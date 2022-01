Florcita Polo Díaz elogia a Melissa Paredes en Mujeres al Mando y no descarta reemplazarla en América Hoy

Florcita Polo aprueba la aparición de Melissa Paredes en Latina. (Foto: Composicion)

Este viernes 15 de enero, Flor Polo Díaz se enlazó en vivo con el programa Mujeres al Mando y no pudo evitar sorprenderse por la presencia de Melissa Paredes, quien asistió al magazine como conductora invitada por una semana.

Durante el transcurso de la entrevista, la hija de Susy Díaz habló sobre su emprendimiento de moda y evitó responder cualquier pregunta relacionada a Néstor Villanueva, de quien se presume se ha separado debido a fuerte una crisis matrimonial.

“Ahorita estoy tranquila, enfocada en mi trabajo, en mis hijos, en seguir creciendo como mujer, en sacarme la mugre por mis hijos y seguir saliendo adelante como tiene que ser”, le dijo algo incómoda a la conductora Thaís Casalino, quien no dejaba de preguntarle por Néstor.

Una vez culminada la entrevista, Florcita se refirió a Melissa Paredes, quien se rumorea sería el nuevo jale de Mujeres al Mando este 2022. En caso esto suceda, la empresaria se mostró a favor de que ella sea la nueva conductora.

“Le deseo lo mejor, la verdad que la admiro. Es una chica que como todos la ha pasado mal. Todos cometemos errores en la vida y merecemos una oportunidad ”, dijo en entrevista para La República en referencia al ampay que protagonizó con el bailarín Anthony Aranda.

Por otro lado, la aún esposa de Néstor Villanueva no descartó la posibilidad de ser el reemplazo de Melissa Paredes en América Hoy. Recordemos que todavía no se sabe quién será la nueva presentadora que acompañará a Ethel Pozo y Janet Barboza en la conducción.

“A mí me invitan siempre y yo contenta de estar ahí. ¿Por qué no? Me gustaría (presentar un programa)”, precisó Florcita Polo. “Aunque por otro lado también estoy analizando otras cosas porque la verdad tengo muchísimos proyectos. Agradezco a las marcas que confían en mi persona, vamos a hacer campañas médicas y muchas cosas”, agregó.

MELISSA SE DESPIDIÓ DE MUJERES AL MANDO

¿No funcionó? Durante el inicio del programa del viernes 14 de enero, Thaís Casalino y Giovanna Valcárcel anunciaron que al final de la edición se sabría si Melissa Paredes continuará como conductora de Mujeres al Mando.

Cuando tocó el momento de despedirse, ninguna de las dos habló sobre el tema. Por su parte, a la modelo solo le tocó decir adiós y agradecer al público por aceptarla nuevamente en la pantalla chica tras haber sido separada de América Hoy.

“Gracias al programa, a Latina y al todo el Perú por haberme recibido, por haberme recibido en sus casas, por haberme dado una oportunidad más”, dijo Melissa Paredes, quien solo estuvo cuatro días en la conducción del programa de Latina.

“Sobre todo quiere agradecerle al Perú por haberme recibido esta semana en sus hogares nuevamente, por recibir tanto cariño, créanme que leo cada mensaje que me mandan, los leo al interno”, sentenció.

Melissa Paredes estuvo toda una semana en Mujeres al Mando y le dijo adiós a la conducción del programa.

THAÍS CASALINO SORPRENDIDA POR EL RATING

Durante una entrevista exclusiva para Infobae, Thaís Casalino se pronunció sobre la participación de Melissa Paredes en Mujeres al Mando. Y es que su presencia en el programa no ha favorecido el rating, pues logró 2.8 puntos el día que fue anunciada como conductora invitada y 2.5 en su segundo día.

“ No estoy pendiente, nos informan, pero más allá de eso los números como tal, lo manejan los productores. ¿2.5? realmente no sabía. En todo caso trabajamos siempre para nosotros, ir mejorando en la construcción de contenidos para nuestro público”, respondió la conductora de Latina.

Además, dejó en claro que estaría feliz de tener a Paredes como compañera de conducción; sin embargo, no es una decisión que le compete, sino a la producción del programa.

“Yo estoy tranquila y feliz de complementar el programa, igual yo siento que es una sinergia y es un aprendizaje, estamos todos aquí para seguir creciendo. Así que claro que sí, yo no tendría ningún problema de que, en este caso, Melissa complemente. Maricarmen está de licencia, mientras sea para complementar y crecer en el programa me parece súper bien”, sostuvo.

