusiones

“Nunca se planificó, nadie dijo Karelim López va a traer tal o cual cosa o fulana de tal lo va a hacer. Yo no tengo confianza, jamás he conocido a esa señora. Hay muchas veces que preguntan acá y como saben que he ido y llegan allá, pero yo estoy en el quinto piso”, se justificó Castillo.

“Nunca supe que esa señora estuvo detrás de esta fiesta”, afirmó el presidente sobre Karelim López, quien es investigada por el caso Provías.

Sobre sus supuestas reuniones con López, Castillo indicó que “en el despacho presidencial jamás se tocan esos temas (licitaciones)”.

