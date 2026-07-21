Rivales de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: convocadas de Brasil, Chile y Bolivia

Rivales de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026.

El inicio de la Copa Sudamericana de vóley 2026 está programado para el miércoles 22 de julio en Lima, donde la selección nacional ejercerá la localía ante su afición. Este torneo adquiere relevancia no solo por el respaldo que recibirá el equipo peruano en casa, sino también porque otorga cupos para el Campeonato Sudamericano de Brasil, uno de los objetivos principales en el calendario continental.

Rivales de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026

El equipo de Antonio Rizola competirá en el Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. En esta zona, enfrentará a Brasil, que ha optado por presentar un equipo alternativo debido a su participación simultánea en la VNL, así como a las selecciones de Chile y Bolivia.

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Conoce a las convocadas de los rivales de la ‘blanquirroja’ en el torneo internacional, donde hay jugadoras conocidas que tuvieron un paso por la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La selección peruana de vóley será local en la Copa Sudamericana y forma parte de parte del Grupo A.

Convocadas de Brasil

Armadoras

Kenya Malachias

Vivian Lima

Bruna Costa

Opuestas

Sabrina Machado

Jaqueline Schmitz

Puntas

Mariana Brambilla

Aline Segato

Glayce Vasconcelos

Karina Souza

Centrales

Lívia Santos

Juliana Gandra (Juju)

Lanna Gabriella

Líberos

Erica Motta (Kika)

Paulina Souza

Director Técnico

Wagner Fernandes (Wagão)

Convocadas de Brasil para la Copa Sudamericana de vóley 2026. (Dosis de voleibol)

Convocadas de Chile

Armadoras

Paula Salinas

Trinidad Trujillo

Opuestas

Petra Schwartzman

Florencia Saavedra

Puntas

Beatriz Novoa

Florencia Giglio

Dominga Aylwin

Aina Grimalt

Centrales

Karen Moales

Laura Cisternas

María Nielsen

Celeste Somervell

Líberos

Carla Ruz

Daniela Maureira

Director Técnico

Eduardo Guillaume

Convocadas de Chile en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (Dosis de Voliebol)

Convocadas de Bolivia

Armadoras

Belen Ferrufino

Marcia Blanco

Opuestas

Diana Chambi

Stefany García

Andrea Fernández

Puntas

María Fernanda Maida

Briana Pardo

Stefany Caballero

Centrales

Carenina Chávez

Estefany Patiño

Marielita Callejas

Nicole Tovar

Líberos

Ailen Fuentes

María Belen Peredo

Director Técnico

Alejandro Giménez

Convocadas de Bolivia en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (Dosis de Voleibol)

Fixture de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Fecha 1

Miércoles 22 de julio

Argentina vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Brasil vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Colombia vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Chile vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 2

Jueves 23 de julio

Colombia vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Chile vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Argentina vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Brasil vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 3

Viernes 24 de julio

Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Brasil vs Chile (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Argentina vs Colombia (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Perú vs Bolivia (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

La Copa Sudamericana de Vóley se iniciará el miércoles 22 y terminará el domingo 26 de julio. Créditos: FPV.

Así se jugará la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La Copa Sudamericana de Voleibol Femenino 2026 se desarrolla en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, con la participación de ocho selecciones nacionales. El certamen utiliza un formato que combina una fase de grupos con encuentros eliminatorios, asegurando competencia continua y oportunidades para todos los equipos.

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Durante la primera etapa, los equipos se distribuyen en dos grupos de cuatro y se enfrentan entre sí bajo el sistema de todos contra todos. El puntaje está diseñado para premiar el rendimiento: tres puntos para quien gane por 3-0 o 3-1, mientras que un triunfo por 3-2 otorga dos puntos al vencedor y uno al perdedor. Este mecanismo incentiva la lucha por cada set y puede marcar diferencias en las posiciones finales.

La consulta sobre cómo funciona el formato del torneo se resuelve con claridad: los dos primeros clasificados de cada grupo avanzan a semifinales, donde se cruzan de forma directa (el primero de un grupo contra el segundo del otro). Los equipos que salgan victoriosos de estas llaves disputarán el título en la final, mientras que los que no logren avanzar competirán por los puestos del quinto al octavo, asegurando así que todos los seleccionados tengan participación hasta el cierre del torneo.

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