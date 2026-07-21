Renovación Popular impulsará comisión en próximo Congreso bicameral para investigar presunto fraude contra López Aliaga

Renovación Popular planea crear una comisión investigadora en el próximo Congreso bicameral para indagar el presunto fraude electoral que, según el partido, dejó fuera de la segunda vuelta a su líder, Rafael López Aliaga

La bancada de Renovación Popular, agrupación liderada por el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, impulsará una comisión investigadora en el próximo Congreso bicameral para indagar el presunto fraude electoral que, según sostiene su partido, afectó a su líder, quien quedó fuera de la segunda vuelta de los comicios del pasado 12 y 13 de abril.

En diálogo con la radio Exitosa, la diputada electa Roxana Rocha defendió la eventual creación de ese grupo parlamentario para esclarecer, de acuerdo con sus palabras, las dudas sobre las últimas elecciones, proceso en el que López Aliaga denunció haber sido víctima de un complot.

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“El propósito de hoy de los diputados y los senadores incluye esa posibilidad”, indicó al ser interrogada sobre la eventual conformación de comisiones para examinar las denuncias vinculadas al proceso electoral.

Ante la consulta sobre el uso de recursos públicos para ese fin, Rocha sostuvo que diputados y senadores no pueden “dejar de ejercer el control político”, puesto que “es una de nuestras facultades inherentes la fiscalización”.

La diputada electa Roxana Rocha defendió la formación de esta comisión, argumentando que esclarecerá las dudas sobre los comicios, en los que López Aliaga denunció ser víctima de un complot

“Y la fiscalización lo puedes hacer con cualquier tipo de orden”, dijo al enfatizar que la iniciativa responde a un acuerdo partidario. Seguidamente, extendió la invitación a otras fuerzas políticas para sumarse.

“En este caso, estamos claros que ha habido un indicio de fraude en la primera vuelta y que tenemos que llegar a la verdad. Y eso lo hemos decidido a nivel de partido y, por supuesto, invitaremos a las otras fuerzas”, afirmó.

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“Sería contradictorio decir gastar los recursos, porque estamos hablando de una labor inherente de nuestras facultades de hacer fiscalización. No es un tema de distracción de recursos, es una forma de investigar y llegar a la verdad”, añadió.

La legisladora también rechazó que la propuesta beneficie únicamente a López Aliaga y aseguró que, desde su perspectiva, busca favorecer al país, que debe “saber la verdad”.

“En una noche del 13 de abril, de la madrugada, Rafael López Aliaga estaba en segundo lugar y, de pronto, el señor Roberto Sánchez pasó de un quinto lugar a un segundo lugar. ¿Producto de qué? De nada menos de las mesas 900 K, donde se ha devenido en que esas mesas novecientas K han sido utilizadas como mesas adicionales”, cuestionó.

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López Aliaga mantiene sus denuncias de fraude sin pruebas concretas y atribuye las irregularidades a retrasos y actas extraviadas, además de señalar que unas 96 actas, que representan cerca de 28.000 electores, fueron contabilizadas sin supervisión oficial y resultaron con cero votos para todos los candidatos

López Aliaga, quien mantiene sus denuncias de fraude sin presentar pruebas concretas tras quedar fuera de la segunda vuelta, exigió semanas atrás suspender la proclamación de resultados hasta que se revise y audite el proceso electoral.

El dirigente atribuye el supuesto fraude a los retrasos registrados el día de las elecciones en la apertura de numerosos locales de votación en Lima, su principal bastión electoral, donde obtuvo la mayor cantidad de votos.

La agrupación del color celeste también ha aludido a 96 actas, equivalentes a unos 28.000 electores, que fueron declaradas como extraviadas y que, según el partido, comenzaron a contabilizarse “a escondidas, sin la participación de personeros (representantes) ni personal del Ministerio Público”, además de que “se reportan con cero votos para todos los candidatos”.

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