Pedro Castillo dará HOY entrevista a Fernando del Rincón de CNN en español

El presidente de la República, Pedro Castillo, brindará esta noche una entrevista al programa ‘Conclusiones’ del periodista Fernando del Rincón en CNN en Español.

El anuncio fue hecho por el canal de noticias internacional y en él responderá a los cuestionamientos a su gestión en estos seis primeros meses de haber asumido el cargo de mandatario tras derrotar en segunda vuelta a Keiko Fujimori.

El diálogo será parte del bloque de entrevistas del programa de Fernando del Rincón, que hace unos meses también dialogó con, en ese entonces candidata a la segunda vicepresidenta, Dina Boluarte.

Esta será la tercera entrevista que dará Castillo Terrones a un medio de comunicación. Anteriormente conversó con el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ y Nicolás Lúcar en el que negó conocer a Karelim López y de reunirse con empresarios fuera de Palacio de Gobierno.

Según el adelanto de CNN, la entrevista girará en torno al enfrentamiento de Castillo y el Congreso de la República, la inestabilidad, su nivel de popularidad, entre otros temas.

El canal donde se transmitirá la entrevista a Pedro Castillo será CNN en español y estos son los canales designados por las operadoras:

Movistar TV: Canal 542

Claro TV: Canal 51

Star Globalcom: Canal 96

El presidente Pedro Castillo demoró seis meses en conversar con la prensa, pero no ha considerado a los medios de comunicación tradicionales de Perú sino solo a un semanario y una radio de alcance nacional.

A ‘Hildebrandt en sus trece’, Castillo confesó no conocer a la empresaria Karelim López y que sus visitas a la casa de Breña solo fueron para tomar un café con amigos que durante la campaña lo acogieron y que por ello no hay una lista de personas con las que presuntamente se reunió.

“La señora Karelim López no es mi amiga… Es una persona que, como cualquier ciudadano, ingresa a alguna entidad, ingresa a Palacio y no nos arrastra ningún vínculo amical, ningún vínculo laboral…”, recalcó

Sobre las reuniones fuera de Palacio de Gobierno, el presidente dijo tener la conciencia tranquila y que no hubo nada extraño en sus visitas a la casa de Sarratea. “Lo que tengo claro es que ha habido todo un montaje, un intento de quebrar este gobierno, pero los hechos van a demostrar lo contrario. Yo no tenía por qué asumir ninguna responsabilidad, yo he estado tranquilo. Sí me he puesto a pensar en las personas que a uno se le acercan”.

Aprovechó la conversación con el periodista César Hildebrandt para aclarar que no hay ninguna lista que haya registrado sus visitas en la polémica vivienda. “No hay lista porque no es despacho funcional del gobierno”.

En tanto, a Nicolás Lúcar indicó que llegar a ser jefe de Estado era un sueño, pero que no estaba preparado para ser presidente, aunque consideró que eso era parte de una lucha.

“Yo no fui preparado para ser presidente de la República. A mí nadie me entrenó. Ni siquiera habiendo sido electo, como los demás gobernantes, tuve días de inducción. Pero es parte de la lucha. Yo sigo aprendiendo. (...) Yo estoy aquí por el Perú y voy a salir por la puerta grande. Así como me ha puesto el país”, dijo en radio Exitosa.

