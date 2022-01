Pedro Castillo: así lo defendió su entorno tras la desfavorable entrevista en CNN

Luego de un silencio con la prensa de más de siete meses, en los últimos días el presidente del Perú, Pedro Castillo ofreció tres entrevistas a distintos medios (Hildebrandt en sus trece, Exitosa y CNN en Español). La más reciente con la cadena internacional, fue la más reveladora.

Dicha entrevista estuvo a cargo de Fernando del Rincón y terminará de emitirse este martes. Allí el mandatario abordó distintos temas relacionados a las irregularidades de su gobierno, los nombramientos irregulares, la fiesta infantil de la hija del presidente en Palacio de Gobierno, y las reuniones ‘secretas’ en la casa de Breña. En varios pasajes de la entrevista, Del Rincón logró poner en aprietos a Castillo, quien mostró inconsistencias en sus respuestas.

Una frase lapidaria fue cuando Castillo señaló que nadie lo había preparado para ser presidente de la República, con lo que trataba de desmarcarse de los políticos tradicionales. Sin embargo, esto le valió varias críticas al presidente.

Según la opinión generalizada, el saldo fue negativo para el presidente Castillo. Sin embargo, su entorno buscó defenderlo de las críticas. Es así como fueron saliendo uno a uno los ministros y congresistas allegados.

Una de ellas fue la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. En diálogo con la prensa indicó: “Él como hombre que viene del Perú profundo va a atender cada una de las necesidades con conocimiento de causa. Seguramente habrán errores, aquellos que trabajamos cometemos errores, pero en el camino nos vamos rectificando para mejorar. Entonces, hay que felicitar al presidente Pedro Castillo por su sencillez, pero por esa voluntad de trabajar de manera honesta. Él ha dicho que no se va a poner ni un solo sol en el bolsillo y así tenemos que trabajar”, dijo.

Por su parte, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, escribió en Twitter: “Para la derecha, ninguna entrevista ha sido buena, tratan de minimizar al Presidente, no están acostumbrados al nuevo estilo del gobernante y, cuanto más lo expresan, evidencian el dolor de haber perdido la influencia de antaño que hizo posible el triunfo del rondero”.

Cabe indicar que el presidente se refirió a la relación con Cerrón y dijo que recibe sugerencias de él, así como de diferentes políticos.

Mientras que Gisela Ortiz, la ministra de Cultura defendió al presidente por sus declaraciones sobre que está en el gobierno para aprender. “El Perú es la escuela de todos, todos quienes vivimos aquí como peruanos y peruanos aprendemos a ser ciudadanos en este país que es nuestra escuela. Creo que cualquiera no puede ir a generar este tipo de prueba-error, lo que sí hay que asumir es la responsabilidad que todos tenemos”, expresó.

Otro ministro de Estado que se adhirió al apoyo fue Hernando Cevallos de Salud. “El señor presidente deja un flanco libre al decir que está aprendiendo, pero ¿la mayoría de congresistas saben todo? Por favor, la soberbia oculta la incapacidad”, escribió en Twitter.

En tanto, el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón atacó al presentador Fernando del Rincón y lo llamó “presunto sicario político de la prensa internacional neoliberal”, por haber “emboscado a Pedro Castillo “abusando de su amplia vocación democrática. Al desnudo posible conspiración golpista ¡No pasará!”.

En la misma línea, Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre, por su lado dijo que “Rincón es una persona que parece que estuviera blindando o en una posición parcializada al sistema neoliberal”. Y esto porque nunca generó acotaciones sobre la vacancia presidencial que se habló desde el día uno desde que asumió Castillo.

BELLIDO SACA CARA

El expremier y congresista de Perú Libre, Guido Bellido también salió en defensa del mandatario. Cuestionó la forma como el periodista llevó la entrevista. “Yo he visto que le ha dado una lista de ciertos hechos y va a ser un poco complicado para cualquiera responder. No he visto la entrevista completa, pero en una he visto que el periodista incluso habla de mi persona, sin tener fehacientemente la situación en la que se vienen desarrollando ciertas acusaciones”, sentenció.

También mostró su incomodidad al ser mencionado por el periodista mexicano por su polémico nombramiento como premier teniendo aún investigaciones sobre sus vínculos con el terrorismo.

“Suelto de huesos el señor se manda y ni siquiera ha visto la carpeta fiscal de cómo se está desarrollando y se despacha con todo y a mí realmente esa forma de entrevista es con malicia porque si quiere preguntar, se hace una pregunta, pero no te hago una lista de 50 preguntas y al final dejas al entrevistado en una situación complicada. Siempre es importante el respeto y es importante la idea de llevar la información de manera correcta”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: