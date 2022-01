Melissa Paredes se asusta por imitación de Janet Barboza y Ethel Pozo en Mujeres al Mando

Giovanna Valcárcel se caracterizó como Janet Barboza, Ethel Pozo y Gisela Valcárcel. (Foto: Latina TV)

¿Tuvo un déjà vu? En la última edición de Mujeres al Mando, Melissa Paredes fue sorprendida por Giovanna Valcárcel, quien utilizó varias pelucas para imitar la apariencia física de Janet Barboza y Ethel Pozo en plena transmisión en vivo.

Todo empezó cuando las presentadoras de Latina se encontraban hablando sobre las mujeres de la farándula que pasaron de rubias a morenas. Yahaira Plasencia, Sheyla Rojas y Alejandra Baigorria fueron algunos de los ejemplos.

Fue en ese momento que la producción del magazine le alcanzó un par de pelucas a Giovanna Valcárcel para que sus compañeras decidieran qué tonalidad de cabello le quedaba mejor. Sin embargo, la presentadora de Latina se colocó una peluca llena de rulos, siendo esta una clara referencia a Janet Barboza.

“Ay no, ese personaje no lo quiero acá, por favor. ¡Que no me siga!”, expresó Melissa Paredes al ver de espaldas a su compañera, quien lucía muy parecida a la popular ‘Rulitos’.

“¡Melissa, Melissa mira hasta dónde he llegado por ti!”, indicó la presentadora de TV en caracterización de Janet Barboza. Luego de unos segundos, rompió de personaje y continuó hablando sobre otras figuras de la televisión.

Al ver que su compañera había dejado de imitar a su excompañera de América Hoy, Melissa se mostró aliviada y pidió que el programa siga con normalidad. “Me asusté, dije qué pasó”, comentó perpleja.

GIOVANNA VALCÁRCEL IMITA A ETHEL POZO

En otro momento, la presentadora de Mujeres al Mando decidió usar una peluca de color castaño, muy parecida al look que lleva hoy en día Ethel Pozo. Sin embargo, esta vez Melissa Paredes no se mostró para nada incómoda.

“Divina estás. Me haces acordar a alguien que es muy linda, muy buena” , comentó la expresentadora de América Televisión.

Recordemos que se cree que Melissa Paredes tiene una mala relación con Janet Barboza desde que la entrevistó en América Hoy tras protagonizar un ampay con Anthony Aranda. La ‘Rulitos’ la puso en aprietos con preguntas bastante directas.

Por el contrario, la hija de Gisela Valcárcel ha dejado en claro que todavía es amiga de Paredes, pese a que no está de acuerdo con las decisiones que ha tomado en su vida amorosa. Incluso, ella será madrina de su boda con Julián Alexander.

TAMBIÉN IMITARON A GISELA VALCÁRCEL

Gisela Valcárcel también fue víctima de las ocurrencias de Giovanna Valcárcel durante la emisión de Mujeres al Mando. Con una peluca rubia sobre la cabeza, la conductora de Latina aprovechó para posar como ella, despertando las risas de Melissa Paredes y Thaís Casalino.

MELISSA PAREDES REAPARECE EN MUJERES AL MANDO

¡Sorpresivo! El lunes 17 de enero, Melissa Paredes reapareció en la conducción de Mujeres al Mando tras haberse despedido el viernes pasado agradeciendo al público por haberle dado la oportunidad de entrar a sus hogares.

La modelo hizo su gran entrada este lunes justo antes que Giovanna dijera que le cayó bien la actriz, pero ya habían muchas conductoras en el programa. De pronto, una voz en off dice: “Así que pensaste que te librabas de mi”. Fue allí que apareció la exesposa de Rodrigo Cuba.

“Tú me encantas, Thais, me fascinas, me haces recordar a alguien”, señaló Melissa, dando a entender que se refería a Ethel Pozo, mientras que a Giovanna Valcárcel le dijo: “Pero tú (Giovanna Valcárcel) me has hecho acordar a otra persona que nada que ver. (...) Lo que pasa que me dijeron que tú me extrañabas tanto, pero que eres un poco hipócrita ”, dijo la modelo. ¿Indirecta a Janet Barboza?

