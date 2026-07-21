Evacuaciones aeromédicas permitieron salvar a más de 40 pacientes críticos en lo que va del 2026

Un grupo de personas en estado grave recibió atención especializada tras ser trasladado en vuelos de emergencia coordinados por varias instituciones de salud pública |Foto: SAMU

Un total de 46 pacientes en estado crítico han sido evacuados en vuelos aeromédicos durante 2026, según datos proporcionados por el Ministerio de Salud (Minsa). Estas operaciones, coordinadas entre el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el Seguro Integral de Salud (SIS), han permitido ofrecer atención médica especializada a personas cuya vida dependía de un traslado inmediato a centros hospitalarios de mayor complejidad.

El caso más reciente involucró a una niña de un año procedente de Tarapoto, quien presentaba quemaduras de tercer grado en más del 50 % de su cuerpo. La menor fue llevada de emergencia desde el Hospital II Tarapoto hasta el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, en el vuelo número 46 registrado este año.

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Traslados aeromédicos garantizaron la vida de 46 pacientes graves en lo que va del año | Foto: SAMU

Regiones con casos de vuelos aeromédicos

Durante 2026, el SAMU realizó 42 vuelos aeromédicos para evacuar a pacientes en estado crítico. De los 46 trasladados, 28 eran recién nacidos y niños, quienes requerían atención médica altamente especializada para preservar su vida y evitar secuelas permanentes.

Estos traslados beneficiaron a pacientes provenientes de diversas regiones, incluidas Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali.

Desde la firma del convenio en 2018, se contabilizan 1.019 vuelos. El trabajo conjunto entre la Central de Emergencias del SAMU, los hospitales de origen y destino, la FAP y el SIS ha permitido optimizar la respuesta ante emergencias médicas complejas, asegurando que los traslados se realicen bajo estrictos estándares de seguridad y con monitoreo médico.

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Evacuaciones aéreas permitieron salvar a 46 pacientes críticos en 2026| Foto: SAMU

Las aeronaves empleadas funcionan como unidades de cuidados intensivos volantes, equipadas con tecnología biomédica avanzada y personal médico especializado. Los traslados aeromédicos han resultado fundamentales para que niños y adultos en situación crítica puedan acceder a tratamientos y cirugías de alta complejidad que, de otra manera, no estarían disponibles en su lugar de origen.

¿Cómo solicitar un traslado en caso tenga un familiar grave?

El proceso para solicitar un traslado aéreo médico inicia en el hospital donde se encuentra el paciente. El establecimiento de salud eleva la solicitud al gobierno regional, que evalúa el caso y gestiona la intervención del Seguro Integral de Salud (SIS), entidad responsable de financiar la operación.

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Una vez aprobado el financiamiento, se coordina con la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para organizar el vuelo. El SAMU cuenta con bases ubicadas en puntos estratégicos del país y dispone de equipos médicos especializados, preparados para movilizarse en cualquier momento, incluso durante la madrugada. De este modo, se garantiza la rápida respuesta ante emergencias que requieren traslados aéreos para la atención de pacientes en estado crítico.

Canales de ayuda

El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brinda atención médica prehospitalaria en situaciones de emergencia. Su línea gratuita nacional en Perú es el 106.

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Por su parte, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se dedica a la atención de emergencias relacionadas con incendios, rescates, accidentes y desastres naturales. El número de emergencia de los bomberos en Perú es el 116.