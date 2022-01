Pedro Castillo EN VIVO: ¿A qué hora se transmite la segunda parte de la entrevista en CNN en español?

Este martes se emitirá la segunda parte de la entrevista exclusiva que Pedro Castillo sostuvo con la cadena internacional CNN en Español. El mexicano Fernando del Rincón es el periodista a cargo del encuentro como conductor del programa ‘Conclusiones’. Recordemos que esta es la tercera entrevista que el mandatario ofrece en una semana, luego de un largo silencio desde que era candidato en el primer semestre del año pasado.

El último lunes se emitió un primer corte de la conversación con el mandatario donde se abordaron distintos temas los relacionados a las irregularidades de su gobierno, los nombramientos irregulares, la fiesta infantil de la hija del presidente en Palacio de Gobierno, y las reuniones ‘secretas’ en la casa de Breña. En varios pasajes de la entrevista, Del rincón logró poner en jaque a Castillo, quien mostró inconsistencias en sus respuestas.

Además, como en las dos anteriores entrevistas, señaló que nadie lo había preparado para ser presidente de la República, con lo que trataba de desmarcarse de los políticos tradicionales. Sin embargo, esto le valió varias críticas al presidente, así como algunos memes. Recordemos que tras la entrevista, en un acto público, Castillo comentó: “En la mañana de hoy [lunes] he tenido en una entrevista. Más que entrevista, me he quedado sorprendido de algunas preguntas que se me hacía que nada importante tienen para el país: que Bruno Pacheco, que Sarratea... Acá las cosas las tenemos muy claras. Acá no hemos venido a robarle un centavo al país”.

¿A QUÉ HORA Y CÓMO VER LA ENTREVISTA?

La entrevista a Pedro Castillo podrá verse este martes 25 de enero a las 10 p.m. (hora peruana). Otros horarios:

Argentina 00:00 horas

Bolivia 23:00 horas

Chile 00:00 horas

Ecuador 22:00 horas

España 04:00 horas

México 2:00 horas.

CNN en Español se puede sintonizar en los siguientes canales:

Movistar TV: Canal 542

Claro TV: Canal 51

Star Globalcom: Canal 96

QUÉ DIJO EL PRESIDENTE

En declaraciones a CNN en Español, el presidente Castillo manifestó que en el domicilio ubicado en el distrito de Breña nunca se trataron asuntos referidos a negocios y recalcó que todos estos temas son investigados por las entidades correspondientes. “Nunca fue un despacho clandestino y ni lo va a ser; quiero saludar a la familia que me cobijó en la campaña, allí solo es la casa que me cobijó”, dijo el Jefe del Estado, tras mencionar que no va a repetir las acciones de otros gobernantes y que busca siempre ser claro en sus actos.

También negó que Karelim López lo haya visitado en este local y agregó que el material mostrado en una investigación periodística sería editado; además expresó su confianza en que la verdad saldrá a la luz.

En otro momento dijo confiar en que terminará su mandato y recalcó que no caerá en actos de corrupción, pues los ciudadanos le dieron su confianza y lo llevaron al poder, por lo que aseguró que no tocará ni un centavo de los recursos del pueblo. “Estoy acá para dar la cara por el país y no voy a robar ni un centavo”, enfatizó el presidente Castillo al ser consultado sobre algunos exministros cuestionados y exfuncionarios públicos que son investigados por la presunta comisión de delitos de corrupción.

Sobre las personas que son vinculadas a Sendero Luminoso y que ahora estarían buscando un acercamiento al Gobierno, fue enfático al mencionar que siempre luchó como rondero contra el terrorismo y ahora como Presidente de la República seguirá batallando contra este flagelo que tanto daño hace al país.

SEGUIR LEYENDO: