Pedro Castillo incómodo tras entrevista en CNN: “Me quedé sorprendido con las preguntas que me hacía”

El presidente de la República, Pedro Castillo, dio una entrevista a la cadena internacional CNN en español donde nuevamente negó su participación e injerencia en varios delitos del que se le acusa como los polémicos ascensos en las FF.AA., licitaciones irregulares, las reuniones clandestinas en la casa de Breña y su relación con la empresaria Karelim López.

Sin embargo, previo al estreno de esta conversación con el periodista Fernando del Rincón, Castillo Terrones quiso desacreditarla indicando que se “sorprendió” con las preguntas que le hicieron en esta entrevista.

“En la mañana de hoy he tenido una entrevista. Bueno, más que entrevista me he quedado sorprendido de unas preguntas que se me hacía, que nada importante tiene para el país . Me preguntaron sobre Bruno Pacheco, que Sarratea, cuando esas cosas las tenemos muy claras. Acá no hemos venido a robarle al país. Hemos venido a contribuir al país”, señaló el mandatario en el muelle de pescadores artesanales de Chorrillos.

“Las cosas que son de investigación, vamos a abrir las puertas donde estén para que en cualquier momento se hagan las investigaciones“, recalcó el mandatario.

También sostuvo que el periodista Fernando del Rincón si le iba a dar salida al mar a Bolivia. “Me preguntaron si usted va a dar el mar para Bolivia. Yo le pregunto a los compañeros ¿Quién soy yo? Si en el marco de este espacio como presidente hay que desarrollar las fronteras, atender a las poblaciones, pero todo tiene que hacerse con el pueblo, todo tiene que hacerse con anticipación abierta, al pueblo no se le puede amordazar”, aseveró.

ENTREVISTA EN CNN

Horas después, la cadena internacional emitió la entrevista con el mandatario peruano donde, en claro nerviosismo, el mandatario respondió con ambigüedades y se complicó cuando le preguntaron sobre su relación con la empresaria Karelim López, la polémica fiesta de cumpleaños de su hija en Palacio de Gobierno, sus errores al nombrar a ministros y personas involucradas con el terrorismo y su mala relación con la prensa.

Fernando del Rincón durante su programa ‘Conclusiones’ indicó que Pedro Castillo es un mandatario que “tiene muy poca capacidad para poderse comunicar con los medios de comunicación. Es recurrente en sus respuestas, el tema de la pertenencia al pueblo, de responderle al pueblo, le falta definición, le falta puntualizar”.

Del Rincón acotó que se trata de una apreciación suya, pero aprovechó para compararlo con otros mandatarios con los que ha tenido oportunidad de entrevistas. “Con la experiencia que tengo entrevistando a tantos presidentes, es una persona que no tiene habilidades comunicacionales que resaltar. Definitivamente en este momento tan complejo de su administración, cuando él mismo está siendo investigado por la fiscalía, este es un tema sumamente importante“, recalcó.

Durante la conversación entre Pedro Castillo y Fernando del Rincón, el periodista cuestionó al mandatario por el tiempo que ha dejado pasar para brindar su primera entrevista a un medio internacional y a la prensa local.

“No es que no me guste hablar con la prensa, hablo con los niños, con la gente, con los alcaldes. Tengo razones por los que no he dado [entrevistas], una de ellas es por los maltratos en la campaña. Ahora estoy dispuesto a hablar con la prensa nacional e internacional”, dijo Castillo.

