Ethel Pozo lanza globos de los deseos al cielo y cae en terraza de su vecina: “Mejor enciende tu cerebro”

Ethel Pozo pudo ocasionar accidente con globo de los deseos. (Foto: Instagram/ Instarándula)

Con motivo de su cumpleaños, Ethel Pozo decidió lanzar dos globos de los deseos al cielo junto a su amiga Gachi Rivero y su novio Julián Alexander. Lo que nunca esperó es que uno de ellos cayeran en la terraza de una de sus vecinas, quien no dudó en hacer pública su molestia.

“Antes de prender estas cojud*** pidiendo tu deseo, recuerda que tu deseo puede ocasionar la desgracia de otras personas”, escribió bastante enojada la vecina de Ethel Pozo.

El medio Instarándula fue la encargado de difundir estás publicaciones, donde también se lee que la vecina nombra a Ethel Pozo en tu post.

“Hoy amanecimos con esta novedad que cayó del cielo. Mejor enciendan su corazón y su cerebro. No la pirotecnia”, dijo.

“¿Alguien le puede avisar a Ethel Pozo que su deseo terminó en mi terraza?”, acotó.

Vecina de Ethel Pozo se molesta con conductora de TV. (Foto: Instarándula)

Samuel Suárez, creador de Instarándula, apoyó a la vecina, resaltando que “felizmente no ocurrió una desgracia”. Sin embargo, no pudo ocultar sus risas.

“No puedo, tanta maldad me consume, por qué serán así, Ethel perdónaslas”, señaló entre carcajadas.

Cabe indicar que Ethel Pozo lanzó estos globos durante una reunión donde asistieron sus amigos cercanos, donde no estuvo Melissa Paredes.

GISELA VALCÁRCEL Y SU EMOTIVO MENSAJE A ETHEL POZO POR SU CUMPLEAÑOS

El pasado 15 de diciembre, Ethel Pozo celebró su cumpleaños numero 41, y Gisela Valcárcel no dudó dedicarle un emotivo post en su cuenta de Instagram. señalando que desde el día de su nacimiento ha llenado de alegría su vida.

“¡FELIZ DÍA, HIJA! Aunque en la foto de portada no se distingue mucho tu sonrisa, desde que llegaste al mundo tu alegría nos acompaña. Muchas mamás cuando sus hijos son pequeños dicen: estaré ahí para ti SIEMPRE”, escribió.

Además, confesó sentirse muy orgullosa de la mujer en la que se ha convertido ahora Ethel Pozo, pues ha sabido manejar su vida así como su trabajo y su hogar. Sin duda, no dudó en enumerar las cualidades de su hija.

“Y es verdad, lo veo cuando ahora estoy detrás de ti, pues tienes una vida propia que has sabido cuidar, eres alguien dispuesta a dar todo por sus ideales pero sin discutir, para ti hay muchas cosas que no son negociables y he visto ese carácter desde tu adolescencia , cuando con pasión defendías tus clases de pintura por ejemplo y de adulta cuando tomaste las riendas de tu vida y trabajo. Has sabido hacer tu nombre propio y construir cada día de tu hogar”, se puede leer en el texto.

“Ahora cuando te veo avanzar me encanta saber que siempre te iré cuidando, pero lo que más agradezco es que hoy sabes QUIÉN TE CUIDA Y AMA y A QUIEN LE DEBEMOS TODO. ¡Que Dios te bendiga Pozito! ¡Que nunca dejes de orar y confiar en Él. ¡Feliz cumpleaños! Te amo”, concluyó.

Foto: Instagram