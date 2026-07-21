Rivales de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: convocadas de Brasil, Chile y Bolivia

El inicio de la Copa Sudamericana de vóley 2026 está programado para el miércoles 22 de julio en Lima, donde la selección nacional ejercerá la localía ante su afición. Este torneo adquiere relevancia no solo por el respaldo que recibirá el equipo peruano en casa, sino también porque otorga cupos para el Campeonato Sudamericano de Brasil, uno de los objetivos principales en el calendario continental.
Rivales de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026
El equipo de Antonio Rizola competirá en el Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. En esta zona, enfrentará a Brasil, que ha optado por presentar un equipo alternativo debido a su participación simultánea en la VNL, así como a las selecciones de Chile y Bolivia.
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Conoce a las convocadas de los rivales de la ‘blanquirroja’ en el torneo internacional, donde hay jugadoras conocidas que tuvieron un paso por la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Convocadas de Brasil
Armadoras
- Kenya Malachias
- Vivian Lima
- Bruna Costa
Opuestas
- Sabrina Machado
- Jaqueline Schmitz
Puntas
- Mariana Brambilla
- Aline Segato
- Glayce Vasconcelos
- Karina Souza
Centrales
- Lívia Santos
- Juliana Gandra (Juju)
- Lanna Gabriella
Líberos
- Erica Motta (Kika)
- Paulina Souza
Director Técnico
- Wagner Fernandes (Wagão)
Convocadas de Chile
Armadoras
- Paula Salinas
- Trinidad Trujillo
Opuestas
- Petra Schwartzman
- Florencia Saavedra
Puntas
- Beatriz Novoa
- Florencia Giglio
- Dominga Aylwin
- Aina Grimalt
Centrales
- Karen Moales
- Laura Cisternas
- María Nielsen
- Celeste Somervell
Líberos
- Carla Ruz
- Daniela Maureira
Director Técnico
- Eduardo Guillaume
Convocadas de Bolivia
Armadoras
- Belen Ferrufino
- Marcia Blanco
Opuestas
- Diana Chambi
- Stefany García
- Andrea Fernández
Puntas
- María Fernanda Maida
- Briana Pardo
- Stefany Caballero
Centrales
- Carenina Chávez
- Estefany Patiño
- Marielita Callejas
- Nicole Tovar
Líberos
- Ailen Fuentes
- María Belen Peredo
Director Técnico
- Alejandro Giménez
Fixture de la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Fecha 1
Miércoles 22 de julio
- Argentina vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
- Brasil vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)
- Colombia vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Chile vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
Fecha 2
Jueves 23 de julio
- Colombia vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
- Chile vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)
- Argentina vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Brasil vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
Fecha 3
Viernes 24 de julio
- Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)
- Brasil vs Chile (13:15 horas / vía web y app de Latina)
- Argentina vs Colombia (15:45 horas / por señal abierta de Latina)
- Perú vs Bolivia (18:15 horas / por señal abierta de Latina)
Así se jugará la Copa Sudamericana de Vóley 2026
La Copa Sudamericana de Voleibol Femenino 2026 se desarrolla en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima, con la participación de ocho selecciones nacionales. El certamen utiliza un formato que combina una fase de grupos con encuentros eliminatorios, asegurando competencia continua y oportunidades para todos los equipos.
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Durante la primera etapa, los equipos se distribuyen en dos grupos de cuatro y se enfrentan entre sí bajo el sistema de todos contra todos. El puntaje está diseñado para premiar el rendimiento: tres puntos para quien gane por 3-0 o 3-1, mientras que un triunfo por 3-2 otorga dos puntos al vencedor y uno al perdedor. Este mecanismo incentiva la lucha por cada set y puede marcar diferencias en las posiciones finales.
La consulta sobre cómo funciona el formato del torneo se resuelve con claridad: los dos primeros clasificados de cada grupo avanzan a semifinales, donde se cruzan de forma directa (el primero de un grupo contra el segundo del otro). Los equipos que salgan victoriosos de estas llaves disputarán el título en la final, mientras que los que no logren avanzar competirán por los puestos del quinto al octavo, asegurando así que todos los seleccionados tengan participación hasta el cierre del torneo.
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