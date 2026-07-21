Perú Deportes

Rivales de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: convocadas de Brasil, Chile y Bolivia

La ‘blanquirroja’ está lista para afrontar el torneo internacional, y conoció a sus contrincantes del Grupo A. Entérate de las novedades de las selecciones

Guardar
Google icon
Rivales de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026.
Rivales de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026.

El inicio de la Copa Sudamericana de vóley 2026 está programado para el miércoles 22 de julio en Lima, donde la selección nacional ejercerá la localía ante su afición. Este torneo adquiere relevancia no solo por el respaldo que recibirá el equipo peruano en casa, sino también porque otorga cupos para el Campeonato Sudamericano de Brasil, uno de los objetivos principales en el calendario continental.

Rivales de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026

El equipo de Antonio Rizola competirá en el Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. En esta zona, enfrentará a Brasil, que ha optado por presentar un equipo alternativo debido a su participación simultánea en la VNL, así como a las selecciones de Chile y Bolivia.

PUBLICIDAD

Conoce a las convocadas de los rivales de la ‘blanquirroja’ en el torneo internacional, donde hay jugadoras conocidas que tuvieron un paso por la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

La selección peruana de vóley será local en la Copa Sudamericana y forma parte de parte del Grupo A.
La selección peruana de vóley será local en la Copa Sudamericana y forma parte de parte del Grupo A.

Convocadas de Brasil

Armadoras

  • Kenya Malachias
  • Vivian Lima
  • Bruna Costa

Opuestas

  • Sabrina Machado
  • Jaqueline Schmitz

Puntas

  • Mariana Brambilla
  • Aline Segato
  • Glayce Vasconcelos
  • Karina Souza

Centrales

  • Lívia Santos
  • Juliana Gandra (Juju)
  • Lanna Gabriella

Líberos

  • Erica Motta (Kika)
  • Paulina Souza

Director Técnico

  • Wagner Fernandes (Wagão)
Convocadas de Brasil para la Copa Sudamericana de vóley 2026. (Dosis de voleibol)
Convocadas de Brasil para la Copa Sudamericana de vóley 2026. (Dosis de voleibol)

Convocadas de Chile

Armadoras

  • Paula Salinas
  • Trinidad Trujillo

Opuestas

  • Petra Schwartzman
  • Florencia Saavedra

Puntas

  • Beatriz Novoa
  • Florencia Giglio
  • Dominga Aylwin
  • Aina Grimalt

Centrales

  • Karen Moales
  • Laura Cisternas
  • María Nielsen
  • Celeste Somervell

Líberos

  • Carla Ruz
  • Daniela Maureira

Director Técnico

  • Eduardo Guillaume
Convocadas de Chile en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (Dosis de Voliebol)
Convocadas de Chile en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (Dosis de Voliebol)

Convocadas de Bolivia

Armadoras

  • Belen Ferrufino
  • Marcia Blanco

Opuestas

  • Diana Chambi
  • Stefany García
  • Andrea Fernández

Puntas

  • María Fernanda Maida
  • Briana Pardo
  • Stefany Caballero

Centrales

  • Carenina Chávez
  • Estefany Patiño
  • Marielita Callejas
  • Nicole Tovar

Líberos

  • Ailen Fuentes
  • María Belen Peredo

Director Técnico

  • Alejandro Giménez
Convocadas de Bolivia en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (Dosis de Voleibol)
Convocadas de Bolivia en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (Dosis de Voleibol)

Fixture de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Fecha 1

Miércoles 22 de julio

  • Argentina vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
  • Brasil vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)
  • Colombia vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
  • Chile vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 2

Jueves 23 de julio

  • Colombia vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
  • Chile vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)
  • Argentina vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
  • Brasil vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 3

Viernes 24 de julio

  • Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
  • Brasil vs Chile (13:15 horas / vía web y app de Latina)
  • Argentina vs Colombia (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
  • Perú vs Bolivia (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
La Copa Sudamericana de Vóley se iniciará el miércoles 22 y terminará el domingo 26 de julio.
La Copa Sudamericana de Vóley se iniciará el miércoles 22 y terminará el domingo 26 de julio. Créditos: FPV.

Así se jugará la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La Copa Sudamericana de Voleibol Femenino 2026 se desarrolla en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, con la participación de ocho selecciones nacionales. El certamen utiliza un formato que combina una fase de grupos con encuentros eliminatorios, asegurando competencia continua y oportunidades para todos los equipos.

