Se filtró la sorpresiva postura de Deportivo Cali sobre la posible llegada de Pedro Gallese a Alianza Lima.

La salida de Guillermo Viscarra obligó a la dirigencia de Alianza Lima a acelerar la búsqueda de un arquero que compita con Alejandro Duarte, quien se consolidó como titular y fue uno de los artífices del reciente Torneo Apertura 2026. En ese escenario, el nombre de Pedro Gallese comenzó a sonar con fuerza, especialmente tras el último amistoso disputado por Deportivo Cali ante el cuadro ‘blanquiazul’, donde el portero expresó su intención de regresar a Matute.
Sin embargo, las informaciones aportadas en el programa Modo Fútbol por los periodistas José Varela y Paul Pérez apuntan a un panorama más complejo de lo esperado. Varela explicó: “Conversaba con fuentes de Colombia y precisaban que Pedro está allá conforme y que Alianza Lima no se comunicó con Deportivo Cali. No hay un trato de club a club, sino que netamente ha sido un contacto entre Alianza Lima y Gallese”.
PUBLICIDAD
Según Varela, el deseo de la dirigencia ‘aliancista’ es que el ‘Pulpo’ llegue en condición de jugador libre. “¿Alianza Lima está dispuesto a pagar por el pase de Gallese? No va a ser algo sencillo económicamente, es un dinero bastante importante que va a querer recibir Deportivo Cali y está en su derecho. Ahora, de complicarse la situación podría haber esa posibilidad (de pago)”, agregó el periodista.
Por su parte, Paul Pérez sumó detalles desde el mismo club ‘cafetero’. “El exdelegado y nuevo gerente deportivo de Deportivo Cali, Juan Pablo Cobo, me dijo ahorita que no tienen ninguna información referente al tema de Pedro Gallese. Él tiene un año y medio más de contrato con el club”, declaró.
PUBLICIDAD
Presente de Pedro Gallese en Deportivo Cali
La llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali este año fue uno de los movimientos más destacados del fútbol colombiano. La apuesta de la nueva directiva era clara: sumar experiencia y jerarquía bajo los tres palos para impulsar el resurgimiento del club, que no gana un título local desde el Torneo Clausura 2021. El peruano fue presentado como una pieza clave no solo para la liga local, sino también para el ámbito internacional.
A pesar de la ambición directiva, el presente deportivo del equipo dista de ser ideal. El cuadro ‘azucarero’ ocupa el noveno puesto en la liga, muy alejado del líder Atlético Nacional. Esta situación ha generado cierta incomodidad en Gallese, quien no descarta la posibilidad de cambiar de aires.
PUBLICIDAD
Deportivo Cali, además, ha atravesado dificultades económicas en los últimos meses, lo que agrega incertidumbre sobre su capacidad para retener figuras internacionales.
En cuanto al rendimiento individual, Gallese ha respondido con profesionalismo al disputar 20 partidos, aunque los resultados colectivos no acompañan. Su experiencia y liderazgo continúan siendo fundamentales para el vestuario, y su salida solo se produciría en condiciones muy específicas.
¿Qué pasa en Alianza Lima si no llega Pedro Gallese?
Las gestiones para repatriar a Pedro Gallese no solo dependen de la voluntad del jugador, sino también de la viabilidad económica y contractual. De no concretarse el fichaje, la directiva de Alianza Lima ya maneja un plan alternativo, según la información de José Varela. El club apostaría por Ángel de la Cruz como relevo de Alejandro Duarte.
PUBLICIDAD
De la Cruz, si bien tuvo actuaciones irregulares en la Liga 1, dejó una mejor impresión en la Copa de la Liga 2026, donde destacó pese a la eliminación temprana del equipo en la fase de grupos. Su juventud (24 años) y proyección lo convierten en una opción viable para el banquillo, aunque la hinchada todavía mantiene dudas sobre su consolidación.
La apuesta interna por De la Cruz permitiría a la entidad ‘victoriana’ destinar recursos a reforzar otras posiciones del campo, en línea con la política de equilibrio financiero que caracteriza a la actual dirigencia. No obstante, la posibilidad de sumar a Gallese sigue siendo el gran anhelo del club y la afición, que sueñan con el regreso del arquero de la selección peruana.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Sporting Cristal vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura 2026
Ambas escuadras llegarán a este encuentro luego de ganar en sus respectivos debuts en el segundo certamen de la Liga 1. Conoce todos los detalles
Rivales de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: convocadas de Brasil, Chile y Bolivia
La ‘blanquirroja’ está lista para afrontar el torneo internacional, y conoció a sus contrincantes del Grupo A. Entérate de las novedades de las selecciones
Gonzalo Bueno logró su primera victoria en cuadro principal del ATP 250: el peruano protagonizó emotiva remontada en set decisivo
El tenista nacional venció al portugués Tiago Pereira y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Estoril
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada
Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario sumaron victorias en el arranque del segundo torneo del fútbol peruano
Sporting Cristal buscaría dar el batacazo en la Liga 1 con jugador tricampeón con Universitario: “Están dispuestos a invertir un poco más”
El periodista Paul Pérez dio a conocer que la entidad ‘celeste’ tiene la intención de cubrir el vacío dejado por Gustavo Cazonatti en un futbolista que formó parte del reciente éxito de la ‘U’
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD