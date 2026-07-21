Empresario denuncia a Samahara Lobatón por deuda de seis meses: “No me pagas ni un dólar”

Samahara Lobatón enfrenta denuncia pública por presunto impago a experto digital

Samahara Lobatón enfrenta nuevas acusaciones en redes sociales, luego de que el empresario y especialista en soluciones digitales Rayser expusiera públicamente una presunta deuda que, según afirma, permanece impaga desde diciembre de 2025. El reclamo fue difundido a través de historias de Instagram, donde Rayser detalló que no ha recibido pago alguno tras más de medio año de espera por los servicios prestados a la hija de Melissa Klug.

De acuerdo con lo relatado por Rayser, la controversia se remonta a fines del año pasado, cuando Samahara Lobatón contrató sus servicios para solucionar inconvenientes con sus perfiles en plataformas como TikTok e Instagram. El empresario, conocido por su labor en la recuperación de cuentas y manejo de crisis digitales, explicó que, pese a las reiteradas solicitudes de pago, la deuda persiste y ninguna de las partes ha logrado un acuerdo.

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A través de su cuenta de Instagram, Rayser publicó: “Alguien le puede avisar a Samahara Lobatón que me responda el wspp que hoy es 15 y te vengo entendiendo desde diciembre 2025 por mi pago y siempre es un paseo diferente. +6 meses y no me pagas ni un dólar”. De este modo, el empresario manifestó su frustración ante la falta de respuesta y la prolongación del conflicto sin solución aparente.

Samahara Lobatón recibe fuerte acusación. (YouTube)

El reclamo de Rayser generó reacciones inmediatas en el entorno digital, especialmente entre seguidores de la farándula peruana y usuarios que siguen de cerca las actividades de Samahara Lobatón. La situación cobró notoriedad no solo por el monto adeudado, sino también por la participación de ambas figuras públicas en el ámbito de las redes sociales y el entretenimiento local.

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Samahara Lobatón no responde acusación

Por el momento, Samahara Lobatón no ha emitido un comunicado formal sobre el caso en sus plataformas digitales. Sin embargo, en un comentario en redes sociales dejó entrever su postura frente al reclamo. Según su versión, el especialista en recuperación de cuentas, Rayser, sí habría recibido pagos por servicios previos, aunque admite que surgieron problemas adicionales tras la intervención.

“Para que bajes esa estupidez se le pagó tres recuperaciones, en total 18 mil dólares, pero me bajaron mi cuenta 2 semanas después que la recuperé y eso es lo que me está cobrando. Entonces vamos a ser claros: ¿él me desbaneaba para que yo le vuelva a pagar cada vez que él quiera?”, señaló Samahara Lobatón en una réplica pública.

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El especialista en redes sociales, Rayser, ha trabajado con artistas internacionales como Beéle, Ozuna, Ñengo Flow, Zion, Isabella Ladera, Zion y Lennox, Lenny Tavárez, Las Trillizas Grinwis y las Gemelas Abello. Además, ha brindado servicios a diversas personalidades de la farándula peruana, entre ellas Renzo Schuller, Alejandra Baigorria, Jota Benz, Melissa Loza y Mauricio Diez Canseco.

Las historias de Instagram de Rayser permanecieron en línea hasta su expiración automática, lo cual sugiere que el empresario no habría recibido aún el pago reclamado.

Hasta el momento, no se dispone de información sobre una eventual conciliación o intervención de terceros en el conflicto. Tampoco se conoce si las partes evaluarán medidas legales para resolver la disputa. Mientras tanto, el episodio continúa generando repercusión en redes sociales y mantiene la atención de la opinión pública sobre el desenlace de la controversia.

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Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón siguen en salidas.

Por su parte, Samahara Lobatón cotinúa con la vida pública, haciendo noticia por sus salidas con Renato Rossini Jr. Recientemente, fue vista en una reunión con el hijo del actor, Pablo Heredia y Alessandra Fuller, acto que le valió la enemistad con Shirley Arica, exsaliente del actor argentino.

Shirley Arica deja de seguir a Samahara Lobatón tras salida con Ale Fuller y Pablo Heredia, su ex: Magaly Medina habla de un “remember”. Captura: Magaly TV La Firme.