Resumen: ¿Cuáles fueron las noticias más importantes de la farándula peruana de este martes 18 de enero?

Lo que muchos fans de Hacilar se encontraban esperando fue confirmado el día de hoy en el programa En Boca de Todos, donde la popular Margaracha dio a conocer la fecha en que la nueva temporada del magazine saldrá al aire. Asimismo, Michelle Soifer le contó a sus seguidores de Instagram que lamentablemente se contagió de COVID-19 en la semana que estrena su disco ‘La Nena’.

Sin embargo, existen más noticias que han sorprendido a los seguidores de la farándula peruana, pues Carloncho volvió a la televisión tras haber sido separado por sus comentarios machistas.

HABACILAR REGRESA A LA TELEVISIÓN

Como ya lo había promocionado América Televisión, Habacilar, el formato que cautivó durante 8 años a los jóvenes, volverá a las pantallas este lunes 24 de enero. La noticia fue confirmada por Margaracha, el personaje que se hizo popular gracias a las bromas que le hacía Raúl Romero en el recordado programa juvenil.

“Empecé bastante joven en ‘Habacilar’. La vida cambió, y ahora después de tantos años vamos a empezar con el programa en el que nací. Ya estamos casi listos, falta poquitos días, este lunes 24 de enero a las 7 p. m. , después de la ‘Rosa de Guadalupe’. La gente se va a sorprender porque vuelve Habacilar”, dijo emocionado.

Habacilar se estrena el lunes 24 de enero: hora, integrantes y más detalles de su regreso a la TV.

CARLONCHO REAPARECIÓ EN AMÉRICA Y SE DISCULPÓ CON ROSÁNGELA

Tras haber sido despedido de En Boca de Todos por los lamentables comentarios machistas que hizo en referencia a su expareja Rosángela Espinoza, Carloncho reapareció en el magazine de América Televisión para pedir disculpas por sus errores y señalar que aprendió la lección.

“Claro, tengo que pedir disculpas porque sigo en la radio, estaba en el canal, en un programa súper familiar. Pido disculpas de corazón a toda la gente que se haya sentido tocada por lo que yo haya podido decir (…) Sonó mal, lo entendí, lo asumí y bueno, aquí estoy, diez meses después”, señaló.

Carloncho reaparece en ‘En Boca de todos’ y hace mea culpa tras comentarios machistas que lo alejaron de la conducción del programa.

MICHELLE SOIFER SE CONTAGIÓ DE COVID-19

Michelle Soifer contó en sus historias de Instagram que lamentablemente se contagió de COVID-19. Ella descubrió que tenía el virus cuando se realizó una prueba PCR antes de ir al programa En Boca de Todos. De inmediato se puso en aislamiento y señaló que se mantendría enfocada en su recuperación.

“ Cuando me dieron la noticia me asuste mucho. Ustedes saben que es una semana importante para mí por el lanzamiento de La Nena , pensé que íbamos a parar, pero no, vamos a seguir trabajando. Voy a descansar los días que sean necesarios y luego retomaremos con la gira de promoción”, dijo.

Michelle Soifer confesó que se asustó al enterarse que tenía COVID-19, aunque no presente síntomas de gravedad.

FLAVIA LAOS ASEGURA QUE NO TIENE RELACIÓN JAY ALVARREZ

Luego de ser captada bastante cariñosa con Jay Alvarrez, Flavia Laos señaló que ella no mantiene ninguna relación con el influencer, asegurando que solo son buenos amigos y que se conocieron a través de las redes sociales.

“No hay nada que esconder porque soy una persona que no hace nada malo. No le estoy faltando el respeto a nadie y así como tengo un amigo de Estados Unidos, tengo también amigos en Europa, en otros lugares, acá en Perú, así que normal ”, indicó.

Las cámaras de Amor y Fuego fueron en busca de Flavia Laos para consultarle sobre su inesperado viaje al lado del influencer Jay Alvarrez.

