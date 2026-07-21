Día del Perro: ¿Cuántos hogares en el Perú tienen a un can?

La tenencia de perros alcanza el 64,4 % en áreas rurales y el 52,9 % en hogares de menores ingresos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día Mundial del Perro, que se celebra cada 21 de julio, las cifras reflejan la importancia que tienen estos animales de compañía dentro de los hogares peruanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) 2024 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 51,7% de las viviendas en el país cuenta con al menos un perro como mascota, convirtiéndolo en el animal doméstico con mayor presencia en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El estudio revela que en cada hogar donde existe convivencia con estos animales hay un promedio de 1,8 perros, mientras que en las zonas rurales la cifra aumenta hasta dos ejemplares por familia. La presencia canina también muestra una mayor concentración en hogares de menores ingresos, donde alcanza el 52,9 %, porcentaje que se eleva hasta el 64,4 % en áreas rurales.

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La relación entre las familias y sus mascotas también involucra aspectos vinculados con la prevención sanitaria. Según la encuesta nacional, el 74,8 % de los dueños llevó a vacunar a sus perros contra la rabia durante el último año, una práctica necesaria para reducir riesgos en la salud pública y fortalecer el bienestar de los animales.

La tenencia de perros alcanza el 64,4 % en áreas rurales y el 52,9 % en hogares de menores ingresos (Imagen Ilustrativa Infobae).

Asimismo, el INEI identificó un crecimiento en el gasto destinado a la alimentación de mascotas. Este rubro aumentó 16 % respecto al 2023 y actualmente representa una práctica presente en el 54,9 % de los hogares peruanos. El incremento fue mayor entre las familias de nivel socioeconómico alto, con una variación de 23,7 %, mientras que el segmento medio registró una subida del 14 %.

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Estas cifras muestran cómo los perros han adquirido un papel relevante dentro de la estructura familiar peruana. En una fecha dedicada a reconocer el vínculo entre personas y animales de compañía, los datos evidencian que su presencia no solo representa compañía, sino también nuevas responsabilidades relacionadas con alimentación, cuidado y protección.

Estos hábitos ayudan a mantener tu casa limpia y libre de alérgenos

Mantener una vivienda limpia cuando se tiene una mascota requiere reducir la presencia de polvo, pelo y caspa que pueden generar alergias. Los especialistas recomiendan aplicar rutinas de limpieza constantes para disminuir los alérgenos dentro del hogar y mejorar la calidad del ambiente, especialmente en personas sensibles.

El 51,7 % de los hogares peruanos tiene al menos un perro, según la ENAPRES 2024 del INEI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aspira con frecuencia: Evita barrer, ya que puede dispersar partículas en el aire. La aspiradora ayuda a retener polvo, pelo y caspa acumulada.

Lava la cama del perro y ropa de cama: Mantas, cojines, fundas y sábanas pueden acumular residuos que deben eliminarse de forma periódica.

Cepilla y baña a tu mascota: Estas acciones reducen la cantidad de pelo suelto y alérgenos presentes en el pelaje.

Ventila los espacios: Abrir ventanas durante y después de la limpieza favorece la circulación del aire y disminuye partículas suspendidas.

Limita el acceso al dormitorio: Mantener esta zona libre de mascotas reduce la exposición prolongada durante el descanso.

Limpia cortinas, sofás y alfombras: Estos lugares también acumulan alérgenos, por lo que deben formar parte de la rutina de mantenimiento del hogar.