PUBLICIDAD

Durante la primera etapa, los equipos se distribuyen en dos grupos de cuatro y se enfrentan entre sí bajo el sistema de todos contra todos. El puntaje está diseñado para premiar el rendimiento: tres puntos para quien gane por 3-0 o 3-1, mientras que un triunfo por 3-2 otorga dos puntos al vencedor y uno al perdedor. Este mecanismo incentiva la lucha por cada set y puede marcar diferencias en las posiciones finales.

La consulta sobre cómo funciona el formato del torneo se resuelve con claridad: los dos primeros clasificados de cada grupo avanzan a semifinales, donde se cruzan de forma directa (el primero de un grupo contra el segundo del otro). Los equipos que salgan victoriosos de estas llaves disputarán el título en la final, mientras que los que no logren avanzar competirán por los puestos del quinto al octavo, asegurando así que todos los seleccionados tengan participación hasta el cierre del torneo.

Temas Relacionados

Copa Sudamericana de vóleySelección peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Ambas escuadras llegarán a este encuentro luego de ganar en sus respectivos debuts en el segundo certamen de la Liga 1. Conoce todos los detalles

Sporting Cristal vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Se filtró la sorpresiva postura de Deportivo Cali sobre la posible llegada de Pedro Gallese a Alianza Lima

El club ‘blanquiazul’ va con todo por el arquero de la selección peruana para competir con Alejandro Duarte y la dirigencia colombiana ya se pronunció al respecto

Se filtró la sorpresiva postura de Deportivo Cali sobre la posible llegada de Pedro Gallese a Alianza Lima

Gonzalo Bueno logró su primera victoria en cuadro principal del ATP 250: el peruano protagonizó emotiva remontada en set decisivo

El tenista nacional venció al portugués Tiago Pereira y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Estoril

Gonzalo Bueno logró su primera victoria en cuadro principal del ATP 250: el peruano protagonizó emotiva remontada en set decisivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario sumaron victorias en el arranque del segundo torneo del fútbol peruano

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal buscaría dar el batacazo en la Liga 1 con jugador tricampeón con Universitario: “Están dispuestos a invertir un poco más”

El periodista Paul Pérez dio a conocer que la entidad ‘celeste’ tiene la intención de cubrir el vacío dejado por Gustavo Cazonatti en un futbolista que formó parte del reciente éxito de la ‘U’

Sporting Cristal buscaría dar el batacazo en la Liga 1 con jugador tricampeón con Universitario: “Están dispuestos a invertir un poco más”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

“El cargo de senador es irrenunciable”: El contundente voto en minoría en el JNE sobre el caso Rafael López Aliaga

“El cargo de senador es irrenunciable”: El contundente voto en minoría en el JNE sobre el caso Rafael López Aliaga

Junta Preparatoria del Congreso cita a senadores y diputados electos para juramentar en sus cargos este viernes 24

¿Indulto a Pedro Castillo a la vista?: Dirección de Gracias Presidenciales pide informe a la Corte Suprema

JNE entrega credencial de senador a Absalón Vásquez ante negativa de Rafael López Aliaga de asumir el cargo

Renovación Popular impulsará comisión en próximo Congreso bicameral para investigar presunto fraude contra López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart confirma el fin de su relación con Korina Rivadeneira: “Estamos separados desde enero”

Mario Hart confirma el fin de su relación con Korina Rivadeneira: “Estamos separados desde enero”

Empresario denuncia a Samahara Lobatón por deuda de seis meses: “No me pagas ni un dólar”

Angie Jibaja se defiende tras ser acusada de agredir a trabajadora de hotel y consumo de drogas: “Por no pagar nada más”

Pamela López confirma reencuentro con Paul Michael, pero aclara que solo es por trabajo: “Negocios son negocios”

Onelia Molina se muestra enamorada de Kevin Díaz y lanza indirecta a Mario Irivarren: “No es el tiempo, es la persona”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Se filtró la sorpresiva postura de Deportivo Cali sobre la posible llegada de Pedro Gallese a Alianza Lima

Gonzalo Bueno logró su primera victoria en cuadro principal del ATP 250: el peruano protagonizó emotiva remontada en set decisivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal buscaría dar el batacazo en la Liga 1 con jugador tricampeón con Universitario: “Están dispuestos a invertir un poco más”