Yaco Eskenazi sale en defensa de Pancho Rodríguez: ”Se aprovechan de que trabaja en TV para usarlo como ejemplo”

Yaco Eskenazi se mostró muy mortificado ante la situación que enfrenta Pancho Rodríguez, quien fue impedido de entrar a Perú por participar en la fiesta de Yahaira Plasencia en plena pandemia de COVID-19. Esto en el mes de abril del 2021.

Ante ello, el chileno señaló que está profundamente arrepentido y ya pagó la multa que se le indicó. Por su parte, el actor Yaco Eskenazi señaló que se están aprovechando del integrante de Esto es Guerra para usarlo como ejemplo.

“Se aprovechan de que trabaja en televisión para usarlo como ejemplo ”, indicó Yaco Eskenazi en +Espectáculos.

“Te para un policía en un semáforo y tú tienes que tener cuidado con cada palabra que dices porque no sabes si ese policía te está induciendo a que hagas algo que no debes hacer, te está grabando. Entonces sí tenemos que tener un cuidado extra. Ojalá que la situación de Pancho se resuelva porque los que lo conocemos sabemos que no es una mala persona” , acotó.

Por su parte, Natalie Vértiz no dudó en respaldarlo e indicar que las figuras de TV están más expuestas, pues siempre los están grabando.

“Es difícil porque somos figuras públicas y están constantemente grabándonos, y es verdad que tenemos que estar con un buen comportamiento”, dijo.

BRUNELLA HORNA DEFIENDE A PANCHO RODRÍGUEZ

Otra persona que salió en defensa de Pancho Rodríguez fue Brunella Horna, quien indicó que él viene a trabajar a nuestro país. La joven se solidarizó con el chileno y arremetió contra Migraciones.

“La pregunta es ¿a todos los extranjeros los tratan igual? ¿a todos los extranjeros que le han puesto la multa? Pancho sí pagó la multa cuando se lo llevaron a la comisaría. Para él el tema estaba cerrado”, comentó la rubia en el programa +Espectáculos.

Asimismo, aseguró que Pancho Rodríguez es una persona muy querida en el país al pertenecer al programa de competencia Esto es Guerra, y que en su país de origen no cuenta con trabajo estable.

“Queremos verlo acá en Perú, mucha gente lo quiere. Él en Chile no trabaja, hay que ser sinceros, su trabajo está en Perú. Tiene que luchar por eso…”, expresó la rubia.

Finalmente, cuestionó si realmente a todos los extranjeros se les trata con la misma vara como lo hicieron con Pancho. “¿Cuántos extranjeros hemos visto que los han parado? Pancho ha pagado su multa, ha tenido una conducta correcta. Tuvo este percance, pagó su multa, reconoció su error, ¿por qué seguir con este tema? Hay que preguntarle a todos los extranjeros si también no los han dejado entrar al país, si solo por ser Pancho Rodríguez, que es una persona pública, hacen eso”, sentenció.

La rubia influencer se mostró en total desacuerdo por el impedimento de Pancho Rodríguez para ingresar al Perú.

EL COMUNICADO DE PANCHO RODRÍGUEZ

Pancho Rodríguez se pronunció sobre su situación y señaló, a través de un comunicado, que le parece injusta la medida, por lo que ha presentado un recurso de apelación.

“El domingo último, posterior a la celebración del Año Nuevo en Chile, en circunstancias que me encontraba en el Aeropuerto Jorge Chávez, para poder entrar nuevamente a Perú en compañía de mi menor hija de 9 años, me fue comunicado por el funcionario a cargo, que no podía hacer ingreso al Perú, ya que el sistema le arrojaba una ‘alerta’”, escribió Pancho Rodríguez.

Asimismo, señaló que no podrá ingresar al Perú por 5 años debido a esta ‘alerta’ en el sistema de Migraciones.

“En Migraciones, aún se encuentra pendiente de resolver un “recurso de apelación” respecto a una infracción administrativa, más no un delito, consistente en la salida obligatoria del país por cinco años, que me impuso, por el incidente mediático en ele que me vi involucrado hace un tiempo atrás. Hecho por el cual sigo profundamente arrepentido y, por el cual pedí disculpas, sumado a ello, el pago efectivo de una multa”, explicó el chileno.

Pancho Rodríguez contó que pernoctó en el aeropuerto por tres días, esperando solucionar su situación. Sin embargo, al no lograrlo, “me vi en la imperiosa necesidad de retornar a Chile en compañía de mi hija, para no seguir exponiéndola a esta situación incómoda vivida. Donde actualmente me encuentro a la espera de la construcción de hábeas corpus que interpuse a través de mis abogados”.

Pancho Rodríguez rompe su silencio tras ser impedido de ingresar al Perú

PANCHO RODRÍGUEZ: ¿POR QUÉ NO LO DEJAN INGRESAR AL PERÚ?

Migraciones decidió tomar esta medida luego de iniciar una investigación contra los extranjeros que asistieron a la fiesta de Yahaira Plasencia en plena pandemia, infringieron el Decreto Legislativo N° 1350.

Como se recuerda, la salsera realizó una fiesta por su cumpleaños en el mes de abril de 2021. Para ello alquiló una casa, pero lo que nunca imaginó es que policía llegaría a intervenirlos. Las autoridades encontraron a la salsera escondida en la maletera de un carro, mientras que al chileno se le encontró por el área de la ducha.

A la reunión también asistieron Ximena Peralta y Facundo Rodríguez, siendo también intervenidos.

