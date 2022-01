América Hoy: ¿Quién será el reemplazo de Melissa Paredes? Estas son las posibles candidatas

América Hoy regresa el 31 de enero con una nueva conductora. (Foto: Composición)

El magazine América Hoy regresará este lunes 31 de enero con una nueva conductora, así lo anunciaron Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila a través de un video promocional. La pregunta que muchos se hacen es quién será el reemplazo de Melissa Paredes, quien ahora está en Mujeres al Mando.

Como se recuerda, la modelo se desempeñó como conductora de América Televisión hasta que fue captada por las cámaras de Magaly Medina besando a su entonces bailarín de Reinas del Show, Anthony Aranda. Esto cuando todavía seguía casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

Tras ello, Melissa se presentó en dos oportunidades en el programa para defenderse de las acusaciones de infidelidad. El 29 de octubre brindó una entrevista con su abogada, siendo esta la última vez que apareció en América Hoy. De ahí no se supo más.

Según el productor Armando Tafur, el contrato de la modelo acabó en diciembre de 2021 y su permanencia en el programa peligraba porque ya no cumplía con perfil de “esposa” y “madre joven” que buscaba para el puesto de conductora.

Luego que Melissa Parees revelara que la retiraron por un “error”, el magazine conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza ya tiene listo su reemplazo. Aquí te contamos quién podría ser la nueva conductora de América Hoy.

NATALIA SALAS

Natalia Salas es una de las más voceadas para reemplazar a Melissa Paredes en la conducción. Recordemos que ella inicialmente fue la conductora de América Hoy, antes llamado El Show después del Show, junto a Ethel Pozo y Renzo Schuller. Sin embargo, ella misma contó que se vio obligada a retirarse en plena pandemia porque “no le podían seguir pagando”.

En octubre de 2021, cuando Melissa ya no estaba en la conducción de América Hoy, la actriz nacional fue invitada al programa y reveló sus deseos de volver a América Televisión. “¡Es obvio!”, respondió cuando le preguntaron si quería ser la nueva presentadora.

JAZMÍN PINEDO

Luego de permanecer varios meses alejada de la pantalla chica, la popular ‘Chinita’ sorprendió a todos al ser anunciada como la conductora de +Espectáculos, bloque que condujo por unas semanas hasta el regreso de En Boca de Todos.

La exchica reality destacó en todo momento el cálido recibimiento de los televidentes, que finalmente se vio reflejado en el rating. Tomemos en cuenta que Jazmín ya tiene experiencia en la conducción, ya que fue presentadora de Esto es Guerra junto a Mathías Brivio. En Latina, condujo Reyes del Playback, Yo Soy, Espectáculos y Mujeres al Mando.

SHEYLA ROJAS

La modelo e influencer Sheyla Rojas anunció el pasado 10 de enero que regresa al Perú para desempeñarse como conductora de televisión de un nuevo programa, que hasta ahora no se sabe cuál será.

Sin embargo, los rumores sobre conducir América Hoy iniciaron cuando ella misma afirmó en el set que tiene toda la intención de reemplazar a Melissa Paredes . “El próximo año hay novedades. No lo estoy negociando, ya está cerrado. Ya cerré”, dijo la exchica reality en el 2021.

NATALIE VÉRTIZ

Aunque la ex Miss Perú no ha expresado sus deseos de conducir América Hoy, la presentadora de Estás en Todas es considerada una de las candidatas debido a su buena acogida con el público; además de ser madre de familia y esposa de Yaco Eskenazi, requisitos que cumplen con el perfil que busca el productor Armando Tafur.

FLOR POLO DÍAZ

La hija de Susy Díaz ha estado en boca de todos desde que anunció el fin de su matrimonio con Néstor Villanueva. Pero antes de la ruptura, Florcita apareció varias veces en América Hoy como invitada para contar detalles de su relación.

“A mí me invitan siempre y yo contenta de estar ahí. ¿Por qué no? Me gustaría (presentar un programa) ”, precisó Florcita Polo cuando le preguntaron si deseaba asumir la conducción del magazine.

