Andrés Wiese y Janick Maceta son captados juntos en una salida por las cámaras de Amor y Fuego

Andrés Wiese y Janick Maceta fueron grabados mientras se encontraban comprando en lo que sería una cafetería. (Foto: Instagram)

¿Nuevo romance en la farándula peruana? El programa Amor y Fuego publicó en sus redes sociales el adelanto de lo que se vería en pantallas el próximo 17 de enero y lo que más llamó la atención fue el ampay de Andrés Wiese con Janick Maceta.

Recordemos que el magazine emitido por Willax Televisión tuvo que ser suspendido luego que se detectara un caso positivo en uno de los miembros de la producción desde el jueves 13 de enero.

En el vídeo promocional se puede observar a los dos en lo que sería una cafetería y se puede ver al actor colocando su mano en la cintura de la ex miss Perú. “”Ricolas” y Janick Maceta no lo podrán ocultar más”, se lee en el clip del avance.

Previo a que el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre saliera del aire por unos días, el conductor había revelado que tenía en su poder imágenes exclusivas que demostrarían que el recordado ‘ricolás’ de Al fondo hay sitio y la modelo estarían saliendo.

“¡Paren todo! ¡Último minuto! Mañana (13 de enero), la imagen que todo el mundo quiere ver, nosotros la tenemos”, escribió el popular “Peluchín” sobre los artistas el pasado 12 de enero; sin embargo, no pudieron ser reveladas por dicha suspensión.

Cabe resaltar que las especulaciones de un posible romance comenzaron cuando un usuario en TikTok hiciera viral un vídeo recopilando distintas “pruebas” que mostraban que ambos no dejaban de darse “Me gusta” en sus redes sociales desde hace varios meses.

Asimismo, Amor y Fuego emitió un informe dejarían entrever que Chollywood pronto sería testigo de un nuevo romance. Se dio a conocer que ambos concurrían a los mismos lugares, lo que indicaría que ambos se encuentran en “saliditas”, algo que, ambos han intentado mantener fuera del ojo público.

Lo cierto es que se espera que uno de los dos confirme o niegue los rumores de una posible nueva relación sentimental. Cabe mencionar que luego de emitido este informe, Andrés Wiese escribió en su Instagram “Todos tenemos derecho a volver a empezar” junto a un emoji de un corazón en color blanco y una carita guiñando.

Foto: Instagram

¿QUÉ DIJO JANICK MACETA SOBRE ANDRÉS WIESE?

Durante el informe que mostró Amor y Fuego para revelar que entre Andrés Wiese y Janick Maceta habría una fuerte atracción, una reportera llamó directamente a la modelo para consultarle sobre el tipo de relación que tiene con el actor, a lo que ella no lo negó, ni lo afirmó.

“Ah, tú sabes que yo no puedo declarar para el programa“, dijo entre risas. “Estoy con otra casa... pero de todas maneras agradezco la intención de tu llamada”, añadió la exreina de belleza.

Ante la insistencia de la reportera, Janick Maceta volvió a recalcar que ella no podía brindar ninguna declaración a Amor y Fuego, por lo que volvió a repetir que no podía hablar. “Jajaja Dios, no puedo decirte nada”, precisó.

“Ahorita estoy a punto de entrar al programa nuevamente, agradezco mucho tu llamada, pero no puedo hablar contigo, lo siento”, añadió para luego halagar al actor. “Eh, bueno tienen talento... claro”.

Un informe de Amor y Fuego dio a conocer que entre Andrés Wiese y Janick Maceta habría un acercamiento.

SEGUIR LEYENDO