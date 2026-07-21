Se filtró la sorpresiva postura de Deportivo Cali sobre la posible llegada de Pedro Gallese a Alianza Lima.

En exclusiva, contactamos al gerente deportivo del Deportivo Cali, quien nos revela la situación contractual de Pedro Gallese. El club colombiano asegura que el arquero tiene contrato vigente por un año y medio más, complicando las aspiraciones de Alianza Lima. - Modo Futbol

La salida de Guillermo Viscarra obligó a la dirigencia de Alianza Lima a acelerar la búsqueda de un arquero que compita con Alejandro Duarte, quien se consolidó como titular y fue uno de los artífices del reciente Torneo Apertura 2026. En ese escenario, el nombre de Pedro Gallese comenzó a sonar con fuerza, especialmente tras el último amistoso disputado por Deportivo Cali ante el cuadro ‘blanquiazul’, donde el portero expresó su intención de regresar a Matute.

Sin embargo, las informaciones aportadas en el programa Modo Fútbol por los periodistas José Varela y Paul Pérez apuntan a un panorama más complejo de lo esperado. Varela explicó: “Conversaba con fuentes de Colombia y precisaban que Pedro está allá conforme y que Alianza Lima no se comunicó con Deportivo Cali. No hay un trato de club a club, sino que netamente ha sido un contacto entre Alianza Lima y Gallese”.

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Según Varela, el deseo de la dirigencia ‘aliancista’ es que el ‘Pulpo’ llegue en condición de jugador libre. “¿Alianza Lima está dispuesto a pagar por el pase de Gallese? No va a ser algo sencillo económicamente, es un dinero bastante importante que va a querer recibir Deportivo Cali y está en su derecho. Ahora, de complicarse la situación podría haber esa posibilidad (de pago)”, agregó el periodista.

Por su parte, Paul Pérez sumó detalles desde el mismo club ‘cafetero’. “El exdelegado y nuevo gerente deportivo de Deportivo Cali, Juan Pablo Cobo, me dijo ahorita que no tienen ninguna información referente al tema de Pedro Gallese. Él tiene un año y medio más de contrato con el club”, declaró.

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Se filtró la sorpresiva postura de Deportivo Cali sobre la posible llegada de Pedro Gallese a Alianza Lima.

Presente de Pedro Gallese en Deportivo Cali

La llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali este año fue uno de los movimientos más destacados del fútbol colombiano. La apuesta de la nueva directiva era clara: sumar experiencia y jerarquía bajo los tres palos para impulsar el resurgimiento del club, que no gana un título local desde el Torneo Clausura 2021. El peruano fue presentado como una pieza clave no solo para la liga local, sino también para el ámbito internacional.

A pesar de la ambición directiva, el presente deportivo del equipo dista de ser ideal. El cuadro ‘azucarero’ ocupa el noveno puesto en la liga, muy alejado del líder Atlético Nacional. Esta situación ha generado cierta incomodidad en Gallese, quien no descarta la posibilidad de cambiar de aires.

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Deportivo Cali, además, ha atravesado dificultades económicas en los últimos meses, lo que agrega incertidumbre sobre su capacidad para retener figuras internacionales.

En cuanto al rendimiento individual, Gallese ha respondido con profesionalismo al disputar 20 partidos, aunque los resultados colectivos no acompañan. Su experiencia y liderazgo continúan siendo fundamentales para el vestuario, y su salida solo se produciría en condiciones muy específicas.

Rafael Dudamel resaltó la experiencia y el profesionalismo del guardameta de la selección peruana. (Video: Jax Latin Media)

¿Qué pasa en Alianza Lima si no llega Pedro Gallese?

Las gestiones para repatriar a Pedro Gallese no solo dependen de la voluntad del jugador, sino también de la viabilidad económica y contractual. De no concretarse el fichaje, la directiva de Alianza Lima ya maneja un plan alternativo, según la información de José Varela. El club apostaría por Ángel de la Cruz como relevo de Alejandro Duarte.

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De la Cruz, si bien tuvo actuaciones irregulares en la Liga 1, dejó una mejor impresión en la Copa de la Liga 2026, donde destacó pese a la eliminación temprana del equipo en la fase de grupos. Su juventud (24 años) y proyección lo convierten en una opción viable para el banquillo, aunque la hinchada todavía mantiene dudas sobre su consolidación.

La apuesta interna por De la Cruz permitiría a la entidad ‘victoriana’ destinar recursos a reforzar otras posiciones del campo, en línea con la política de equilibrio financiero que caracteriza a la actual dirigencia. No obstante, la posibilidad de sumar a Gallese sigue siendo el gran anhelo del club y la afición, que sueñan con el regreso del arquero de la selección peruana.

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