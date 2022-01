Fernando del Rincón, ¿quién es el entrevistador de CNN que logró poner en aprietos a Pedro Castillo?

Fernando del Rincón, el entrevistador que se ha convertido en un líder de opinión.

El nombre Fernando del Rincón ha sido tendencia durante los últimos días en Perú. Esto se debe a que fue el entrevistador que puso en aprietos al presidente Pedro Castillo en la nota exclusiva que dio a CNN en Español. El mexicano se mostró incisivo y tocó los puntos más álgidos del actual gobierno peruano.

Pero, ¿quién es Fernando del Rincón? Es un periodista de 52 años, de origen mexicano (Yautepec, Morelos) y radicado en Estados Unidos. Su carrera inició cuando apenas tenía 16 años en radio y televisión de Chiapas, para luego pasar a Televisa Monterrey y TV Azteca.

El gran salto llegó cuando se mudó a Estados Unidos en el año 2002. Tras un paso por la cadena Telemundo, recaló en Univisión donde condujo varios años el programa Primer Impacto. Permaneció en el espacio hasta el año 2011 cuando fue despedido tras ser acusado de maltrato físico por su esposa, la periodista puertorriqueña Carmen Dominicci. En los alegatos se especulaba con el carácter violento del mexicano.

Fue entonces cuando cambió de casa televisiva y pasó a CNN en Español. Le encargaron la conducción del programa ‘Conclusiones’, un formato de entrevistas, debate y análisis en el que se suelen presentar los líderes políticos del continente y los protagonistas de las noticias. Fue entonces cuando se le caracterizó por ser un periodista frontal e incisivo. Esto le valió ganar diversos premios, entre ellos el de People en español como el mejor presentador de noticias de la televisión hispana en los años 2011 y 2013.

En Perú, el año pasado su nombre saltó a las noticias por las agudas entrevistas que sostuvo en la campaña presidencial con personajes como César Acuña, Julio Guzmán, Hernando de Soto y Dina Boluarte. Y en el 2019 tuvo una áspera entrevista con el entonces presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, cuando se revisaba la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

A nivel internacional, sus entrevistas han incluido los ámbitos político y literario. Entre sus entrevistados están la ganadora del Premio Nobel de La Paz, Rigoberta Menchú; el escritor Carlos Fuentes; la periodista y autora Elena Poniatowska; Thor Halvorssen, presidente de Human rights foundation; el ex presidente de México Vicente Fox; y la ex primera dama de México Marta Sahagún.

De igual forma, ha realizado extensas coberturas de eventos noticiosos como la visita de Juan Pablo II a México, la muerte y exequias fúnebres del Papa polaco desde Roma, la muerte de Celia Cruz, los incendios de maleza en California, la Guerra en Iraq, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y las Bodas Reales.

Del Rincón también ha incursionado en el plano de entretenimiento y es recordado por su entrevista a Juan Gabriel, donde le consulta sobre sus preferencias sexuales, y el divo le contesta con la frase que se hizo muy conocida: “Lo que se ve no se pregunta”.

Respecto a su vida sentimental, tras separarse de Dominicci, inició una relación con la actriz de origen venezolano Jullye Gilliberti, quien es su actual pareja. Ha enfrentado en dos ocasiones el cáncer de vejiga.

QUÉ DIJO EL PRESIDENTE

En declaraciones a CNN en Español, el presidente Castillo manifestó que en el domicilio ubicado en el distrito de Breña nunca se trataron asuntos referidos a negocios y recalcó que todos estos temas son investigados por las entidades correspondientes. “Nunca fue un despacho clandestino y ni lo va a ser; quiero saludar a la familia que me cobijó en la campaña, allí solo es la casa que me cobijó”, dijo el Jefe del Estado, tras mencionar que no va a repetir las acciones de otros gobernantes y que busca siempre ser claro en sus actos.

También negó que Karelim López lo haya visitado en este local y agregó que el material mostrado en una investigación periodística sería editado; además expresó su confianza en que la verdad saldrá a la luz.

En otro momento dijo confiar en que terminará su mandato y recalcó que no caerá en actos de corrupción, pues los ciudadanos le dieron su confianza y lo llevaron al poder, por lo que aseguró que no tocará ni un centavo de los recursos del pueblo. “Estoy acá para dar la cara por el país y no voy a robar ni un centavo”, enfatizó el presidente Castillo al ser consultado sobre algunos exministros cuestionados y exfuncionarios públicos que son investigados por la presunta comisión de delitos de corrupción.

Sobre las personas que son vinculadas a Sendero Luminoso y que ahora estarían buscando un acercamiento al Gobierno, fue enfático al mencionar que siempre luchó como rondero contra el terrorismo y ahora como Presidente de la República seguirá batallando contra este flagelo que tanto daño hace al país.

