Amy Gutiérrez anunció que dio positivo a COVID-19 y se encuentra en aislamiento

Amy G anunció que dio positivo al COVID-19

La tercera ola del covid-19 ha llegado con fuerza al Perú y en los últimos días, el incremento de casos ha sido incontrolable. Una de las víctimas es la cantante Amy Gutiérrez, quien a través de un comunicado, anunció que dio positivo al coronavirus y cumplirá con el aislamiento para superar este difícil momento.

Y es que, a través de su cuenta de Instagram, la cantante de salsa peruana Amy Gutiérrez publicó un mensaje de sus representantes para confirmar que fue infectada por el virus.

“Les informamos que nuestra artista Amy Gutiérrez ha dado positivo a una reciente prueba de Covid-19, motivo por el cual cumplirá con el aislamiento y las indicaciones médicas respectivas hasta su recuperación”, escribió.

Al leer sobre este contagio por COVID-19, la primera en pronunciarse fue Daniela Darcourt. En los comentarios de la publicación, ella se hizo presente con un corto, pero emotivo mensaje de aliento para su colega, con quien en algún momento compartió en Son Tentación. “Fuerza, mamita… Que te recuperes pronto”, fue lo que le puso a la popular Amy G.

Otro de los personajes faranduleros que se preocupó por la salud de Amy Gutiérrez fue Ernesto Pimentel, quien le escribió el siguiente mensaje, “Recupérate pronto linda”, comentó.

El productor y músico Álvaro Rod fue otro de los personajes que se tomó el tiempo de dejarle un mensaje a Amy G. " A descansar y recuperarse, ya que en unos días estarás mejor”, afirmó.

Por su parte, Susan Ochoa también le dedicó un emotivo post a su colega Amy Gutiérrez. “Amy preciosa, todo va estar bien. Recupérate pronto”, manifestó.

A pesar de que Amy Gutiérrez contaba con sus dosis contra el Covid-19, ya que la última fue aplicada en el mes de octubre, y solo le faltaba la dosis de refuerzo que debía ser aplicada a fines de enero, igual se contagió del coronavirus.

Amy Gutiérrez reveló que dio positivo al covid.19

AMY G retos para el 2022

Antes de finalizar el 2021, la cantante de salsa, Amy Gutiérrez charló con el programa América Espectáculos, donde dio detalles sobre sus retos para el 2022.

Amy G se unió a la segunda temporada de Princesas y su personaje llamado Alicia seguirá dando de que hablar. “Va a ser un personaje bien achorado, con carácter y da el ejemplo de como poder ayudar a su amiga”, comentó la salsera.

A su vez agradeció a los productores de dicha novela por darle la oportunidad de volver a la actuación. “Qué me hayan dado la oportunidad de estar en el elenco de esta segunda temporada, para mí es una sorpresa. Imagínate, yo dije terminó la primera temporada, ya no creo que me llamen para la segunda temporada y fue emocionante”, manifestó.

Además, confesó que volvió a trabajar con una disquera internacional para buscar la tan ansiada internacionalización. “He regresado con Universal Music como distribuidora musical y es un aporte increíble, que te da un respaldo internacional llenando de mucha emoción y muchas expectativas. Este año tengo mucha emoción de poder hacer baladas y salsas”, finalizó.

Finalmente, la cantante Amy Gutiérrez confesó a América Espectáculos que este 2022 se vienen muchos viajes, pero que los hará saber en su debito momento.

