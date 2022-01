Melissa Paredes y su incómoda reacción ante predicción de Agatha Lys: “Ese amor que tú tienes no se va a quedar contigo”

Agatha Lys le leyó el aura a Melissa Paredes. (Foto: Latina)

Melissa Paredes pasó por un incómodo momento este miércoles 19 de enero en Mujeres al Mando, luego que la astróloga Aghata Lys decidiera leerle el aura. La vidente indicó que ella sufre aunque se muestre muy sonriente ante cámaras. Asimismo, descartó que su relación con Anthony Aranda perdure.

Al escuchar estas palabras, la conductora de TV se mostró bastante incómoda. Y aunque quiso mostrar una sonrisa, la tensión se hizo notar en el set.

“Ella es apasionada y fuerte, cuando se propone algo lo consigue de todas maneras. Ella tiene las cosas buenas de Leo, pero como todos, también tiene sus defectos. A ella le gusta que la halaguen, por eso ella está con esa persona que ahora le hace sentir esa pasión, ese fuego, y que la halaga, pero cuidado que ese fuego a veces nos puede quemar”, inició la astróloga ante la mirada de Melissa, quien no dejaba de sonreír.

“Lo que yo visualizo es que ella está muy sonriente, está como que firme y empoderada, pero no la está pasando nada bien. Tiene momentos en que está muy triste, en que está llorando, veo las lágrimas de ella, porque no es que esté feliz de todo lo que esté ocurriendo en su vida. Es como que se pone a pensar, ¿estará pasándome lo que es correcto o no?”, continuó.

Asimismo, procedió a hablar directamente de su relación con Anthony Aranda, dando incluso tiempos de cuándo sería la posible ruptura.

“Lo que siento en ti es que en el amor van a haber cambios, que ese amor que tú tienes ahora no se va a quedar contigo y disfrútalo mientras que te dure porque tú eres una persona muy mental. Ahora la estás pasando bien, cuando el amor es prohibido es más rico, pero ahora ya está a la luz, y eso tiene 3 o 6 meses más o menos de luna de miel, luego tú la vas a pensar muy bien”, dijo Agatha.

Melissa Paredes y su incómoda reacción ante predicción de Agatha Lys. (Video: Latina/ Mujeres al Mando)

Es ahí cuando Melissa intervino y señaló que tuvo un periodo de depresión muy fuerte, donde Anthony la apoyo mucho.

“Sí tienes razón, nosotros en pantalla salimos como tenemos que salir, fuertes decididas y empoderadas, pero atrás hay muchas cosas que suceden, y lo bonito también es tener un gran apoyo como lo es Anthony, que para mi es un gran apoyo y que está siempre ahí conmigo”, señaló la conductora.

“Yo lo he dicho siempre, yo pasé por un proceso de depresión super fuerte, nadie lo sabe porque uno no sale a las cámaras a llorar. Cuando yo mostré mi lado vulnerable, todo el mundo se burló y lo vio como que está loca. Entonces ahora uno tiene que plantarse y sonreír”, remarcó con una gran sonrisa.

Ante ello, la vidente no dudó en recalcarte que no necesariamente la persona que la salva se tiene que quedar con ella.

“Es un proceso que ella está viviendo de encontrarse a sí misma, porque cuando a uno no le ha ido bien, cuando no te sentías bien en una relación en algún momento dijiste, él ha venido a salvarme’. Pero a veces el que viene a salvarte, te ayuda a eso, a que te salves, pero no necesariamente tiene que quedarse contigo. No necesariamente”, aclaró.

Finalmente, Melissa respondió: “Ya el tiempo lo dirá”.

SEGUIR LEYENDO: