Rodrigo González sobre confesión de Adolfo Aguilar: “En mi show el tema nunca fue si es gay o no”

Peluchín se refirió a Adolfo Aguilar, quien se declaró abiertamente gay. (Foto: Composición)

Este lunes 17 de enero, Rodrigo González, conductor del programa de espectáculos Amor y Fuego, habló sobre Adolfo Aguilar, quien recientemente confesó su homosexualidad tras haber ocultado por casi 30 años su orientación sexual ante el público.

Luego de emitir un informe sobre Elías Montalvo, el popular ‘Peluchín’ opinó sobre su excompañero de Latina Televisión. Para él, la homosexualidad de Adolfo Aguilar era algo que ya se sabía. “Para muchos no es una noticia nueva, no es una sorpresa”, comentó en un inicio.

Tras ello, el conductor se refirió a las acusaciones que algunos usuarios hicieron en su contra. Como se recuerda, muchos criticaron a Rodrigo por “presionar” al conductor de televisión a admitir su homosexualidad al especular que habría un romance entre él y Alejandro ‘Chocolatito’ Pino. Sin embargo, Peluchín indicó que eso no era cierto.

“ En este show siempre se ha hablado con naturalidad. El tema nunca ha sido si es o no gay (...) Cuando he tenido la oportunidad de conversar con él o contarnos poco nada sobre nuestras vidas, él siempre se ha manejado con total naturalidad, dando por asumido que los dos estábamos claros en eso (que era gay)”, explicó González.

“Por eso mismo, si yo me doy cuenta que una persona está saliendo o dejándose ver con alguien, así como Flavia que pone fotos con Jay Alvarrez. Lo mismo hicimos con Adolfo Aguilar, con la misma naturalidad que la que él se estaba dejando ver”, añadió el conductor.

Asimismo, Peluchín dejó en claro que él respeta la orientación sexual de cada persona. “Yo soy muy respetuoso de las libertades sexuales más que nadie, igual que todos deberíamos de ser. Pero tampoco voy cuidando la vida sentimental de nadie”, sostuvo.

Finalmente, el conductor de Willax TV señaló una vez más que él jamás intentó ‘sacar del clóset’ a Adolfo Aguilar. “Nunca el tema fue si es gay o no, o si este show fue sacarlo del armario. No es nuestra función y no nos corresponde. Pero sí como programa de espectáculos a darle una continuidad a lo que él estaba dando a entender”, sentenció.

Peluchín se refirió sobre Adolfo Aguilar, quien acaba de confesar su homosexualidad.

ADOLFO AGUILAR HABLA SOBRE RODRIGO GONZÁLEZ

El pasado 15 de enero, Adolfo Aguilar realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram para resolver las dudas de sus seguidores sobre su orientación sexual. Esto sucedió el mismo día que confesó abiertamente que es gay.

Los usuarios que se conectaron a las 10 p.m. no dudaron en felicitarlo e indicarle que se veía mucho más guapo, y que dejaba varios corazones rotos. Otros fueron más allá y le hicieron preguntas que él no dudó en responder.

Entre ellas, dejó en claro que siempre se sintió gay, no es que se le haya ocurrido de la noche a la mañana, y que decidió revelarlo para dar una especie de ejemplo a las personas que aún temen aceptarse a sí mismos.

Infobae también participó de la transmisión y le preguntó sobre Rodrigo González, quien fue uno de los primeros que dio indicios sobre la orientación sexual de Adolfo Aguilar, deslizando una cercanía con Alejandro Pino. A la consulta si se sintió presionado por él, Adolfo Aguilar aclaró que no.

“No para nada, de hecho no me sacó del clóset a la fuerza , y tampoco lo dijo, ah. Creo que, no. De hecho no, para nada (sentí presión). Insinuó cosas, él ya sabía hace años. Un saludo para Rodrigo González”, indicó bastante tranquilo.

En otro otro momento, un internauta le preguntó si le parecía guapo el presentador de Amor y Fuego, a lo que él respondió: “Me parece un tipo guapo, pero no me atrae”. También le preguntaron sí había sido pareja de Ricardo Morán. Es ahí donde el animador hace hincapié a sus seguidores de que no todos los gays tienen que estar entre sí o se gustan, que solo pueden ser amigos. “No fui pareja de Ricardo Morán”, aclaró.

Adolfo Aguilar aclara que rodrigo González 'Peluchín' no lo sacó del clóset. (Video: Instagram)

SEGUIR LEYENDO: