Habacilar cambia de nombre y se une a Esto es Guerra en impactante video promocional ¡Míralo aquí!

Ya es un hecho que Habacilar regresará a las pantallas peruanas este lunes 24 de enero a las 7:00 p.m., en el mismo horario que se emite Esto es Guerra. América Televisión lanzó este miércoles 19 de enero el primer avance oficial de la nueva temporada.

Durante la emisión de América Espectáculos, Rebeca Escribens compartió con el público las primeras imágenes de Esto es Habacilar , como así se llamará el renovado programa que fue conducido años atrás por Raúl Romero.

Como se puede ver, en escena aparecen varios integrantes de Esto es Guerra, entre ellos Ignacio Baladán, Angie Arizaga, Jota Benz, Paloma Fiuza, Korina Rivadeneira y Luciana Fuster, quienes llegan a los estudios de Pachacamac con una sonrisa en el rostro.

Sin embargo, la situación se torna tensa cuando el ‘Tribunal’ los reúne a todos en una habitación oscura para hablar sobre el futuro del reality de competencia en el canal de América Televisión.

“Tribunal no juegue con nosotros. ¿Esto es Guerra sigue o no?”, pregunta la popular ‘Negrita’. Aunque no se logra escuchar la respuesta del Tribunal, Ignacio Baladán pregunta angustiado qué hacen allí y dónde están sus demás compañeros.

Korina Rivadeneira da un paso al frente para preguntar quiénes serán los conductores del programa. “¿Es verdad todo lo que dicen las redes sociales?”, dice preocupada la pareja de Mario Hart.

El Tribunal dice que la respuesta es muy fácil y confirman que serán dos los presentadores a cargo, aunque no se llega a revelar los nombres.

Segundos después, los chicos reality se acercan a la pantalla para fundirse con ella. El logo de Habacilar aparece junto a varias imágenes de Raúl Romero y Roger del Águila.

Luego, ingresan las modelos Tracy Freundt y Thalía Estabridis para modelar frente a cámaras. También se muestran nuevos rostros para la televisión peruana, quienes bailan y disfrutan del momento.

“Muy pronto tus tardes volverán a ser las mismas. ¡Esto es Habacilar!” , se escucha una voz de fondo. Finalmente, el video promocional concluye con la canción ‘El chivito’, siendo cantada por Raúl Romero y Roger del Águila.

¿ROGER DEL ÁGUILA CONDUCIRÁ HABACILAR?

Raúl Romero confirmó mediante sus redes sociales que no volverá a la televisión peruana, ya que ahora se encuentra enfocado en su carrera musical y proyectos personales. Entonces, ¿quién conducirá la nueva temporada de Habacilar? Se especula que Roger del Águila, quien fue el coanimador del programa, será el nuevo presentador de América TV.

Estos rumores cobraron fuerza luego que el actor y director compartiera un inusual video en su cuenta de Instagram, donde se anuncia que Roger será el nuevo conductor de Habacilar en su esperado regreso a la televisión peruana.

“Confirmado. Roger del Águila será el nuevo conductor de Habacilar 2022, le acompañarán las ex modelos Thalía Estabridis y Traicy Freundt”, dice el video reposteado por el artista en su plataforma.

El exanimador de Habacilar publicó un video en su Instagram sobre su rumoreado ingreso al programa concurso.

Cabe resaltar que hasta el momento no se ha confirmado el ingreso de Roger del Águila en la nueva temporada de Habacilar, que se llamará Esto es Habacilar.

TRACY FREUNDT Y THALÍA ESTABRIDIS SE EMOCIONAN

Las recordadas modelos de Habacilar se mostraron felices por regresar a las pantalla chica en la nueva temporada de Habacilar, que será emitido este lunes 24 de enero por América Televisión.

Durante la edición del programa En Boca de Todos, los conductores de televisión presentaron un informe en donde se vio a las dos modelos grabando el spot publicitario para el programa. ¿Qué dijeron?

“Ha sido súper lindo embarcarnos en este proyecto Habcilar, que tiene para nosotras (nos llena) el corazón un montón. Estoy contentísima con los chicos y sobre todo con la energía de verano”, dijo Tracy Freundt a las cámaras de En Boca de Todos.

Por su lado, Thalía Estabridis también se mostró emocionada por volver a trabajar en televisión. “Feliz y emocionada. No puedo creer estar aquí grabando promociones, es como un sueño lindo reencontrarme con toda la gente de producción, con mi Tray, trabajando juntas y súper feliz”.

