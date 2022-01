¿Sebastián Lizarzaburu se quedó con parte de las donaciones de Greg Michel? Modelo belga hizo esta grave denuncia

Greg Michel hace grave denuncia contra Sebastián Lizarzaburu.

Después que Greg Michel sufriera un grave accidente que casi le cuesta la vida, Sebastián Lizarzaburu fue uno de los personajes más activos que decidieron pedir donaciones de dinero a sus seguidores para el modelo belga.

La pareja de Andrea San Martín dio su número de cuenta y se comprometió a entregar todo lo recaudado a su gran amigo. Sin embargo, Greg Michel señala que no fue así.

El programa Amor y Fuego difundió un avance del programa que se emitirá este miércoles 19 de enero, donde se le escucha al modelo hacer la grave denuncia. Cabe indicar que este dinero serviría para que Greg pueda viajar al extranjero y operarse, pues su brazo aún se encuentra inmovilizado.

“Para mí este tema es complicadísimo, Sebastián es como mi hermano. No cuadra con el tema que él ha dado”, se le escucha decir a Michel en el material difundido por Amor y Fuego.

Asimismo, señaló que Sebastián no le está atendiendo ninguna llamada.

“A él se le ha reclamado, se le ha escrito, no contesta las llamadas”, continúa.

Greg Michel hace grave denuncia contra Sebastián Lizarzaburu. (Video: Willax/ Amor y Fuego)

Como se recuerda, Greg Michel reside en Tarapoto, lugar donde sufrió el accidente. Un vidrio cayó encima de su brazo. Aunque evitaron que su extremidad sea amputada, el modelo tendrá que someterse a más intervenciones para recuperar su total movilidad.

GREG MICHEL SE PRONUNCIA EN SU CUENTA DE INSTAGRAM

Tras hacerse público el avance, Greg Michel solo atinó a hace una publicación en su cuenta de Instagram sobre el valor de la amistad. Como se recuerda, el modelo llamaba a Sebastián “hermano”, por el gran cariño que le tenía.

“La amistad es un lindo regalo del Señor, debemos aprender a mantenerla”, escribió Greg en su red social.

Greg Michel se pronuncia en sus redes sociales. (Foto: Instagram)

EL ACCIDENTE QUE LO LLEVÓ A ESTADO DE COMA

El pasado 15 de noviembre, Sebastián Lizarzaburu utilizó su cuenta oficial de Instagram para informar que Greg Michel se encontraba en estado de coma tras sufrir un accidente en su gimnasio en Tarapoto.

“Greg Michel, uno de mis mejores amigos a quien considero inclusive casi mi hermano sufrió un accidente, uno de los espejos de su gimnasio reventó y le cortó varias venas y arterias por lo que perdió mucha sangre”, dijo Lizarzaburu.

“Lo tuvieron que llevar en Tarapoto de emergencia, en ese transcurso perdió demasiada sangre y tuvieron que hacerle como un by pass y el corazón no soportó, ahorita está en coma, en estado crítico. Felizmente ni bien pisé Lima me reventaron los mensajes y al toque empezamos a mover contactos y conseguimos los donantes de sangre que necesitaba para por lo menos estar estable”, agregó.

El 17 de noviembre, Magaly Medina informó en su programa que Greg Michel despertó del coma, pero que su estado de salud seguía siendo bastante delicado debido a la pérdida de gran cantidad de sangre.

“El modelo Greg Michel ha despertado del estado de coma en el que se encontraba, sin embargo, aún sigue entubado y su situación no es nada fácil”, dijo la ‘Urraca’.

