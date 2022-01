Hernando Cevallos tras entrevista de Castillo en CNN: “¿Los congresistas lo saben todo?”

| Foto: Agencia Andina

Hernando Cevallos, ministro de Salud, cuestionó el actuar de algunos congresistas, quienes han criticado al presidente Pedro Castillo luego que el mandatario asegurara que “el Perú va a seguir siendo mi escuela para ser presidente”, durante una última entrevista.

A través de su cuenta de Twitter, el titular del Minsa, no dudó en respaldar al jefe de Estado y defenderlo de las criticas recibidas por un grupo de parlamentarios.

“El señor presidente de la República (SPR) deja un flanco libre al decir que está aprendiendo, pero ¿la mayoría de congresistas saben todo? Por favor, ¡la soberbia oculta la incapacidad!”, escribió el ministro la conocida red social.

El comentario del ministro Cevallos, se da luego que Castillo Terrones revelara en conversación para CNN que sigue aprendiendo cómo ser presidente y que por el momento el país seguirá siendo su escuela.

“(’El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente’) Lo va a seguir siendo. Para mí la escuela es hacer las cosas bien, corregir las cosas que están mal y hacer las cosas para bien de todos los peruanos. Aparte que la conozco, esta también es una forma de contribuir con el Perú, al mundo y América Latina. […] Eso no quiere decir que me voy a pasar todo mi gobierno aprendiendo. Ya basta de eso”, respondió el mandatario al periodista Fernando del Rincón.

Ante estas declaraciones, diversos legisladores de las bancadas de oposición como Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País no dudaron en cuestionar las declaraciones del presidente del Perú.

“El Perú es un chiste para usted Señor. El futuro depende de su capacidad para “aprender a ser presidente”, escribió Norma Yarrow (Avanza País).

Por otro lado, El congresista Héctor Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), calificó de “tormentosa” la entrevista que le hizo el periodista Fernando del Rincón a Pedro Castillo.

“Hoy me he enterado por los medios, por las redes y sé que ha sido una entrevista un poco tormentosa y preocupante, porque nosotros, como peruanos, necesitamos mejor representación”, comentó en Ampliación de Noticias.

CASTILLO REAFIRMA QUE NO FUE ENTRENADO PARA SER POLÍTICO

Durante la entrevista con el reconocido periodista de la cadena CNN, Castillo reafirmó que no ha sido entrenado para ser político y que la gente quiere ver un cambio en él, a comparación de los otros mandatarios.

“Nunca pasé por una luna de miel como se ha dado en los demás gobiernos, quizá esta forma de aprender en el mismo proceso (... ) nunca me formé para político, le reitero yo no fui entrenado para Presidente; he venido por el mando del pueblo para no cometer lo mismo”, sostuvo para CNN.

“A mí me dijeron terruco, me dijeron que tenía vínculos con el Movadef, con el Conare, me dijeron de todo. No fui entrenado para ser Presidente. A mí nadie me puso en un espacio de inducción, yo no me fui al exterior, yo no me fui a los Estados Unidos a entrenar, yo no me presté a eso, yo estoy por acá por el país y por el pueblo, y no le voy a robar al país”, sostuvo.

Antes de culminar la entrevista, el presidente Castillo dejó en claro que su gestión está enfocada en apoyar a los más necesitados y que ha escogido a su equipo para trabajar en pro del país.

“Hay gente que le duele que yo esté acá, que me vean acá como Presidente. ¿Qué hace un terruco acá en Palacio? Más allá de los dimes y diretes las personas que hemos traído acá son servir al país. Y si yo veo que las personas no sirven al país, no aportan al país, hemos limpiado y separado inmediatamente”, puntualizó.

